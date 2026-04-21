5 phút "gây bão", nhận triệu lượt xem của nữ sinh Hà Tĩnh: Người đâu đã xinh còn tự tin, giỏi giang thế này!

Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền và dành "cơn mưa" lời khen cho đoạn video ghi lại bài phát biểu của một nữ sinh tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Nhân vật chính là bạn Bùi Hà Vy, đoàn viên Chi đoàn 11 Văn (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh).

Tại buổi lễ, Bùi Hà Vy đại diện thế hệ trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập và quyết tâm tiếp bước truyền thống cha anh với tinh thần, ý chí “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Thế hệ trẻ hôm nay sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu để khẳng định bản thân; xung kích, tiên phong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đi đầu trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ; hình thành một thế hệ thanh niên có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Ngay từ những giây đầu tiên xuất hiện, Hà Vy đã thu hút mọi ánh nhìn bởi ngoại hình xinh xắn, thanh lịch trong tà áo dài xanh truyền thống. Nhiều người dùng mạng xã hội không tiếc lời khen ngợi gương mặt thông minh, toát lên nét đẹp tri thức của cô bạn. Đặc biệt, "đôi mắt biết nói" và nụ cười rạng rỡ của Hà Vy được nhận xét là có sức hút kỳ lạ, giúp cô bạn chiếm trọn cảm tình của người xem.

Bùi Hà Vy, đoàn viên Chi đoàn 11 Văn (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh). Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Điều khiến cộng đồng mạng thực sự "ngả mũ" chính là bản lĩnh sân khấu của nữ sinh này. Giữa một hội trường trang nghiêm với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao, Hà Vy vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin tuyệt đối. Hà Vy trình bày bài phát biểu một cách trôi chảy, mạch lạc mà không hề phụ thuộc vào giấy tờ. Điều này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tư duy logic rất tốt.

Với chất giọng vang, rõ ràng và đầy cảm xúc, bài phát biểu của cô bạn đã chạm đến trái tim người nghe. Dưới bài đăng, hàng chục ngàn lượt yêu thích và bình luận "có cánh" dành cho nữ sinh. Nhiều bình luận nhận xét thần thái và giọng đọc của Hà Vy chuyên nghiệp không kém gì các biên tập viên hay nghệ sĩ thực thụ.

Bài phát biểu của Bùi Hà Vy không chỉ là tiếng lòng của cá nhân mà còn đại diện cho ý chí, khát vọng của thế hệ trẻ Hà Tĩnh hôm nay: học hành chăm chỉ, mài dũa đạo đức để tiếp bước cha ông. Hình ảnh cô nữ sinh trường chuyên đứng trên bục vinh danh đã trở thành biểu tượng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa "sắc" và "tài".

Về trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đây là ngôi trường có bề dày truyền thống về giáo dục ở tỉnh Hà Tĩnh, bảng vàng thành tích luôn được các thế hệ học sinh tô điểm bằng những huy chương danh giá ở kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh còn tạo môi trường năng động để học sinh phát triển toàn diện thông qua hàng chục câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa như CLB Khoa học, Nghệ thuật, Truyền thông, Tình nguyện… Mỗi sân chơi là nơi các em rèn luyện kỹ năng, nuôi dưỡng đam mê và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của mình, hướng đến hình mẫu học sinh tự tin, bản lĩnh và hội nhập.