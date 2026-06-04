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Một trường THPT mới được thành lập giữa lòng đại học ở Hà Nội, có gì đặc biệt?

| | Sống

Một trường THPT mới được thành lập giữa lòng đại học ở Hà Nội, có gì đặc biệt?

Thêm một trường THPT công lập ở Hà Nội, đặt trụ sở trong khuôn viên đại học nổi tiếng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Trường Trung học phổ thông Kiến trúc trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhà trường có trụ sở đặt trong khuôn viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, số 129 Trần Phú, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Trường Trung học phổ thông Kiến trúc là cơ sở giáo dục phổ thông công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Về tổ chức hoạt động, trường được vận hành theo mô hình công lập tự chủ, tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường trung học phổ thông. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các cơ quan liên quan.

Đối tượng tuyển sinh của Trường Trung học phổ thông Kiến trúc là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có năng khiếu mỹ thuật để phục vụ nguồn tuyển sinh sinh viên cho Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Về nhân sự, biên chế sự nghiệp của trường được xác định theo quy định tại Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 30/10/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ điều chỉnh trong tổng số biên chế sự nghiệp được giao năm 2026 để bố trí đủ số biên chế viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu quản lý và đào tạo của trường trong năm học này.

Minh Ánh

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