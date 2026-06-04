Cập nhật mới nhất của VNeID, tất cả người dân cần biết kẻo mất quyền lợi

Người dân sử dụng VNeID vừa có thêm một cập nhật rất quan trọng liên quan trực tiếp đến dữ liệu khám chữa bệnh và quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Theo Quyết định 1551/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 31/5/2026, dữ liệu khám sức khỏe sẽ được thu thập, cập nhật, kết nối liên thông để tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID.

Điểm mới đáng chú ý là BHXH Việt Nam sẽ thực hiện chia sẻ dữ liệu khám chữa bệnh với Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Bộ Y tế. Bộ Y tế xây dựng Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân nhằm quản lý công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân; tạo lập dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc trong Sổ Sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID; đồng thời phục vụ quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời và công tác hoạch định chính sách. Quy định này cho thấy việc đồng bộ dữ liệu y tế đang được đẩy nhanh, giúp thông tin khám chữa bệnh của người dân từng bước được kết nối trên môi trường số.

Theo hướng dẫn đi kèm Quyết định 1551/QĐ-BYT, dữ liệu khám sức khỏe của người dân sẽ được cập nhật lên Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID. Nhiều nguồn thông tin pháp lý và ngành bảo hiểm cũng đồng loạt cho biết việc triển khai này bắt đầu từ ngày 31/5/2026, tạo nền tảng để người dân theo dõi thông tin sức khỏe thuận tiện hơn ngay trên ứng dụng. Cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân bao gồm dữ liệu kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc được thu thập từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dữ liệu khám bệnh của người dân được chia sẻ, đồng bộ từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về lâu dài, việc dữ liệu sức khỏe được số hóa và cập nhật liên tục không chỉ giúp hình thành hồ sơ sức khỏe cá nhân đầy đủ hơn mà còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe cá nhân, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật và giảm tình trạng trùng lặp xét nghiệm, chẩn đoán giữa các cơ sở y tế. Đây là lợi ích lớn trong bối cảnh hệ thống y tế đang đẩy mạnh liên thông dữ liệu, giảm thủ tục và nâng hiệu quả quản lý khám chữa bệnh.

Với người dân, thay đổi này đồng nghĩa thông tin khám chữa bệnh sẽ ngày càng gắn chặt hơn với tài khoản định danh điện tử. Trong bối cảnh dữ liệu đang được chuẩn hóa và liên thông, việc chủ động theo dõi Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID sẽ trở nên quan trọng để tránh bỏ sót thông tin liên quan đến quá trình khám chữa bệnh và các quyền lợi y tế đi kèm.