Mua chung cư 5 tỷ đồng, 3 năm sau giá vọt lên 8 tỷ, người đàn ông vẫn “khóc thầm”: “Bán không được, ở cũng không xong”

Năm 2019, một nhân viên văn phòng 35 tuổi tên Minh đã mua một căn chung cư ở ngoại ô Thượng Hải (Trung Quốc), cách trung tâm thành phố 1,5 tiếng lái xe.

Với thu nhập ổn định nhưng không dư dả, anh chọn căn hộ này vì giá cả hợp lý - chỉ 1,4 triệu NDT (5 tỷ đồng) cho một căn hộ 70 m², thấp hơn nhiều so với các dự án tương tự gần trung tâm Thượng Hải. “Lúc đó, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để sở hữu nhà riêng mà không phải vay mượn quá nhiều. Hơn nữa, chủ đầu tư quảng cáo rằng khu vực này sẽ phát triển mạnh trong vài năm tới, với các tiện ích như trường học, siêu thị…”, anh Minh chia sẻ.

Trong vòng 3 năm, giá trị căn hộ trong toà nhà của anh Minh tăng vọt lên 2,2 triệu NDT (8 tỷ đồng). Tuy nhiên niềm vui từ khoản lãi này không làm anh Minh vui bởi những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Mỗi ngày, anh Minh phải mất 1,5 - 2 tiếng di chuyển từ nhà đến công ty, chưa kể thời gian kẹt xe vào giờ cao điểm. Người đàn ông cho biết việc dậy sớm mỗi ngày, đi làm đúng giờ bất kể điều kiện thời tiết là một việc không dễ dàng. Cuộc sống của anh trở thành một vòng lặp mệt mỏi: sáng đi làm, tối về nhà, không còn thời gian cho gia đình hay sở thích cá nhân. Vợ anh làm việc tại một cửa hàng ở trung tâm thành phố cũng gặp khó khăn tương tự khi phải di chuyển xa.

Chi phí sinh hoạt cũng không rẻ như vợ chồng anh Minh nghĩ vì khu vực xung quanh chung cư này chưa có nhiều siêu thị hay các nhà hàng nên giá cả sẽ nhỉnh hơn, chưa kể tiền xăng xe và bảo trì phương tiện tăng. “Chúng tôi mua nhà để có cuộc sống tốt hơn, nhưng cuối cùng lại cảm thấy như bị mắc kẹt”, anh nói.

Nhận thấy những bất tiện, anh Minh và vợ cân nhắc hai lựa chọn: bán căn hộ để mua một căn gần nơi làm việc hoặc tìm việc làm gần nhà. Tuy nhiên, cả hai phương án đều không khả thi. Thị trường bất động sản dù tăng giá nhưng lại thiếu thanh khoản. “Tôi rao bán căn hộ được mấy tháng nhưng không ai mua vì giá đang tăng cao, họ muốn xem giá thị trường biến động ra sao rồi mới đưa ra quyết định”.Việc bán nhà để mua một căn gần trung tâm cũng khó khăn bởi với số tiền nếu bán được nhà cũng chỉ có thể mua được căn hộ nhỏ, kém tiện nghi hơn rất nhiều.

Tìm việc gần nhà cũng không phải là giải pháp dễ dàng với anh Minh vì các vị trí đăng tuyển khu vực lân cận đều có mức lương thấp hơn công việc hiện tại, thiếu cơ hội thăng tiến. “Ai cũng tưởng chúng tôi sướng vì sớm mua được nhà mà không biết vợ chồng tôi mỗi ngày đều lo lắng mất ăn mất ngủ vì tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại. Có những hôm về đến nhà mệt không muốn ăn cơm”, anh Minh cho biết.

Người đàn ông này khuyên bạn bè nên cân nhắc lựa chọn vị trí nhà phù hợp với công việc và nhu cầu sinh hoạt. “Nhiều bạn bè của tôi đều nghĩ rằng để có thể mua một căn nhà ưng ý, phải đánh đổi bằng việc di chuyển nhiều cũng không sao. Nhưng thực tế là nếu dành 2-3 tiếng mỗi ngày để lái xe, bạn sẽ kiệt sức khi về nhà. Tốt nhất là chọn nơi ở cách chỗ làm dưới 45 phút di chuyển một chiều”, anh Minh nói.

Anh Minh cũng nhắc nhở mọi người nên xem xét tiện ích và giá cả khu vực xung quanh nhà trước khi mua. Việc này tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt và chất lượng cuộc sống, nhất là những gia đình có con nhỏ.

Dù tài chính là yếu tố quan trọng, việc chỉ tập trung vào giá rẻ có thể dẫn đến những bất tiện lâu dài. Anh Minh đã tiết kiệm được chi phí ban đầu khi mua nhà, nhưng cái giá phải trả là thời gian, sức khỏe và sự thoải mái. Vì vậy người đàn ông này cho rằng người mua nhà cần cân nhắc giữa khả năng tài chính và nhu cầu thực tế về công việc, giáo dục con cái cũng như sinh hoạt gia đình.