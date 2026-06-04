Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ rau đắng ngắt tưởng khó nuốt đem quết với loại cá dẻo quánh này, nước canh ngọt lịm, tỉnh người sau 5 phút đi nắng

| | Sống

Giữa trưa hè oi ả, húp một muôi canh ấm nhẹ vị gừng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, nhẹ bẫng bụng dạ và sảng khoái tức thì.

Vào những ngày hè oi bức, cơ thể dễ bị mệt mỏi, say nắng và háo nước sau khi di chuyển ngoài trời. Để nhanh chóng lấy lại năng lượng mà không phải đối diện với những món ăn đầy dầu mỡ, bạn hãy thử kết hợp một loại rau có vị đắng nhẹ đặc trưng với phần chả cá tự quết dẻo quánh. Sự kết hợp ngỡ như tương phản này lại tạo nên một bát canh ngọt hậu, thanh mát và có khả năng "giải nhiệt nội tiết" cực kỳ hiệu quả.

"Bài thuốc" giải cảm nắng, hạ hỏa thần tốc

Ảnh minh họa

Món canh này không chỉ kích thích vị giác nhờ hậu vị ngọt ngào mà còn sở hữu giá trị dinh dưỡng cao, rất phù hợp cho những ngày thời tiết khắc nghiệt:

Hạ hỏa, trị nhiệt miệng: Cải bẹ xanh (cải đắng) tính mát, chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào, giúp thanh nhiệt gan, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ làm dịu các vết nhiệt miệng do nắng nóng gây ra.

Phục hồi thể lực, ấm bụng: Cá thác lác cung cấp lượng protein lành tính, giàu omega-3 giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo, giảm mệt mỏi. Vị cay ấm từ gừng và tiêu băm kèm theo sẽ trung hòa tính hàn của rau cải, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa ổn định.

Quy trình chế biến dẻo dính, giữ trọn vị ngọt trong 8 phút

Bí quyết của món canh này nằm ở khâu quết cá để tạo độ dai sần sật bọc lấy thớ rau xanh mướt:

Sơ chế và quết cá: 200g cá thác lác nạo sẵn cho vào tô. Nêm vào chút hạt nêm, tiêu xay, hành tím băm và một ít thì la thái nhỏ. Dùng thìa quết thật mạnh và liên tục theo một chiều trong khoảng 3 - 5 phút cho đến khi phần thịt cá dính chặt, dẻo quánh lại thành một khối.

Chuẩn bị rau: 1 mớ cải bẹ xanh rửa sạch, cắt khúc khoảng 2 đốt ngón tay. 1 nhánh gừng nhỏ thái sợi chỉ.

Ảnh minh họa

Nấu canh tốc hành: Đun sôi một nồi nước lọc vừa ăn cùng với phần gừng thái sợi. Khi nước sôi sùng sục, dùng thìa múc từng viên cá thác lác dẻo tròn thả vào nồi. Đợi khoảng 2 phút cho viên cá chín, nổi lên mặt nước và se lại giòn sần sật.

Thả rau cải: Trút toàn bộ rau cải bẹ xanh vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Đợi nước sôi bùng trở lại đúng 30 giây khi rau vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh ngắt thì tắt bếp ngay.

Bí quyết cốt lõi: Muốn cá thác lác dai giòn sần sật mà không bị bở, bạn phải quết cá thật kỹ khi cá còn đủ độ lạnh (có thể để cá vào ngăn mát tủ lạnh 15 phút trước khi quết). Ngoài ra, khi nấu canh cải bẹ xanh, việc thêm gừng thái sợi là bắt buộc để khử mùi hăng của rau, đồng thời tạo nên hậu vị ngọt ấm, đưa cơm.

Bát canh cải bẹ xanh nấu cá thác lác hoàn thành sẽ có làn nước dùng trong veo, mang vị ngọt đậm đà tiết ra từ cá tươi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị đắng nhẹ ban đầu của rau cải nhanh chóng chuyển sang vị ngọt hậu thanh khiết, quyện cùng miếng chả cá dai dẻo, thơm nồng mùi tiêu và thì là. Giữa trưa hè oi ả, húp một muôi canh ấm nhẹ vị gừng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, nhẹ bẫng bụng dạ và sảng khoái tức thì.

Thứ "rau hoàng đế" siêu tốt cho chị em, là "viagra tự nhiên" cho phái mạnh, ăn cùng cá hồi sẽ càng tăng hiệu quả

PV

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trường THPT mới được thành lập giữa lòng đại học ở Hà Nội, có gì đặc biệt?

Một trường THPT mới được thành lập giữa lòng đại học ở Hà Nội, có gì đặc biệt? Nổi bật

Một tỉnh miền Bắc sắp đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa lên quy mô 2.000 giường, rộng hơn 96.000m2

Một tỉnh miền Bắc sắp đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa lên quy mô 2.000 giường, rộng hơn 96.000m2 Nổi bật

Người đàn ông mua nhà tầng 34, lúc nhận bàn giao mới biết chung cư chỉ xây đến tầng 32, chủ đầu tư khẳng định: “Căn hộ của anh không tồn tại”

Người đàn ông mua nhà tầng 34, lúc nhận bàn giao mới biết chung cư chỉ xây đến tầng 32, chủ đầu tư khẳng định: “Căn hộ của anh không tồn tại”

15:55 , 04/06/2026
Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

15:30 , 04/06/2026
Đề xuất người lao động được nghỉ làm để đưa con đi khai giảng

Đề xuất người lao động được nghỉ làm để đưa con đi khai giảng

15:20 , 04/06/2026
Không phải FAN hay COOL, nút này trên điều khiển điều hòa giúp nhà mát hơn hẳn: EVN hướng dẫn

Không phải FAN hay COOL, nút này trên điều khiển điều hòa giúp nhà mát hơn hẳn: EVN hướng dẫn

15:07 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên