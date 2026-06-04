Nam sinh thi đỗ ĐH top đầu, bố mời cả họ tới mở tiệc linh đình nhưng 1 vị khách vừa tới đã nói thẳng: “Con anh nên thi lại ngay”

Cả nhà đang mừng vui thì bất ngờ trước nguyện vọng của nam sinh

Khi nhận được tin con trai trúng tuyển vào một trường đại học danh tiếng thuộc top đầu ở thành phố lớn, ông Lý (Trung Quốc) không giấu được niềm tự hào. Với mức điểm cao vượt trội, cậu học sinh được đánh giá là một trong những gương mặt sáng giá của địa phương trong kỳ thi năm nay. Để chia sẻ niềm vui, ông Lý quyết định chi gần 14.000 NDT (khoảng hơn 50 triệu đồng) đặt tiệc tại một nhà hàng lớn, mời họ hàng, bạn bè và hàng xóm đến chung vui.

Ngay từ những ngày trước bữa tiệc, thông tin về thành tích của con trai ông đã lan rộng. Nhiều người gửi lời chúc mừng, không ít người còn tỏ ra ngưỡng mộ vì gia đình có con học giỏi, tương lai rộng mở. Không khí háo hức bao trùm, ai cũng mong chờ ngày gặp mặt để trực tiếp chúc mừng chàng trai trẻ.

Trong ngày tổ chức, không gian bữa tiệc trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Ông Lý và vợ tất bật tiếp đón khách, liên tục nhận những lời khen ngợi dành cho con trai. Khi được hỏi về trường và ngành học, ông không ngần ngại chia sẻ chi tiết, thậm chí còn đưa ra giấy báo trúng tuyển để mọi người cùng xem.

Tuy nhiên, niềm vui ban đầu nhanh chóng bị xen lẫn bởi những ý kiến trái chiều. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi biết dù đạt điểm cao, cậu học sinh lại không chọn các ngành “thời thượng” như Kinh tế, Công nghệ thông tin hay Tài chính... Thay vào đó, cậu quyết định theo học một ngành liên quan đến nông - lâm nghiệp, lĩnh vực ít được chú ý hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bất ngờ gây tranh cãi trong bữa tiệc

Trước những thắc mắc, nam sinh bình tĩnh giải thích rằng đây là lựa chọn xuất phát từ sở thích cá nhân và định hướng lâu dài. Cậu cho biết ngành học này tuy không phổ biến nhưng lại có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường ngày càng tăng. Ngoài ra, việc học tại một trường đại học uy tín cũng mở ra cơ hội nghiên cứu chuyên sâu và khả năng du học trong tương lai.

Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình. Một số khách mời bắt đầu bàn tán, cho rằng lựa chọn này “thiếu thực tế” và có thể khiến cậu gặp khó khăn khi tìm việc, đặc biệt nếu muốn làm việc tại các đô thị lớn. Thậm chí, một người bạn thân của ông Lý còn thẳng thắn góp ý rằng gia đình nên cân nhắc để con trai thi lại vào năm sau nhằm theo đuổi một ngành “có giá trị hơn”.

“Với năng lực như vậy, cháu hoàn toàn có thể vào những ngành đang cần nhân lực chất lượng cao. Nếu chọn sai hướng, rất dễ lãng phí cơ hội”, người này chia sẻ.

Những ý kiến tương tự tiếp tục xuất hiện, khiến bầu không khí buổi tiệc dần trở nên nặng nề. Một số họ hàng xa còn bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng cậu học sinh đã “đi lệch hướng” so với kỳ vọng chung.

Ảnh minh họa: Internet

Quyết định cuối cùng của nam sinh

Ban đầu, ông Lý tôn trọng quyết định của con, nhưng trước làn sóng ý kiến phản đối, ông cũng bắt đầu dao động. Sau bữa tiệc, ông nhiều lần khuyên con suy nghĩ lại, thậm chí gợi ý việc ôn thi lại để có thêm lựa chọn.

Tuy nhiên, nam sinh vẫn giữ vững quan điểm. Cậu cho rằng việc học đúng ngành mình yêu thích sẽ giúp phát huy tối đa năng lực, thay vì chạy theo xu hướng mà không có sự gắn bó lâu dài. Điều này khiến gia đình rơi vào tình trạng căng thẳng, khi mỗi người có một cách nhìn khác nhau về tương lai.

Câu chuyện sau đó được một người thân chia sẻ lên mạng xã hội để xin ý kiến. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với hàng nghìn bình luận. Đáng chú ý, phần lớn cư dân mạng lại bày tỏ sự ủng hộ đối với lựa chọn của nam sinh.

Nhiều người cho rằng việc trúng tuyển vào một trường đại học hàng đầu đã chứng minh năng lực của cậu. Khi đã có nền tảng tốt, việc lựa chọn ngành học phù hợp với đam mê sẽ giúp phát triển bền vững hơn. Một số ý kiến còn chỉ ra rằng những ngành “hot” hiện nay đang dần bão hòa, tỷ lệ cạnh tranh cao, không phải lúc nào cũng đảm bảo việc làm như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, lĩnh vực nông - lâm nghiệp hay các ngành đặc thù khác tuy ít người theo học nhưng lại có lợi thế riêng, đặc biệt trong bối cảnh xã hội đang cần những hướng đi mới. Nếu kiên trì theo đuổi, sinh viên hoàn toàn có thể tìm được cơ hội tốt, thậm chí tạo ra giá trị khác biệt.

Một số người cũng đưa ra giải pháp trung hòa: thay vì thi lại đầy rủi ro, nam sinh có thể học song song thêm một chuyên ngành phụ để mở rộng cơ hội nghề nghiệp. Điều này vừa đảm bảo theo đuổi đam mê, vừa giúp gia đình yên tâm hơn về tương lai.

Dù vẫn còn những ý kiến trái chiều, cuộc thảo luận đã mở ra một góc nhìn rộng hơn về việc lựa chọn ngành học. Không ít người cho rằng, trong thời đại hiện nay, thành công không còn phụ thuộc hoàn toàn vào việc chọn ngành “đúng chuẩn”, mà nằm ở việc hiểu rõ bản thân và kiên định với con đường đã chọn.

Hiện tại, gia đình ông Lý vẫn đang tiếp tục trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng. Dù lựa chọn ra sao, câu chuyện này vẫn để lại nhiều suy ngẫm về cách nhìn nhận thành công và giá trị của việc theo đuổi đam mê trong xã hội hiện đại.

(*Theo Zhihu)