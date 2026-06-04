Ngôi trường vừa có một lớp tận 20 em đỗ THPT chuyên: Giải thưởng từ trong nước đến quốc tế, học sinh đến lớp mang laptop thay vở!

Mùa tuyển sinh chuyên năm nay ghi nhận thành tích ấn tượng của học sinh lớp 9A2 Trường THCS Giảng Võ với 20/25 em đăng ký dự thi trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên/ Đáng chú ý, nhiều cá nhân đạt điểm số xuất sắc và đỗ cú đúp. Cụ thể, em Trần Bảo Nam xuất sắc đỗ hai lớp chuyên gồm: chuyên Toán và chuyên Vật lí. Em Nguyễn Minh Khang đỗ lớp chuyên Hóa với số điểm cao, 26 điểm. Đặc biệt, có 5 học sinh dự thi môn Hóa đạt từ 25 điểm trở lên, trong khi trường này lấy điểm chuẩn là 20,25 điểm.

Được biết, 9A2 cũng là lớp học có phong trào học tập đỉnh cao khi đóng góp tới 6 trên tổng số 8 giải Nhất cấp thành phố của nhà trường trong năm học qua.

Nói riêng về THCS Giảng Võ, từ nhiều năm nay trường là "bến đỗ" mơ ước của nhiều học sinh khu vực quận Ba Đình cũ.

THCS Giảng Võ

Ngôi trường công với bảng thành tích học tập chói lọi, giải thưởng từ trong nước đến quốc tế

Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố Hà Nội năm học 2025-2026, học sinh nhà trường tham gia 11 môn thi và xuất sắc giành 8 giải Nhất. Không chỉ khẳng định năng lực ở đấu trường thành phố, các em còn tích cực tham gia nhiều sân chơi, cuộc thi học thuật uy tín trong nước và quốc tế, đạt thành tích ấn tượng với 177 huy chương Vàng và giải Nhất.

Theo báo cáo tổng kết năm, toàn trường có 2188 học sinh (tương đương 83%) xếp loại học tập Tốt; có 2612 em được xếp loại rèn luyện tốt, có 962 em (tương đương 36,5%) đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc.

Trước đó, năm học 2023-2024, toàn trường có 87 học sinh tham gia kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố vừa qua và giành 76 giải, trong đó có 8 giải Nhất, 20 giải Nhì, 33 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Ở các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, 100% học sinh của trường đi thi đạt giải. Trong số các em đi thi, có 12 học sinh lớp 8 thi vượt cấp. 10/12 em đã đạt giải với 4 giải Nhất.

Trong kỳ thi Học sinh Giỏi cấp quận, nhà trường có 269 học sinh tham gia thi, 46 học sinh lớp 8 thi vượt lớp. Kết quả, học sinh trường THCS Giảng Võ đạt 229 giải (chiếm 40,8% tổng số giải của toàn quận Ba Đình), trong đó có 35 giải Nhất, 62 giải Nhì, 81 giải Ba và 51 giải Khuyến khích.

Đáng chú ý, 12 đội tuyển tham gia thi đều có giải Nhất, đặc biệt là các đội tuyển Toán, Sinh học, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp chiếm 100% giải Nhất của quận Ba Đình (cũ). Với môn Tiếng Anh, Lịch sử, Sinh học có 100% học sinh tham gia đạt giải.

THCS Giảng Võ triển khai lớp học số. Nguồn ảnh: Fanpage nhà trường

Mục tiêu trở thành trường học số Google đầu tiên của Việt Nam, học sinh đến lớp chỉ cần mang theo máy tính xách tay

Với mục tiêu trở thành trường học số Google đầu tiên của Việt Nam, Trường THCS Giảng Võ đã triển khai mô hình lớp học số, học sinh đến lớp chỉ cần mang theo máy tính xách tay. Cụ thể, mô hình lớp học số Google được triển khai vào năm học 2025-2026 với khối 6.

3 lớp học mẫu gồm lớp 6A1 - lớp mũi nhọn môn ngữ văn, lớp 6A6 - lớp mũi nhọn môn toán và lớp 6A9 - lớp mũi nhọn môn tiếng Anh.

Cụ thể, trường tổ chức 3 lớp học mẫu gồm lớp 6A1 - lớp mũi nhọn môn ngữ văn, lớp 6A6 - lớp mũi nhọn môn toán và lớp 6A9 - lớp mũi nhọn môn tiếng Anh. Mỗi học sinh tham gia lớp học số Google sử dụng riêng 1 máy tính xách tay hoặc một máy tính bảng, đồng thời được cấp 1 tài khoản riêng. Học sinh sử dụng thiết bị dưới sự điều hành, giám sát của giáo viên để tham gia các hoạt động giáo dục, đảm bảo tính an toàn, bảo mật thông tin, kiểm soát nội dung trên tất cả các thiết bị.

Giảng dạy tại 3 lớp học mẫu này là 100% giáo viên được Google cấp chứng nhận (chứng chỉ Google Certified Educator mức độ 1); sử dụng thành thạo hệ sinh thái Google Workspace for Education - bộ công cụ và dịch vụ của Google được thiết kế riêng cho trường phổ thông đến đại học cao đẳng, đồng thời ứng dụng tốt AI trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

Giáo viên sử dụng công cụ số và công cụ của Google trong hệ thống bài giảng, bài tập, ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh và tổ chức hoạt động giáo dục khác; đảm bảo chất lượng về nội dung và bám sát định hướng đổi mới của chương trình GDPT 2018.

Xung quanh khu vực lớp học được trang bị hệ thống camera an ninh giám sát nhận diện khuôn mặt, tích hợp kết nối thông tin cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành hỗ trợ nhà trường quản lý và điểm danh học sinh. Thông qua hệ thống này, phụ huynh học sinh nhanh chóng nắm bắt và cập nhật thông tin về con mình ở trường.

Theo khảo sát cuối năm học, 97,33% học sinh cho biết cảm thấy hứng thú hơn khi học trong môi trường số; 93,33% học sinh nhận định việc tiếp thu bài học và quản lý học tập trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi đó, 96,67% học sinh đánh giá việc kiểm tra trực tuyến thuận tiện và có thể biết kết quả nhanh chóng; 85,33% học sinh cho biết giáo viên phản hồi bài làm kịp thời.

Khảo sát cũng ghi nhận 91,22% học sinh cảm thấy việc trao đổi với giáo viên và thảo luận cùng bạn học được thực hiện thuận lợi hơn trong lớp học số. 96% học sinh đánh giá bài giảng điện tử dễ theo dõi, trong khi 92% học sinh cho rằng việc học tập trên môi trường số giúp các em chủ động hơn.

Được biết trường THCS Giảng Võ hiện có hơn 70 lớp học. Trong các phòng học, bàn ghế, ánh sáng, độ thông thoáng đạt tiêu chuẩn. Thư viện có đủ sách tham khảo đáp ứng nhu cầu tham khảo của giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng trang bị đầy đủ máy tính, kết nối mạng và phủ sóng Wifi để cán bộ giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu; quản lí tài chính, thư viện; quản lý học sinh, hồ sơ học sinh.

Trường cũng sử dụng hệ thống camera trong các khu vực để nắm bắt kịp thời mọi hoạt động và đảm bảo an toàn trong khu vực của trường.

Hiện tại, THCS Giảng Võ là 1 trong những trường THCS ở Hà Nội có tuyển chương trình song ngữ tiếng Pháp. Những trường khác bao gồm: Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy), Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Đống Đa), Trường THCS Trưng Nhị (Hai Bà Trưng), Trường THCS Trưng Vương và THCS Ngô Sĩ Liên (Hoàn Kiếm), Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ) và Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Nam Từ Liêm).

Tổng hợp