Tin rất vui: Hàng trăm nghìn học sinh được miễn phí 1 dịch vụ từ năm học 2026-2027

Từ năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh tại Quảng Ninh sẽ phần nào bớt được nỗi lo liên quan trực tiếp đến việc học tập của các học sinh. Đó chính là sách giáo khoa. Cụ thể địa phương này chính thức triển khai chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông và học viên thuộc diện thụ hưởng trên địa bàn.

Điểm đáng chú ý là sách giáo khoa miễn phí không được phát theo cách học sinh nhận về để sở hữu riêng sau năm học. Thay vào đó, sách sẽ được đưa vào thư viện trường học, phục vụ học sinh theo hình thức mượn - trả để có thể tiếp tục được sử dụng cho những khóa sau.

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Khoảng 290.000 học sinh, học viên được cấp miễn phí sách giáo khoa

Theo thông tin từ Báo Đại biểu Nhân dân, ngày 16/12/2025, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND, quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn từ năm học 2025-2026 đến năm học 2030-2031.

Trong đó, từ năm học 2026-2027, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh sẽ được cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa phục vụ quá trình học tập.

Với quy mô khoảng 290.000 học sinh và học viên giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 80 tỷ đồng mỗi năm học để thực hiện chính sách này.

Ảnh minh họa

Thông tin này mang ý nghĩa thiết thực với nhiều gia đình, bởi sách giáo khoa là vật dụng không thể thiếu khi học sinh bước vào năm học mới. Khi khoản mua sách được hỗ trợ, phụ huynh có thể giảm bớt một phần chi phí trong giai đoạn phải đồng thời chuẩn bị nhiều đồ dùng học tập cho con.

Tuy nhiên, phụ huynh cũng cần lưu ý, nội dung được công bố hiện nay là chính sách cấp miễn phí một bộ sách giáo khoa. Điều này không đồng nghĩa mọi loại sách bài tập, sách tham khảo, tài liệu ôn luyện hay các đồ dùng học tập khác đều được hỗ trợ miễn phí.

Sách miễn phí nhưng học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả

Không chỉ đáng chú ý ở quy mô thụ hưởng, cách tổ chức sử dụng sách cũng là điểm đặc biệt của chính sách này.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân, thay vì cấp phát trực tiếp để từng học sinh sở hữu riêng, Quảng Ninh sẽ cấp kinh phí để các cơ sở giáo dục mua sắm, trang bị sách giáo khoa cho hệ thống thư viện nhà trường. Học sinh và giáo viên được đăng ký mượn sách để sử dụng trong năm học hoặc theo từng học kỳ.

Sau khi kết thúc thời gian sử dụng, người mượn hoàn trả sách để nhà trường tiếp tục quản lý, bảo quản và tái sử dụng cho các khóa học tiếp theo.

Như vậy, việc được cấp sách miễn phí không có nghĩa học sinh sẽ giữ bộ sách đó lâu dài sau khi hoàn thành chương trình học trong năm. Các em được sử dụng sách mà không phải tự bỏ tiền mua, nhưng đồng thời cần có trách nhiệm giữ gìn để sách còn đủ điều kiện phục vụ những học sinh tiếp theo.

Bộ sách giáo khoa được cấp theo hình thức mượn - trả, không bao gồm sách bài tập, sách tham khảo...

Mô hình này giúp giải quyết bài toán hỗ trợ học sinh theo cách lâu dài hơn. Thay vì mỗi năm phải mua mới toàn bộ sách cho từng học sinh, những cuốn sách còn sử dụng tốt có thể được luân chuyển qua nhiều năm học. Nguồn ngân sách nhờ đó được sử dụng tiết kiệm hơn, trong khi học sinh vẫn được bảo đảm có sách phục vụ việc học ngay từ đầu năm.

Với học sinh, đây cũng là cơ hội hình thành thói quen trân trọng sách vở và tài sản dùng chung. Một cuốn sách được bọc cẩn thận, giữ sạch sẽ, không làm rách hay thất lạc có thể tiếp tục đồng hành với nhiều bạn học khác sau khi năm học kết thúc.

Bớt một khoản chi đầu năm, thêm điều kiện học tập cho học sinh

Chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa được kỳ vọng tạo ra tác động trực tiếp với đời sống của các gia đình tại Quảng Ninh. Với phụ huynh, đây là một khoản chi thiết yếu được san sẻ trước thềm năm học mới. Với học sinh, việc có đủ sách ngay từ đầu giúp các em yên tâm hơn khi bước vào lớp học.

Ý nghĩa này càng rõ hơn với những gia đình còn khó khăn hoặc có nhiều con cùng trong độ tuổi đi học. Khi sách giáo khoa được chuẩn bị thông qua nhà trường, học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tài liệu học tập đầy đủ, hạn chế tình trạng thiếu sách hoặc phải chờ mua bổ sung trong những tuần đầu năm.