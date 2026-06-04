Nữ sinh giành Quán quân học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh: Thành thạo 2 thứ tiếng, thực tập từ năm 16 tuổi, viết sách gây quỹ từ thiện

Giữa rất nhiều cái tên nổi bật của mùa tuyển sinh năm nay, nữ sinh Trần Ngọc Bảo Minh, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội gây chú ý khi trở thành Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV) với suất học bổng 100% trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Phía sau “profile khủng” với hàng loạt dấu mốc như học sinh Chuyên Ngoại ngữ, thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức, đi thực tập từ năm 16 tuổi, xuất bản sách tiếng Anh, sáng lập dự án phi lợi nhuận hỗ trợ học tiếng Anh miễn phí… Bảo Minh lại là một cô gái có cách nhìn khá nhẹ nhàng về thành tích.

Với Minh, điều quan trọng nhất không phải trở thành phiên bản hoàn hảo để cạnh tranh với người khác, mà là hiểu mình là ai, muốn trở thành người như thế nào và đủ dũng cảm để kể câu chuyện ấy theo cách chân thật nhất.

Nữ sinh Trần Ngọc Bảo Minh là Quán quân học bổng Đại sứ Vương quốc Anh của Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV)

Đi thực tập từ năm 16 tuổi, xuất bản sách tiếng Anh và hành trình tạo ra “vòng tròn rất đẹp”

Trước khi trở thành Quán quân học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Bảo Minh đã có khá nhiều trải nghiệm khác biệt so với nhiều bạn đồng trang lứa.

Ngay từ năm 16 tuổi, nữ sinh đã bắt đầu đi thực tập trong lĩnh vực Truyền thông và Nội dung số tại LeBros và LeaderInYou. Quãng thời gian này khiến cô bạn trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt sau những lần phải đối diện với những góp ý và áp lực công việc thực tế.

Có lần, Minh được giao lập kế hoạch cho các bài đăng trong một dự án. Cô bạn đã dành rất nhiều tâm huyết cho sản phẩm ấy và tin rằng mình đã làm khá tốt. Nhưng khi nhận lại file làm việc, toàn bộ tài liệu gần như kín đặc “track changes”, nhận xét và chỉnh sửa.

“Lúc ấy mình khá hụt hẫng”, Minh nhớ lại.

Tuy nhiên sau khi bình tĩnh xem lại từng góp ý, nữ sinh nhận ra bản thân có thể học được rất nhiều từ những điều ấy. Theo Minh, cảm giác thất vọng khi sản phẩm không đạt như kỳ vọng là điều tự nhiên, nhưng quan trọng là học được cách tiếp nhận phê bình với tư duy mở để trưởng thành hơn.

Song song với việc học và đi làm, Bảo Minh còn theo đuổi niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh, cô bạn học thêm tiếng Đức và đã xuất bản hai cuốn sách bằng tiếng Anh.

Trước khi trở thành Quán quân học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Bảo Minh đã có khá nhiều trải nghiệm so với các bạn đồng trang lứa

Với Minh, học ngôn ngữ không chỉ để giao tiếp mà giống như “một tấm vé bước lên chuyến tàu phiêu lưu” trong dòng chảy văn hóa, lịch sử và bản sắc của một dân tộc.

Nữ sinh đặc biệt yêu thích câu nói của Hoàng đế Charlemagne: “To have another language is to possess a second soul” (Khi biết một ngôn ngữ, ta như có thêm một tâm hồn nữa).

“Quả thật, học ngôn ngữ mở thêm những cách nhìn mới về thế giới, thậm chí là một góc nhìn khác biệt về chính bản thân mình”, Minh chia sẻ.

Tình yêu với ngôn ngữ, con chữ và việc kể chuyện cũng là lý do Bảo Minh quyết định xuất bản sách tiếng Anh từ khá sớm. Nhưng thay vì giữ doanh thu như một thành quả cá nhân, cô bạn chọn dùng tiền bán sách để gây quỹ cho tổ chức Room to Read với số tiền khoảng 400 USD.

“Mình nghĩ đó là một vòng tròn rất đẹp”, Minh nói.

Bảo Minh cảm thấy may mắn khi được tiếp cận với nhiều cuốn sách hay và có cơ hội viết nên cuốn sách của riêng mình. Vì vậy, việc dùng lợi nhuận từ sách để giúp những em nhỏ khác có cơ hội đọc sách cũng là cách để vòng tròn ấy tiếp tục được lan rộng.

Không dừng lại ở đó, Bảo Minh còn sáng lập tổ chức phi lợi nhuận IELTS For All (IFA) - nền tảng hỗ trợ miễn phí cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn học tiếng Anh thông qua các bài đăng chia sẻ kiến thức, workshop miễn phí và kết nối cộng đồng.

Ý tưởng tạo ra IFA bắt đầu từ một câu chuyện rất đặc biệt mà mẹ từng kể cho Minh nghe về một quả trứng.

“Giả sử con có một quả trứng và con muốn có một chú gà để chơi cùng. Thì hãy nghĩ về chị gà mái với tất cả tình yêu thương, trách nhiệm và sự đồng hành để quả trứng ấy có thể trở thành một chú gà trưởng thành”, Minh kể lại lời mẹ.

Sau này, cô xem IFA như “quả trứng” của riêng mình, là một dự án cần được nuôi dưỡng bằng sự cam kết, tình yêu và kiên trì để có thể đi tới cuối hành trình.

Dĩ nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Với Minh, điều khó nhất không phải việc sáng lập dự án mà là duy trì sự kỷ luật để đều đặn tạo nội dung mỗi tuần, đặc biệt trong những giai đoạn vừa ôn thi vừa chuẩn bị hồ sơ đại học.

Chính những lúc ấy, cô bạn học cách quay về với “sơ tâm” - động lực ban đầu khiến mình bắt đầu mọi thứ. Bảo Minh đặc biệt yêu thích khái niệm “Sơ tâm” (Beginner’s mind - Shoshin) trong Thiền tông, tức “cái tâm ban đầu” - những hoài bão và động lực thuần khiết nhất trước khi bước vào một hành trình dài.

Tình yêu với ngôn ngữ, con chữ và việc kể chuyện cũng là lý do Bảo Minh quyết định xuất bản sách tiếng Anh từ khá sớm

“Mỗi khi mệt mỏi hay mất động lực, mình thường tự nhắc bản thân quay về với sơ tâm của mình: ước mong được lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng qua con chữ”, Minh nói.

Dù sở hữu một “profile” khiến nhiều người ngưỡng mộ, Bảo Minh cho rằng điều khiến nhiều người hiểu lầm nhất về những bạn trẻ có thành tích nổi bật là suy nghĩ họ phải hoàn hảo và gần như không có điểm yếu.

Theo cô bạn, phía sau mỗi thành tích luôn là những áp lực, những lần vấp ngã, chông chênh và cả những nỗi sợ hãi mà không phải ai cũng nhìn thấy.

“Chẳng phải Bạch Tuyết đáng yêu vì cô ấy đôi khi cũng ngốc nghếch đó sao?”, nữ sinh cười.

Ở tuổi 18, Bảo Minh chưa dám chắc 10 năm nữa mình sẽ trở thành ai hay đứng ở đâu. Nhưng cô tin bản thân sẽ luôn giống như “một hạt sen dũng cảm”, dám tách lớp vỏ an toàn để đón nhận cơ hội và thử thách mới.

“Chắc chắn mình sẽ là một hạt sen dũng cảm… để trưởng thành và tặng cho chính mình cũng như cộng đồng những đóa hoa thơm”, Bảo Minh nói.

“Trái tim và lý trí cuối cùng cũng đập cùng một nhịp”

Trên thực tế, gia đình đã định hướng cho Bảo Minh theo học đại học tại châu Âu từ khi bước vào cấp 3. Để giúp con gái chắc chắn hơn với lựa chọn ấy, bố mẹ đã cho Minh tham gia một trại hè ở châu Âu vào mùa hè năm lớp 10.

Chuyến đi ấy đưa cô bạn đến tham quan nhiều trường đại học danh tiếng, tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế mà trước đó chỉ từng nhìn thấy qua sách báo, Internet. Nhưng cũng chính sau chuyến đi này, Bảo Minh nhận ra bản thân có một mong muốn khá đặc biệt.

“Mình nói với bố mẹ rằng mình muốn được trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, nhưng cũng muốn ở gần gia đình thêm một vài năm nữa”, Minh kể.

Sau đó, gia đình bắt đầu tìm hiểu các trường đại học quốc tế tại Việt Nam và Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam (BUV) là lựa chọn khiến nữ sinh ấn tượng nhất. Minh cho biết cô đã nhiều lần tới thăm trường trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Không chỉ chất lượng đào tạo, những điều rất nhỏ như con đường rợp bóng cây dẫn tới trường, sân trường xanh mát hay khu căng tin rộng rãi cũng khiến cô bạn cảm thấy đây là nơi phù hợp với mình.

“May thay, trái tim và lý trí của mình đã đập cùng một nhịp”, Minh cười nói.

Dù sở hữu profile nổi bật, Bảo Minh lại không thích nhìn mọi thứ như một cuộc cạnh tranh

Sau này nhìn lại, Bảo Minh cho rằng điều khiến quyết định chọn BUV trở nên “hợp” với bản thân nhất chính là sự tương đồng trong giá trị sống. Theo nữ sinh, việc chọn trường cũng giống như bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, ngoài việc hiểu trường đại học đề cao điều gì, người học cũng cần hiểu rõ chính mình là ai và điều gì thực sự phù hợp với bản thân.

Trong quá trình chuẩn bị cho học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh trị giá hơn 1 tỷ đồng, Minh dành nhiều thời gian để tự nhìn lại chính mình thay vì chỉ chăm chăm làm đẹp hồ sơ.

Minh cho biết BUV đề cao các giá trị như sự kiên cường, tự tin, tầm nhìn chiến lược, lòng tử tế và tinh thần tiên phong. Còn với Minh, điều quan trọng nhất là tìm ra điểm giao thoa giữa những giá trị ấy với con người thật của mình để đưa vào bài luận, hồ sơ và các vòng phỏng vấn.

“Cũng nhờ thế mà hồ sơ của mình phù hợp với các giá trị BUV đề cao, nhưng vẫn giữ được những giá trị chân thực của bản thân”, cô bạn chia sẻ.

Điều thú vị là dù sở hữu một hồ sơ rất nổi bật, Bảo Minh lại không thích nhìn mọi thứ như một cuộc cạnh tranh. Khi được hỏi liệu có từng cảm thấy áp lực hay thấy mình “chưa đủ tốt” trước những ứng viên mạnh khác hay không, nữ sinh không trả lời theo cách thường thấy.

“Thật buồn nếu bông ngọc lan cứ cố sức để trở thành hoa hồng, hoa huệ hay bất cứ một loài hoa nào khác”, Minh nói.

Theo cô bạn, cách tốt nhất để tránh áp lực cạnh tranh là hiểu rõ “self identity” - bản sắc cá nhân của chính mình. Khi hiểu mình là ai, muốn điều gì và muốn trở thành người như thế nào, người trẻ sẽ kể được một câu chuyện vừa chân thực vừa có dấu ấn riêng.

“Mình luôn tin rằng phiên bản chân thật nhất của chúng ta chính là phiên bản tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể trở thành”, nữ sinh chia sẻ.