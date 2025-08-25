Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bão số 5 đổ bộ vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh

25-08-2025 - 18:50 PM | Xã hội

Bão số 5 với sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14-15, đổ bộ vào Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 5 rất nguy hiểm.

Điểm đặc biệt cần lưu ý là bão số 5 gây tác động tổng hợp. Trên biển có gió rất mạnh, sông lớn và nước dâng, trên đất liền có gió mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700 mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng trưa và chiều hôm nay 25-8, bão số 5 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh).

Trước tình hình bão số 5 với cường độ rất mạnh, mức độ rủi ro thiên tai lớn, diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh miền Trung, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An) để chỉ đạo công tác phòng, chống bão.

Chiều tối 24-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã tới Sở chỉ huy tiền phương tại Nghệ An, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Theo Đức Ngọc - Tuấn Minh - Lê Thúy - Trọng Đức. Kỹ thuật: Ngọc Trinh

Người lao động

