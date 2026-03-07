Hàng xóm để giày dép bốc mùi trước cửa: Nên làm gì để không “chiến tranh hành lang” mà vẫn giữ nhà sạch sẽ?

Một gia đình chia sẻ tình huống quen thuộc: Tòa nhà chỉ có hai căn hộ mỗi tầng. Gia đình hàng xóm thường xuyên để rất nhiều giày dép trước cửa, thậm chí có lúc đặt cả cạnh thang máy. Nhà đông người nên số lượng giày nhiều, đặc biệt vào mùa hè, mùi hôi càng nồng nặc.

Không ít lần họ muốn góp ý, nhưng cũng ngại va chạm. Vậy trong trường hợp này, nên xử lý thế nào để vừa giữ được hòa khí hàng xóm, vừa đảm bảo không gian sống sạch sẽ?

Thực tế, đây là vấn đề khá phổ biến trong các khu chung cư và khu nhà ở mật độ cao.

Hành lang chung cư không phải “đất riêng” của mỗi nhà

Nhiều người có suy nghĩ rằng khu vực trước cửa nhà mình có thể sử dụng tùy ý. Nhưng trên thực tế, phần hành lang ngoài cửa là không gian chung của cả tòa nhà .

Theo quy định quản lý chung cư, hành lang, cầu thang và khu vực thoát hiểm đều thuộc tài sản chung , do ban quản lý vận hành. Việc để đồ cá nhân, đặc biệt là vật cồng kềnh như tủ giày, giá giày hay nhiều giày dép, có thể gây ra một số vấn đề:

- Cản trở lối đi chung

- Ảnh hưởng vệ sinh và mỹ quan

- Tăng nguy cơ cháy nổ khi có sự cố

Vì vậy trong nhiều khu chung cư, ban quản lý có quyền yêu cầu cư dân không đặt giày dép hoặc đồ đạc ở hành lang .

Không ít trường hợp, ban quản lý thậm chí có thể thu dọn hoặc xử phạt nếu cư dân cố tình vi phạm.

Vì sao nhiều gia đình vẫn để giày ngoài cửa?

Tuy vậy, cũng cần nhìn vấn đề từ phía người để giày.

Rất nhiều căn hộ, đặc biệt là căn hộ nhỏ hoặc nhà cũ, không có khu vực sảnh vào (entryway) . Khi mở cửa là phòng khách ngay lập tức.

Nếu để giày trong nhà, mùi dễ lan khắp phòng khách, đặc biệt vào mùa nóng. Vì vậy nhiều gia đình chọn giải pháp đơn giản: để giày ngay ngoài cửa.

Điều này dẫn đến mâu thuẫn quen thuộc giữa hai nhu cầu:

- Một bên muốn giữ hành lang sạch sẽ

- Một bên cần chỗ để giày hợp lý

Vì vậy thay vì chỉ tranh cãi, nhiều chuyên gia thiết kế nội thất cho rằng vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết bằng các giải pháp bố trí thông minh.

3 cách xử lý giày dép gọn gàng mà không gây khó chịu cho hàng xóm

1. Sử dụng tủ giày siêu mỏng

Một trong những giải pháp phổ biến hiện nay là tủ giày siêu mỏng .

Loại tủ này chỉ dày khoảng 15–18cm , có thể gắn sát tường nên không chiếm nhiều diện tích.

Đặc điểm nổi bật:

- Thiết kế dạng cửa lật nghiêng

- Mỗi ngăn chứa được 2–3 đôi giày

- Phù hợp với lối vào hẹp

Nhiều gia đình còn lắp thêm bảng treo đồ hoặc móc treo phía trên để treo chìa khóa, túi xách, ô… giúp khu vực cửa gọn gàng hơn.

2. Tạo “sảnh giả” ngay trong phòng khách

Với những căn hộ mở cửa là phòng khách, có thể tạo một khu sảnh nhỏ bên trong nhà .

Chỉ cần:

- Một tủ giày cao sát tường

- Một vách ngăn nhỏ hoặc kệ trang trí

- Một khu để giày thấp phía dưới

Cách bố trí này giúp hình thành vùng chuyển tiếp trước khi vào nhà , vừa tiện thay giày vừa giữ phòng khách sạch sẽ.

Ngoài ra, nó còn giúp tăng tính riêng tư , tránh việc mở cửa là nhìn thẳng vào phòng khách.

3. Thiết kế khu thay giày thấp hơn sàn

Một số căn hộ hiện đại còn áp dụng thiết kế khu thay giày trũng xuống .

Khu vực này thấp hơn sàn nhà khoảng 5–10cm, giúp:

- Thay giày dễ dàng

- Giữ bụi bẩn ở khu vực cửa

- Có thêm chỗ cất giày hoặc đồ giao hàng

Thiết kế này tuy cần cải tạo nhưng lại rất hiệu quả với những căn hộ có diện tích nhỏ.

Nếu là người bị ảnh hưởng, nên xử lý thế nào?

Trong trường hợp hàng xóm để giày gây mùi khó chịu, cách tốt nhất không phải là căng thẳng hay tranh cãi.

Một số cách mềm mỏng có thể thử:

- Trao đổi trực tiếp với thái độ nhẹ nhàng

- Góp ý trong nhóm cư dân của tòa nhà

- Nhờ ban quản lý nhắc nhở chung

Đôi khi chỉ cần một lời góp ý lịch sự là đủ để giải quyết vấn đề.

Bởi cuối cùng, sống trong chung cư là cùng chia sẻ không gian . Một chút nhường nhịn và một chút khéo léo trong cách bố trí nhà cửa sẽ giúp cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều.

Kết luận

Giày dép trước cửa tưởng là chuyện nhỏ, nhưng lại có thể trở thành nguồn gốc của nhiều mâu thuẫn hàng xóm.

Thay vì tranh cãi, giải pháp tốt nhất là tìm cách sắp xếp giày dép khoa học trong nhà . Chỉ cần vài thay đổi nhỏ như tủ giày mỏng, sảnh giả hay khu thay giày riêng, không gian sống sẽ gọn gàng hơn – và hành lang chung cũng không còn là “điểm nóng” của những cuộc tranh luận.

Một ngôi nhà sạch sẽ đôi khi bắt đầu từ… cách bạn đặt đôi giày trước cửa.