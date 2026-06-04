Một tỉnh miền Bắc sắp đầu tư gần 5.500 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Đa khoa lên quy mô 2.000 giường, rộng hơn 96.000m2

Theo kế hoạch, dự án sẽ có tổng mức đầu tư 5.496 tỷ đồng, được triển khai trên hai phân khu hiện hữu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và toàn bộ diện tích Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm, với tổng diện tích trên 96.000 m2 (tương đương 9,6ha).

Sau khi hoàn thành, bệnh viện sẽ có quy mô 2.000 giường bệnh, phát triển các chuyên khoa mũi nhọn như tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, ngoại thần kinh, ghép tạng và lão khoa.

Bệnh viện cũng được định hướng phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện với các ứng dụng AI, hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa và kết nối liên thông dữ liệu y tế trong khu vực.

Sau khi được nâng cấp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao. Với nền tảng đó, bệnh viện được kỳ vọng đủ năng lực cung cấp các dịch vụ y tế toàn diện, tiệm cận các bệnh viện uy tín trong nước, góp phần phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ theo hướng hiện đại và từng bước hội nhập khu vực, quốc tế.

Bên cạnh khám chữa bệnh, bệnh viện còn đặt mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo và thực hành chất lượng cao cho các trường đại học khối ngành sức khỏe của tỉnh Phú Thọ và cả nước, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trong thời gian tới.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ triển khai kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích cung tròn - một trong những kỹ thuật xạ trị tiên tiến được vận hành trên hệ thống máy gia tốc VERSA HD.

Theo thông tin giới thiệu từ bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được thành lập năm 1965, hiện là bệnh viện hạng I với 42 khoa, phòng và trung tâm. Trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu như Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Trung tâm Thận - Lọc máu, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Trung tâm Cấp cứu 115...

Cơ sở y tế này nằm trên khuôn viên rộng 2,94 ha với hệ thống 3 tòa nhà 7 tầng và 3 tòa nhà 11 tầng. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận trung bình từ 1.500 - 1.800 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho khoảng 1.400 - 1.600 bệnh nhân.

Theo Báo Phú Thọ.