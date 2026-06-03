Phương Đông vào Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương

Ngày 1/6 tại Trung Quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 2026, BVĐK Phương Đông chính thức được vinh danh trong "Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026" - hạng mục xét chọn dựa trên những tiêu chí khắt khe về quy mô, chất lượng dịch vụ và giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe.

Sự ghi nhận ấy không đến từ nỗ lực ngắn hạn, mà là kết quả của một tầm nhìn nhất quán, được bệnh viện kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua: xây dựng tổ hợp y khoa chuẩn quốc tế, phát triển mô hình bệnh viện khác biệt và kiên định với sứ mệnh "Nâng niu từng sự sống".

Khởi đầu từ tầm nhìn về tổ hợp y khoa chuẩn quốc tế

Ngay từ những ngày đầu, BVĐK Phương Đông đã định hình con đường phát triển không chạy theo số lượng mà tập trung vào chiều sâu - từng bước xây dựng nền tảng để trở thành tổ hợp y khoa đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam. Tầm nhìn ấy được cụ thể hóa bằng chiến lược dài hạn: phát triển đồng bộ hệ sinh thái các trung tâm chuyên sâu, đầu tư bài bản trên ba trụ cột môi trường - công nghệ - con người.

Năm 2026 đánh dấu bước hiện thực hóa rõ nét của chiến lược ấy. Bệnh viện nâng tổng số giường lên 1.000 - gấp 3 lần so với trước đây, đưa Phương Đông vào nhóm số ít cơ sở ngoài công lập đạt quy mô này. Cùng với đó là sự ra đời của hai tòa tháp mới, gắn với hai trung tâm chuyên sâu: Trung tâm Ung bướu, Xạ trị & Y học hạt nhân Quốc tế và Trung tâm Nhi Quốc tế.

BVĐK Phương Đông mở rộng quy mô gấp 3, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn tổ hợp y khoa hàng đầu

Hai trung tâm mới cộng hưởng cùng mạng lưới mũi nhọn hiện có như Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp Quốc tế…; đồng thời bổ trợ chặt chẽ với các dịch vụ thế mạnh như Khám sức khỏe và Tầm soát ung thư, IVF - Thai sản - Ở cữ, Ngoại khoa… tạo nên mạng lưới chăm sóc liên thông cho người bệnh. Tại đây, mỗi ca bệnh phức tạp đều được hội chẩn đa chuyên khoa, ứng dụng phác đồ đa mô thức, cá thể hóa - cách tiếp cận đang được áp dụng tại nhiều cơ sở y tế hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh khối ngoài công lập ngày càng khẳng định vai trò trong hệ thống y tế quốc gia, sự ghi nhận dành cho Phương Đông ở quy mô Châu Á - Thái Bình Dương đã góp thêm một dấu ấn cho hành trình vươn tầm của y tế tư nhân Việt Nam.

Tiên phong mô hình "bệnh viện khách sạn - công nghệ cao"

Nếu tầm nhìn về tổ hợp y khoa chuẩn quốc tế là nền tảng phát triển, thì mô hình "bệnh viện khách sạn - công nghệ cao" chính là dấu ấn riêng làm nên thương hiệu Phương Đông.

Giữa nhịp sống đô thị, Phương Đông mở ra không gian chữa lành hiếm có với quy mô gần 10ha và mật độ cây xanh lớn. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, đồng bộ từ kiến trúc, khu vực lưu trú đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe.

Mỗi chi tiết thiết kế đều được tính toán tỉ mỉ để ánh sáng tự nhiên hòa quyện với không gian, những mảng xanh hiện diện xuyên suốt, góp phần tạo nên cảm giác thư thái hiếm thấy trong môi trường y tế. Cùng với chuỗi tiện ích onsen & wellness và các dịch vụ cá nhân hóa, tất cả góp phần thay đổi đáng kể trải nghiệm y tế truyền thống, nơi quá trình điều trị không dừng ở chữa bệnh mà còn hướng tới phục hồi toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Thiên nhiên được đưa vào không gian bệnh viện như một phần của triết lý chăm sóc toàn diện tại Phương Đông

Đằng sau không gian chăm sóc được đầu tư bài bản là chiến lược phát triển công nghệ quy mô lớn, nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và can thiệp chuyên sâu.

Bệnh viện ưu tiên đầu tư trang thiết bị thế hệ mới hàng đầu hiện nay. Nổi bật là NAEOTOM Alpha - hệ thống cắt lớp lượng tử ứng dụng công nghệ đếm photon đầu tiên trên thế giới, được đánh giá là "cuộc cách mạng" của chẩn đoán hình ảnh, mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán sớm tim mạch, đột quỵ, ung thư.

Cùng với MRI 3.0 Tesla, PET/CT, SPECT/CT, hệ thống DSA hỗ trợ can thiệp ít xâm lấn…; kết hợp với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và năng lực chuyên môn sâu, Phương Đông đang từng bước đưa những phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến của thế giới đến gần hơn với người Việt.

Việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ góp phần nâng cao năng lực y khoa và hiện thực hóa mô hình bệnh viện khách sạn - công nghệ cao tại Phương Đông.

"Nâng niu từng sự sống" với triết lý chữa lành toàn diện

Môi trường và công nghệ, dù hoàn hảo đến đâu, vẫn chỉ là phương tiện. Điều làm nên giá trị bền vững của Phương Đông chính là triết lý chăm sóc lấy con người làm trung tâm, được hun đúc từ sứ mệnh "Nâng niu từng sự sống".

Triết lý ấy được hiện thực hóa bởi đội ngũ y bác sĩ - những chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, mang theo bản lĩnh chuyên môn được tôi luyện qua hàng nghìn ca bệnh phức tạp. Và ở Phương Đông, năng lực chuyên môn chưa bao giờ tách rời tinh thần phụng sự.

Từ những cuộc trao đổi cặn kẽ giúp người bệnh an tâm điều trị, sự đồng hành bền bỉ của điều dưỡng, đến cách đội ngũ chăm sóc lắng nghe không chỉ triệu chứng, mà cả những lo âu thầm kín của người bệnh và gia đình. Đó chính là cách Phương Đông mở rộng khái niệm chăm sóc sức khỏe vượt khỏi phạm vi điều trị đơn thuần.

"Nâng niu từng sự sống" là sứ mệnh BVĐK Phương Đông kiên trì theo đuổi

Khi cơ thể được điều trị bằng công nghệ tiên tiến và chuyên môn cao, tâm trí an yên trong môi trường nghỉ dưỡng, và tinh thần được nâng đỡ bởi sự tận tâm của đội ngũ - ba yếu tố ấy giao hòa, tạo nên hành trình chữa lành thân - tâm - trí trọn vẹn.

Những giá trị được nuôi dưỡng bền bỉ qua nhiều năm, cùng tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bài bản, đã từng bước đưa Phương Đông ghi dấu trên những bảng vinh danh uy tín - từ "Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023", "Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2025"... và nay là "Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026".

Hành trình ấy vẫn không ngừng tiếp diễn - với khát vọng góp phần nâng tầm chất lượng y tế Việt Nam, đưa thương hiệu Phương Đông cùng dấu ấn y tế tư nhân Việt vươn xa hơn nữa trên bản đồ chăm sóc sức khỏe khu vực.

Ngoài danh hiệu "Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026", BVĐK Phương Đông còn được vinh danh ở hạng mục "Dịch vụ Thai sản tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026".

Với mô hình "all-in-one" kết nối trọn hành trình từ IVF - Thai sản - Nghỉ dưỡng sau sinh đến Nhi khoa, thai sản trọn gói Phương Đông đã đồng hành cùng hàng vạn gia đình, từ khoảnh khắc mong con, đón con chào đời đến những năm tháng đầu tiên của hành trình khôn lớn.