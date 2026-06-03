Việt Nam có một ca sĩ đình đám sở hữu 3 bằng đại học, vừa đi dạy vừa học lên tiến sĩ ở tuổi ngoài 40

Ca sĩ Nam Cường tên đầy đủ là Nguyễn Nam Cường (sinh năm 1985), được đông đảo khán giả biết đến qua những ca khúc như Bay Giữa Ngân Hà, Một Lần Thôi, Khó, Lời Hứa, Suy Nghĩ Trong Anh,… Với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ và bền bỉ của showbiz Việt.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát, Nam Cường còn thử sức ở nhiều vai trò khác như diễn viên, người dẫn chương trình và đặc biệt là giảng viên. Nam ca sĩ cho biết khi bắt đầu công việc giảng dạy, anh luôn ý thức rằng bản thân cần liên tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để có thể truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ một cách tốt nhất.

Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc với công chúng, Nam Cường còn được nhiều người biết đến như một người thầy tận tâm, thường xuyên tham gia định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.

Ca sĩ Nam Cường

Góp mặt trong chương trình Kỷ Niệm Thanh Xuân 2024 với vai trò khách mời, Nam Cường từng chia sẻ về những ngã rẽ đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mình, cũng như cuộc sống phía sau hình ảnh một ca sĩ quen thuộc với công chúng.

Nam ca sĩ cho biết tuổi trẻ của anh không chỉ gắn với âm nhạc mà còn trải qua nhiều công việc và lĩnh vực khác nhau. Ít ai biết rằng trước khi được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò ca sĩ, Nam Cường từng được đào tạo bài bản về diễn viên kịch nói và điện ảnh.

Đáng chú ý, cơ duyên đến với nghề diễn lại bắt nguồn từ một lần lỡ hẹn với giấc mơ âm nhạc. Nam Cường tiết lộ anh từng thi vào Nhạc viện nhưng không đạt kết quả như mong muốn.

"Tôi không được học bài bản về âm nhạc như ký - xướng âm hay lý thuyết âm nhạc mà chỉ biết hát thôi, nên lúc đó thiếu nửa điểm, rất tiếc", nam ca sĩ chia sẻ.

Dù theo học chuyên ngành diễn xuất sau đó, Nam Cường chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê ca hát. Anh vẫn kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc theo định hướng ban đầu, từng bước khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường giải trí. Nhờ sự bền bỉ ấy, giọng ca sinh năm 1985 đã ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều ca khúc nổi tiếng và trở thành một trong những gương mặt được yêu thích trong giai đoạn 2009 - 2010.

Không chỉ ca hát, đóng phim, làm MC, nam ca sĩ còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau

Hành trình học tập của Nam Cường nhận được nhiều sự quan tâm bởi sự nghiêm túc và bền bỉ hiếm thấy. Nam ca sĩ hiện sở hữu 3 bằng đại học và đang trong giai đoạn hoàn tất chương trình thạc sĩ thứ hai.

Trước đó ở tuổi 35, khi đã có vị trí nhất định trong lĩnh vực giải trí, Nam Cường quyết định quay trở lại giảng đường để theo học ngành Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình. Song song với đó, anh còn bổ sung kiến thức ở các lĩnh vực Quản lý văn hóa và Ngôn ngữ Anh.

Nam Cường sở hữu 3 bằng đại học

Không dừng lại ở bậc đại học, nam ca sĩ tiếp tục theo học chương trình cao học ngành Điện ảnh - Truyền hình tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Đến nay, dù đã ngoài 40 tuổi, anh vẫn duy trì việc học, không ngừng cập nhật kiến thức và rèn luyện kỹ năng nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy cũng như hoạt động nghề nghiệp.

Mới đây, thông qua chia sẻ của một tài khoản được cho là bạn học trên mạng xã hội, nhiều người còn bất ngờ khi biết Nam Cường hiện đang theo học chương trình tiến sĩ tại Đại học Đồng Tháp.

Bài đăng lan truyền trên MXH mới đây cho thấy Nam Cường đang tiếp tục học lên tiến sĩ

Trước khi trở thành ca sĩ solo được yêu mến, Nam Cường từng là thành viên nhóm nhạc Yoband. Năm 2003, anh giành Huy chương Vàng Tiếng hát Học sinh - Sinh viên Đà Nẵng, tạo tiền đề cho con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau này.

Sau nhiều năm hoạt động, anh ghi dấu ấn với loạt ca khúc quen thuộc đối với khán giả thế hệ 8X, 9X. Dù vậy, Nam Cường lại lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó tập trung cho công việc và gia đình.

Năm 2016, nam ca sĩ kết hôn với bà xã kém 8 tuổi là Võ Phương Thảo sau hai năm tìm hiểu. Đầu năm 2017, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Rio. Đến năm 2019, gia đình tiếp tục đón thêm thành viên mới.

Hiện nay, ở tuổi ngoài 40, Nam Cường duy trì cuộc sống bình yên bên gia đình nhỏ, đồng thời cân bằng giữa các vai trò nghệ sĩ, giảng viên và duy trì việc học tập. Hành trình không ngừng trau dồi tri thức của anh cũng trở thành nguồn cảm hứng với nhiều người về tinh thần học tập suốt đời, bất kể tuổi tác hay vị trí nghề nghiệp.