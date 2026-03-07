Bị lừa gần 400 triệu đồng, người phụ nữ vẫn chủ động hẹn đưa thêm 1,3 tỷ cho kẻ lừa đảo: “Tôi có kế hoạch riêng”

Ngày 13/2, Cục Công an Thượng Hải nhận được cảnh báo từ trung tâm chống gian lận rằng một cư dân họ Ngô trong khu vực có dấu hiệu rơi vào bẫy lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Cảnh sát lập tức đến cửa hàng của bà Ngô để kiểm tra nhưng không thấy bà ở đó, điện thoại cũng không liên lạc được. Sau khi nhanh chóng liên hệ với người thân, họ mới biết bà Ngô trước đó đã bị lừa trong một vụ đầu tư trực tuyến, sau khi tải xuống một ứng dụng quản lý tài chính bất hợp pháp và mất hơn 100.000 NDT (380 triệu đồng).

﻿Không cam tâm, bà Ngô quyết định tự mình lên kế hoạch lấy lại tiền. Bà giả vờ đồng ý với yêu cầu của nhóm lừa đảo rằng sẽ nộp thêm 350.000 NDT (1,3 tỷ đồng) tiền “đặt cọc”, đồng thời chủ động đề nghị gặp mặt trực tiếp để giao tiền với mục đích tìm cơ hội đòi lại số tiền đã bị lừa.

Khi nắm được thông tin bà Ngô đang trên đường tới điểm hẹn với các đối tượng lừa đảo, cảnh sát lập tức triển khai kế hoạch ứng phó và nhanh chóng bố trí lực lượng đến khu vực này để theo dõi.

Khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, bà Ngô và chồng xuất hiện tại địa điểm hẹn. Tuy nhiên, người đến gặp họ không phải là kẻ chủ mưu vụ lừa đảo mà chỉ là Cao - một “tài xế” được chỉ định đến nhận tiền và chuyển cho nhóm phía sau.

Khi phát hiện bà Ngô không mang theo tiền mặt, Cao lập tức gọi taxi định bỏ trốn. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng ập đến khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay tại chỗ.

Qua thẩm vấn, Cao khai nhận mình chỉ làm theo chỉ đạo của người khác để hỗ trợ vận chuyển tiền bất hợp pháp. Hiện đối tượng đã bị tạm giam với nghi ngờ liên quan đến tội lừa đảo, và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Sau vụ việc, cảnh sát đã phổ biến kiến thức phòng chống lừa đảo cho bà Ngô, nhấn mạnh rằng các băng nhóm lừa đảo thường phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, kẻ cầm đầu hầu như không lộ diện, còn người trực tiếp gặp nạn nhân chỉ là “chân rết”. Việc tự ý gặp những người này có thể khiến nạn nhân tiếp tục mất tiền, thậm chí gặp nguy hiểm về an toàn cá nhân.

Cơ quan công an Trung Quốc cũng khuyến cáo mọi người cảnh giác với lời mời gọi đầu tư trực tuyến với lợi nhuận cao. Khi nghi ngờ bị lừa đảo, cần báo ngay cho cảnh sát thay vì tự mình hành động, để tăng khả năng bảo vệ tài sản và xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội.

