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CLIP: Cá lạ "to bằng chiếc thuyền" xuất hiện gần khu nghỉ dưỡng Hoiana ở Đà Nẵng

| | Sống

Hình ảnh cá nhám voi dài khoảng 6m đang bơi lội tung tăng gần bờ biển xã Duy Nghĩa đã được một ngư dân ghi lại

Ngày 3-6, ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng), xác nhận khu vực bờ biển xuất hiện "cá lạ" trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội thuộc địa bàn xã Duy Hải cũ, nay là xã Duy Nghĩa, gần khu nghỉ dưỡng Hoiana.

Theo ông Được, qua nhận định của ngư dân địa phương, con cá trong clip nhiều khả năng là cá nhám voi (ngư dân thường gọi là cá ông sứa). Đây không phải lần đầu loài cá này xuất hiện gần bờ biển Duy Nghĩa, trước đó ngư dân đã nhiều lần bắt gặp cá nhám voi bơi vào khu vực này.


Trước đó, tài khoản mạng xã hội "Vĩnh Cửu" đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh một con cá kích thước lớn xuất hiện gần bờ biển Cửa Đại. Người đăng cho biết đã ghi lại hình ảnh vào sáng 2-6 khi đang cào ruốc trên biển. Theo ước tính, con cá dài khoảng 6m, thân lớn và xuất hiện trong điều kiện nước biển trong xanh.

Cá nhám voi to bằng chiếc thuyền xuất hiện gần Hoiana , Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hình ảnh con cá được cắt từ clip

Người này cho biết đây là loài cá thường được ngư dân gọi là "cá ông sứa", có tập tính hiền lành và không gây nguy hiểm cho con người. "Cá nhám voi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở vùng biển này nhưng rất khó ghi lại hình ảnh cận cảnh. Hôm qua nước biển đẹp nên tôi may mắn quay được video rõ nét" - người này chia sẻ.

Cá nhám voi là loài cá lớn nhất thế giới, chủ yếu ăn sinh vật phù du và các loài cá nhỏ. Loài cá này thường xuất hiện theo mùa khi nguồn thức ăn dồi dào, bơi chậm và không có tập tính tấn công con người.

Sau hơn 100 năm bị coi là tuyệt chủng, loài vật này bất ngờ lộ diện qua một quả trứng nhỏ

Theo Tr.Thường

Người Lao động

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