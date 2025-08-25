Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cán bộ liều mình vượt lũ, sơ tán người dân đến nơi an toàn: 29 giây khiến tất cả xúc động

25-08-2025 - 20:33 PM | Sống

Theo dõi đoạn clip, nhiều người không khỏi lo lắng cho sự an nguy của người dân cũng như các cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Vừa được chia sẻ, đoạn clip dài 29 giây khi lại cảnh các bán độ đang liều mình băng qua dòng nước chảy xiết, đục ngầu đưa người dân đến nơi an toàn khiến dư luận trải qua nhiều cung bậc cảm xúc: Hồi hộp, lo lắng và xúc động. "Đoạn clip có chất lượng thấp, nhưng nội dung chất lượng cao", là bình luận của nhiều người.

Được biết, đoạn clip do người dân quay đã ghi lại hình ảnh cán bộ xã Nhôn Mai (Nghệ An) mặc áo mưa, vượt dòng nước lũ để hỗ trợ người dân di chuyển tránh bão số 5. Tính trong ngày 24 và sáng ngày 25/8, trên địa bàn các xã ở miền núi Nghệ An đã có hàng trăm hộ dân và hàng ngàn nhân khẩu đã được di dời.

Xã biên giới Nhôn Mai - nơi vừa trải qua trận lũ quét cuối tháng 7, chịu thiệt hại nặng nề - các cán độ xã đã chung tay di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Nhôn Mai là một trong những xã miền núi có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét rất cao. Do tập quán sinh hoạt, do tính chất địa hình, địa chất của xã nên thường xuyên xảy ra lũ quét ở địa bàn này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng uỷ xã Nhôn Mai cho biết: "Tại bản Phá Mựt, do nước sông chảy xiết nên cán bộ phải vượt nước lũ để di dân. Người dân được đưa đến chợ Tiên của xã để tránh bão. Xã cũng sẽ bố trí lực lượng gồm công an, quân sự ở lại các điểm để hỗ trợ bà con”.

Bão số 5 đổ bộ vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ 19/8, hàng ngàn thai phụ, trẻ em ở Hà Nội đón tin vui từ 2 dự án được đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Từ 19/8, hàng ngàn thai phụ, trẻ em ở Hà Nội đón tin vui từ 2 dự án được đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng Nổi bật

Tin vui mới nhất cho người dân từ nơi xa đến Hà Nội dự Lễ diễu binh Quốc khánh 2/9

Tin vui mới nhất cho người dân từ nơi xa đến Hà Nội dự Lễ diễu binh Quốc khánh 2/9 Nổi bật

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng

Xe cứu thương đi 200km thu 21 triệu đồng: BV Đa khoa số 1 Bắc Ninh lên tiếng

20:51 , 27/08/2025
6 món đồ rẻ từng bị xem thường - giờ giúp tôi tiết kiệm tiền, giảm việc nhà và sống thoải mái hơn mỗi ngày

6 món đồ rẻ từng bị xem thường - giờ giúp tôi tiết kiệm tiền, giảm việc nhà và sống thoải mái hơn mỗi ngày

20:46 , 27/08/2025
Rút kinh nghiệm sâu sắc sau 2 ngày Tổng hợp luyện, đây là 5 điều cực quan trọng mà người dân cần nắm rõ

Rút kinh nghiệm sâu sắc sau 2 ngày Tổng hợp luyện, đây là 5 điều cực quan trọng mà người dân cần nắm rõ

20:28 , 27/08/2025
Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

Tin mới nhất thời tiết Hà Nội trong ngày Quốc khánh 2/9

20:20 , 27/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên