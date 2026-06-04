Người đàn ông mua nhà tầng 34, lúc nhận bàn giao mới biết chung cư chỉ xây đến tầng 32, chủ đầu tư khẳng định: “Căn hộ của anh không tồn tại”

Vào 13 năm trước, ông Thẩm sống tại Bảo Kê, Thiểm Tây, Trung Quốc đã chi 117.700 nhân dân tệ (khoảng 412 triệu đồng) để mua một căn nhà hình thành trong tương lai tại dự án Gia Bối Hoa Viên ở Tây An. Hợp đồng ghi rõ số phòng nằm ở tầng 34.

Theo báo cáo từ tờ Huashang Daily, vào năm 2013, ông Thẩm ký hợp đồng mua căn hộ tại tầng 34, đơn nguyên B, tòa nhà 12 thuộc dự án Gia Bối Hoa Viên với tổng giá trị hơn 235.000 nhân dân tệ (khoảng 823 triệu đồng), và đã thanh toán trước khoản tiền cọc 1 nửa là 117.700 nhân dân tệ. Hợp đồng thỏa thuận sẽ bàn giao nhà trước tháng 5 năm 2015, nhưng tiến độ thi công dự án vô cùng chậm chạp. Phải đến năm 2017, chủ đầu tư mới thông báo bàn giao nhà, đồng thời cho biết tòa nhà chỉ xây đến tầng 32, căn hộ tầng 34 mà ông mua vốn dĩ không tồn tại.

Ông Thẩm cho biết vào thời điểm đó, nhà phát triển đưa ra hai phương án là hoàn tiền hoặc đổi sang căn hộ ở tầng 32. Tuy nhiên, do giá nhà đất khi đó đã tăng mạnh nên ông không chấp nhận phương án đổi nhà mà chuyển sang yêu cầu hoàn lại tiền. Từ năm 2018 đến nay, ông mới chỉ nhận lại được rải rác tổng cộng 70.000 nhân dân tệ (khoảng 245 triệu đồng), một khoản tiền lớn còn lại vẫn chưa được hoàn trả.

Đến năm 2022, ông Thẩm đã nộp đơn lên Ủy ban Trọng tài Tây An để yêu cầu bên bán hoàn trả số tiền mua nhà còn lại, cùng tiền lãi và tiền phạt vi phạm hợp đồng. Hai bên cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hòa giải, theo đó nhà phát triển bất động sản phải trả 74.700 nhân dân tệ (khoảng 262 triệu đồng) cùng phí trọng tài, nếu quá hạn sẽ phải trả thêm khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng là 47.000 nhân dân tệ (khoảng 165 triệu đồng).

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Thế nhưng, sau khi văn bản hòa giải được ký kết, nhà phát triển vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Ông Thẩm tiếp tục nộp đơn lên tòa án yêu cầu cưỡng chế thi hành. Dù vậy, qua điều tra, tòa án phát hiện nhà phát triển không có tiền gửi ngân hàng, bất động sản, xe cộ hay chứng khoán có giá trị để thi hành án. Do đó, tòa án chỉ có thể ra phán quyết tạm đình chỉ thủ tục thi hành án lần này, đợi đến khi phát hiện ra tài sản trong tương lai mới khôi phục lại việc thi hành.

Về vấn đề này, một nhân viên họ Lý, người từng đại diện công ty tham gia tố tụng trọng tài, cho biết công ty hiện đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh và đang chuẩn bị bán một khu đất để huy động vốn. Sau khi giao dịch hoàn tất, công ty sẽ lần lượt giải quyết các khoản nợ liên quan. Người này thừa nhận, quy hoạch ban đầu thực sự dự kiến xây 34 tầng, nhưng cuối cùng chỉ xây đến tầng 32 thì bị đình chỉ, và những trường hợp chịu ảnh hưởng tương tự không chỉ có mình ông Thẩm.

Trong khi đó, người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Trần cho biết ông chỉ tiếp quản công ty sau khi cha mình qua đời nên không nắm rõ tình hình năm xưa. Thậm chí, ông Trần còn cho biết dự án Gia Bối Hoa Viên thực tế do một công ty khác mượn tư cách pháp nhân của công ty ông để phát triển, tình tiết cụ thể vẫn cần phải làm rõ thêm.

Nguồn: ETtoday