Người đàn ông SN 1966 bất ngờ được chuyển khoản 208.900.000 đồng, lập tức trình báo công an truy tìm nguồn gốc số tiền

Ngày 01/6/2026, Công an phường Âu Cơ đã tiến hành xác minh, làm rõ và hỗ trợ trao trả số tiền 208.900.000 đồng do chuyển khoản nhầm cho đúng chủ tài khoản.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Toản (sinh năm 1966, trú tại xã Yên Kỳ, tỉnh Phú Thọ, hiện tạm trú tại phường Âu Cơ) đến Công an phường trình báo về việc tài khoản ngân hàng của ông bất ngờ nhận được số tiền 208,9 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết. Nhận thấy đây là khoản tiền không rõ nguồn gốc và có khả năng được chuyển nhầm, ông Toản đã giữ nguyên hiện trạng tài khoản, không sử dụng số tiền trên và đề nghị cơ quan Công an hỗ trợ xác minh để tìm chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Âu Cơ đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan và ngân hàng tiến hành xác minh, đối chiếu thông tin giao dịch. Kết quả xác định người chuyển nhầm số tiền trên là ông Nguyễn Khắc Phùng (sinh năm 1959, trú tại xã Ô Diên, thành phố Hà Nội).



Công an phường Âu Cơ hỗ trợ trả lại hơn 208 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Làm việc với cơ quan Công an, ông Phùng cho biết do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng nên đã chuyển nhầm số tiền nói trên vào tài khoản của ông Toản. Sau khi làm rõ nội dung vụ việc, Công an phường Âu Cơ đã hướng dẫn các bên hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cho chủ sở hữu.

Nhận lại số tiền bị chuyển nhầm, ông Nguyễn Khắc Phùng bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của ông Nguyễn Hữu Toản cũng như sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an phường Âu Cơ.

Ngay khi nhận được số tiền lạ, người dân đã chủ động trình báo tới công an địa phương. Nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an cơ sở, số tiền 208,9 triệu đồng chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng đã được xác minh, trao trả đầy đủ cho chủ sở hữu chỉ trong thời gian ngắn.

Vụ việc là minh chứng cho hiệu quả của sự phối hợp giữa người dân và lực lượng Công an trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần phòng ngừa các tranh chấp và vi phạm pháp luật có thể phát sinh từ các giao dịch dân sự, tài chính.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ