Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở GD&ĐT Hà Nội ra chỉ đạo tới các trường học trước tình hình nắng nóng cực đoan

Theo Nguyễn Phượng | 27-05-2026 - 11:10 AM | Sống

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục không tổ chức cho trẻ em, học sinh hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có chỉ đạo các trường học không tổ chức cho học sinh tập trung sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, hoạt động ngoại khóa ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt.

Sở này dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay và trong thời gian tới, khu vực thành phố Hà Nội tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thời điểm từ 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; nền nhiệt cao, thời tiết oi bức kéo dài có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, học tập của trẻ em, học sinh, cán bộ, giáo viên các trường học.

Do đó, để chủ động phòng, chống nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho trẻ em, học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các xã, phường chỉ đạo nhà trường chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, xây dựng phương án phòng, chống nắng nóng.

Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt

Quan tâm các nhóm học sinh có nguy cơ cao như trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh có bệnh nền, học sinh thể trạng yếu, học sinh đang điều trị bệnh, học sinh tham gia ôn tập, luyện tập, thi đấu, hoạt động ngoài trời để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Các trường học chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục, hoạt động trải nghiệm, hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động ngoài trời theo hướng linh hoạt, an toàn; ưu tiên tổ chức các hoạt động cần thiết vào đầu giờ sáng hoặc thời điểm thời tiết dịu mát.

Không tổ chức cho trẻ em, học sinh tập trung đông người, sinh hoạt tập thể, luyện tập thể thao, lao động, hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ngoài trời trong thời điểm nắng nóng gay gắt, đặc biệt khoảng thời gian từ 10h -16h.

Khi thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài, cơ sở giáo dục chủ động quyết định điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học, ôn tập, kiểm tra và các hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.

"Đối với các lớp ôn tập, kiểm tra, cơ sở giáo dục bố trí phòng học, phòng thi bảo đảm thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ quạt, điều hòa (nếu có), không để học sinh chờ đợi lâu ngoài trời nắng", Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo trường học.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu cơ sở giáo dục khẩn trương kiểm tra, sửa chữa, bổ sung quạt điện, điều hòa, quạt thông gió, rèm che nắng, mái che, phòng nghỉ tạm thời cho trẻ em, học sinh khi cần thiết.

Theo khung thời gian năm học, học sinh trường học các cấp nghỉ hè trước 31/5. Thời điểm này, nhiều trường đã tổng kết năm học và cho học sinh nghỉ học. Một số trường mầm non tư thục tiếp tục nhận học sinh theo nhu cầu của phụ huynh và học sinh cuối cấp THCS - THPT đang ôn tập chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT.

Các trường học ở Hà Nội lưu ý ngay thay đổi mới

Theo Nguyễn Phượng

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: Từ 7/7, nhóm đối tượng này được nhận 5 - 12,6 triệu đồng/tháng, miễn phí toàn bộ học phí và chỗ ở

Tin vui: Từ 7/7, nhóm đối tượng này được nhận 5 - 12,6 triệu đồng/tháng, miễn phí toàn bộ học phí và chỗ ở Nổi bật

Nhà lúc nào cũng sạch dù 3 ngày không dọn: Bí quyết của mẹ tôi sau khi nghỉ hưu khiến tôi bất ngờ

Nhà lúc nào cũng sạch dù 3 ngày không dọn: Bí quyết của mẹ tôi sau khi nghỉ hưu khiến tôi bất ngờ Nổi bật

10 hành động cho thấy con đang ngày càng rời xa cha mẹ: Đừng để quá muộn mới tìm cách cứu vãn

10 hành động cho thấy con đang ngày càng rời xa cha mẹ: Đừng để quá muộn mới tìm cách cứu vãn

11:10 , 27/05/2026
Người Nhật có 6 chiêu dù sử dụng điều hòa liên tục vẫn tiết kiệm điện: Đơn giản, dễ áp dụng, giảm ngay hóa đơn điện mỗi tháng

Người Nhật có 6 chiêu dù sử dụng điều hòa liên tục vẫn tiết kiệm điện: Đơn giản, dễ áp dụng, giảm ngay hóa đơn điện mỗi tháng

11:02 , 27/05/2026
2 thứ rẻ bèo kết hợp lại ra bát canh ngọt thanh, mát gan hạ hỏa ngày nắng nóng

2 thứ rẻ bèo kết hợp lại ra bát canh ngọt thanh, mát gan hạ hỏa ngày nắng nóng

10:58 , 27/05/2026
Cháu bé 6 tháng tuổi tử vong do bị mảng vữa trần nhà rơi trúng

Cháu bé 6 tháng tuổi tử vong do bị mảng vữa trần nhà rơi trúng

10:51 , 27/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên