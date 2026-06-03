90% người mặc quần jeans không biết công dụng của những chiếc khuy kim loại được bấm trên quần

Quần jeans là một trong những món đồ thời trang phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, dù mặc chúng gần như mỗi ngày, rất ít người biết công dụng thật sự của những chiếc khuy kim loại nhỏ được bấm ở các góc túi quần. Nhiều người cho rằng đây chỉ là chi tiết trang trí, nhưng thực tế chúng từng là một phát minh mang tính cách mạng trong lịch sử ngành may mặc.

Những chiếc khuy kim loại này có tên gọi là "rivet" (đinh tán). Chúng được đặt tại các vị trí chịu lực lớn như góc túi trước, mép túi nhỏ nhằm gia cố kết cấu, giúp quần bền hơn và hạn chế tình trạng rách vải.

Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1870 tại Mỹ. Khi đó, thợ may Jacob Davis thường nhận được phản ánh từ khách hàng, chủ yếu là công nhân, thợ mỏ và lao động chân tay. Họ cho biết túi quần rất dễ bị rách do thường xuyên phải đựng dụng cụ hoặc vật nặng. Trong lúc tìm giải pháp, Jacob Davis nảy ra ý tưởng sử dụng những chiếc đinh tán đóng vào các điểm dễ bị rách trên quần. Kết quả vượt ngoài mong đợi khi độ bền của sản phẩm được cải thiện đáng kể.

Nhận thấy tiềm năng của phát minh này, Jacob Davis đã hợp tác với Levi Strauss để đăng ký bằng sáng chế. Ngày 20/5/1873, bằng sáng chế cho phương pháp gia cố các điểm chịu lực trên quần bằng đinh tán kim loại. Phát minh này sau đó trở thành nền tảng cho sự ra đời và phổ biến của những chiếc quần jeans hiện đại.

Vào thời kỳ đầu, những chiếc đinh tán bằng đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng giúp các đường may ở túi quần và các điểm chịu lực không bị bung rách khi người lao động phải mang theo công cụ hoặc quặng khai thác trong thời gian dài. Chính nhờ độ bền vượt trội này mà quần jeans nhanh chóng được giới công nhân, thợ mỏ, nông dân và cao bồi ưa chuộng.

Theo thời gian, sự phát triển của vật liệu và kỹ thuật may mặc đã làm giảm phần nào vai trò gia cố của đinh tán so với thế kỷ XIX, tuy nhiên chi tiết này vẫn giúp tăng độ bền tại các điểm chịu lực và trở thành dấu ấn đặc trưng của quần jeans. Nhiều thương hiệu hiện nay sử dụng đinh tán vừa để tăng độ chắc chắn cho sản phẩm, vừa như một yếu tố nhận diện thiết kế.

Một chi tiết thú vị khác là những chiếc đinh tán từng được gắn ở cả túi sau quần jeans. Tuy nhiên, về sau nhiều hãng đã loại bỏ hoặc che phủ chúng vì kim loại có thể làm trầy xước yên ngựa, đồ nội thất hoặc các bề mặt khác khi sử dụng.

Ngày nay, những chiếc "đinh tán" nhỏ bé trên quần jeans có thể không còn được chú ý nhiều, nhưng chúng chính là một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của loại trang phục đã tồn tại hơn 150 năm và vẫn chưa hề lỗi mốt.

(Tổng hợp)