Xuất hiện số điện thoại lừa đảo mới, người dân tuyệt đối không bắt máy hay gọi lại

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, xuất hiện các ứng dụng di động có khả năng giả mạo số điện thoại bất kỳ khi thực hiện cuộc gọi, gây nguy cơ mất an toàn thông tin và phát sinh nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh, chỉ với vài thao tác đơn giản, đối tượng có thể khiến điện thoại của người nhận hiển thị đúng số của người thân, ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, từ đó tạo lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ảnh minh họa

Đối tượng sử dụng ứng dụng gọi điện qua Internet để tùy ý thiết lập số điện thoại hiển thị trên máy người nhận để giả danh người thân, cán bộ Công an, Viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng, tổ chức tài chính. Đồng thời, kết hợp tính năng thay đổi giọng nói (voice changer) nhằm tăng độ tin cậy, gây khó khăn trong việc nhận diện.

Các cuộc gọi này có thể “lách” qua hệ thống nhà mạng, hiển thị số giống hoàn toàn số thật khiến người dân dễ bị nhầm lẫn, tạo điều kiện cho đối tượng xấu lừa đảo chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân, mã OTP ngân hàng, mạo danh để quấy rối, bôi nhọ uy tín cá nhân, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Để phòng ngừa, đề nghị người dân:

- Không tin tuyệt đối vào số điện thoại hiển thị

- Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, bình tĩnh, cúp máy và gọi lại trực tiếp số người thân lưu trong danh bạ để xác minh.

- Không cung cấp: mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng.

- Lưu ý dấu hiệu bất thường: Số điện thoại có thêm mã lạ phía trước hoặc cuộc gọi có chất lượng âm thanh kém, bị trễ.

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo hành vi giả mạo số điện thoại không còn là thủ đoạn đơn lẻ mà đang trở thành công cụ của tội phạm công nghệ cao. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời thông báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình﻿