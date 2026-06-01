Việt Nam sẽ có đô thị Đại học Quốc tế trị giá 59.000 tỷ đồng do Vingroup xây dựng: Rộng 880ha, là nơi học tập của hơn 60.000 sinh viên

Tọa lạc tại xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM, khu đô thị Đại học Quốc tế của Việt Nam có quy mô 880ha đang dần thành hình. Đây là dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị tri thức – công nghệ khi phục vụ nhu cầu sinh sống của khoảng 135.000 cư dân và là nơi học tập của 60.000 sinh viên trong và ngoài nước.

Ảnh: Vingroup

Theo quy hoạch, khu đô thị được ví như “lá phổi xanh khổng lồ” của toàn khu vực với khí hậu trong lành, khác biệt so với khu vực xung quanh. Nét đặc trưng này được tạo nên từ cảnh quan riêng của dự án với hệ thống mặt nước, kênh đào và công viên ven sông bao quanh, hình thành thế “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị”.

Ảnh: Huy Nguyễn

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu lấy cảm hứng từ những “đại công viên” nổi tiếng, gồm:

- Công viên Thiền - lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản;

- Công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng;

- Công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố Đại học nổi tiếng thế giới;

- Công viên Quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực…;

- Công viên Thiên đường Golf sở hữu sân Golf đẳng cấp quốc tế cùng cảnh quan thiên nhiên sinh thái sang trọng.

Một trong những điểm nhấn của dự án này là hệ sinh thái giáo dục - tri thức quy mô lớn và toàn diện với hơn 150 ha dành riêng để xây dựng quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao. Mô hình này hướng tới việc hình thành một hệ sinh thái học thuật, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và hoạt động kinh tế.

Bên cạnh không gian học tập, khu đô thị Đại học quốc tế còn có hệ thống bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, tổ hợp sân golf 36 hố, chuỗi tiện ích vui chơi giải trí - ẩm thực sôi động ngày đêm. Đặc biệt, hệ thống 100 công viên sẽ được phủ khắp dự án như công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và tâm điểm là công viên VinWonders.

Phát biểu tại sự kiện khởi công dự án, ông Trần Văn Bảy, Thành Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM cho biết: “Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng trở thành nơi hội tụ các cơ sở giáo dục chất lượng cao, các trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, góp phần hình thành hệ sinh thái học thuật – khởi nghiệp năng động, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế tri thức; đồng thời mở ra mô hình phát triển mới, nơi đô thị, giáo dục và công nghệ gắn kết chặt chẽ, tạo ra giá trị gia tăng bền vững”.

Bên cạnh những tiện ích, khu đô thị này đang sở hữu vị trí chiến lược, có kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP HCM – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Dự án do Công ty cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, đơn vị thành viên của Vingroup, làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng (gần 2,3 tỷ USD).