Ghé trường cấp 3 có cảnh quan đẹp nhất Hà Nội dự lễ bế giảng: Trời gần 40 độ, dàn nữ sinh vẫn chiếm trọn spotlight

Sáng ngày 27/5, lễ bế giảng của trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã diễn ra trong không khí vui tươi, xúc động. Dù thời tiết Hà Nội nắng nóng gay gắt ngay từ sáng sớm, các cô cậu học trò đặc biệt là các bạn học sinh lớp 12 vẫn có mặt đông đủ để cùng nhau trải qua những khoảnh khắc cuối cùng dưới mái trường thân quen.

Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước qua cánh cổng trường Phan Đình Phùng đầy nắng, ngắm nhìn những dãy nhà cổ kính và hàng cây xanh mát, giờ đây học sinh cuối cấp đã phải chuẩn bị nói lời chia tay.

Ba năm thanh xuân, hơn 1000 ngày cùng nhau học tập, vui đùa, trưởng thành dưới chung một mái trường tưởng như rất dài nhưng cuối cùng vẫn trôi qua trong chớp mắt. Quãng thời gian ấy có thể không quá dài so với cả một đời người, nhưng lại là khoảng ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ đối với biết bao thế hệ học sinh Phan Đình Phùng.

Bất chấp thời tiết, nhiều nhóm bạn tranh thủ cùng nhau trang điểm, chỉnh lại váy áo, chụp ảnh kỷ niệm và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau. Ai cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu và rạng rỡ nhất trong ngày đặc biệt của tuổi học trò. Những tà áo dài trắng, những chiếc áo đồng phục kín lời chúc, những bó hoa nhỏ hay chiếc máy ảnh cầm tay đã tạo nên khung cảnh vừa náo nhiệt vừa đầy cảm xúc.

Mở đầu chương trình là phần tổng kết năm học và trao thưởng cho các học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Tiếp đó, đại diện nhà trường và các thầy cô giáo lần lượt phát biểu, gửi lời nhắn nhủ tới học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi đại học sắp tới.

Chia sẻ trong buổi lễ, một nam sinh lớp 12 cho biết: “Em từng nghĩ mình sẽ rất vui khi đến ngày được tốt nghiệp, nhưng lúc này lại thấy hụt hẫng nhiều hơn. Ba năm ở Phan Đình Phùng cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp, từ bạn bè, thầy cô đến những buổi học thêm, những lần ôn thi căng thẳng. Hôm nay chắc là ngày cuối cùng cả lớp còn đông đủ như thế này”.

Giữa những cảm xúc bồi hồi của ngày chia tay cuối cấp, sân trường Phan Đình Phùng vẫn ngập tràn tiếng cười và sắc màu tuổi trẻ. Dưới cái nắng đầu hè, nhiều nữ sinh xuất hiện với diện mạo rạng rỡ trong tà áo dài trắng, áo đồng phục đầy những dòng lưu bút và lời chúc để lưu lại những bức ảnh cuối cùng của tuổi học trò.

Từ nhiều năm nay, lễ bế giảng của THPT Phan Đình Phùng vẫn được nhiều người ví như một “đặc sản” rất riêng của mùa chia tay tuổi học trò ở Hà Nội. Không chỉ bởi ngôi trường mang vẻ đẹp cổ kính, mà còn bởi không khí thanh xuân rất trong mỗi mùa bế giảng, nơi những gương mặt học sinh vừa trẻ trung, năng động vừa mang theo nét lưu luyến rất đặc trưng của tuổi 18.

Trong sân trường phủ nắng, có nhóm bạn tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc cuối cùng, có người đứng tựa hành lang trò chuyện cùng bạn bè, cũng có những ánh mắt lặng đi khi lễ bế giảng kết thúc. Những bó hoa nhỏ, những dòng lưu bút viết vội, vài cái ôm thật chặt khiến buổi sáng cuối tháng 5 trở nên thật đặc biệt.