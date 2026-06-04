Hội chứng “sợ màn hình”: Dân văn phòng không dám rời mắt khỏi điện thoại, laptop

Trung bình 1 ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu lúc 8-9h sáng và kết thúc vào khoảng 17-18h chiều. Đương nhiên, tùy từng công ty mà thời gian check-in, check-out sẽ khác. Nhưng thực tế thì đôi khi, chúng ta bắt đầu làm việc sớm hơn và kết thúc công việc muộn hơn giờ quy định.

6-7h sáng bạn tỉnh dậy, quơ lấy cái điện thoại để tắt chuông báo thức và đó cũng chính là lúc thấy email, tin nhắn trong các group công việc. Chẳng ai bắt chúng ta phải check ngay khi đó, nhưng không ít người vẫn cứ phải đọc luôn xem email đó là gì, tin nhắn đó ra sao. Nếu không phải việc gấp thì thở phào, còn nếu mà gấp thì đương nhiên đánh răng rửa mặt để sau, phải xử lý việc trước đã.

Tương tự với buổi tối, về nhà rồi nhưng lắm khi vẫn cứ dán mắt vào laptop, điện thoại để giải quyết những việc phát sinh.

Rõ ràng, công nghệ giúp chúng ta kết nối dễ dàng hơn, nhưng đồng thời cũng khiến không ít nhân viên văn phòng cảm thấy kiệt sức vì suốt ngày phải “dính lấy” điện thoại, laptop. Sau nhiều giờ liên tục xử lý email, họp trực tuyến, cập nhật báo cáo hay theo dõi các nền tảng làm việc, nhiều người bắt đầu xuất hiện cảm giác ngán ngẩm, mất tập trung, thậm chí không muốn mở máy tính dù công việc vẫn còn dang dở.

Hội chứng “sợ màn hình”

Screen fatigue - Hội chứng “sợ màn hình” là thuật ngữ miêu tả trạng thái mệt mỏi về thị giác và tinh thần do phải tiếp xúc quá nhiều với các thiết bị điện tử.

Theo báo cáo Workplace Vision Health Report do VSP Vision Care và Workplace Intelligence thực hiện tại Mỹ, nhân viên văn phòng hiện này dành trung bình 99 giờ mỗi tuần - tương đương khoảng 14 tiếng/ngày, để nhìn vào các loại màn hình khác nhau, bao gồm máy tính, điện thoại và máy tính bảng. Có tới 71% người tham gia khảo sát cho biết tình trạng khó chịu về thị giác đang làm giảm hiệu suất công việc của họ. Những người gặp vấn đề này ước tính năng suất lao động giảm gần 19%, tương đương khoảng một ngày làm việc mỗi tuần.

Điều đáng chú ý là hội chứng này không chỉ đơn thuần là cảm giác mỏi mắt. Khi thời gian tiếp xúc với màn hình kéo dài, nhiều người bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu, khô mắt, nhìn mờ, khó tập trung, dễ cáu gắt hoặc cảm thấy tinh thần cạn kiệt năng lượng. Một số người còn mô tả cảm giác “ngán màn hình”, tức chỉ cần nhìn thấy laptop là đã thấy áp lực dù công việc không quá nặng nề.

Hội chứng “sợ màn hình” không đơn thuần là lười biếng, thiếu tập trung hay chán việc

Hội chứng sợ màn hình thường bị hiểu nhầm là dấu hiệu của sự mất động lực hoặc thiếu tập trung. Trên thực tế, nguyên nhân có thể xuất phát từ sự quá tải về thị giác. Khi mắt phải liên tục điều tiết trong thời gian dài, não bộ cũng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì sự tập trung. Kết quả là người lao động cảm thấy mệt mỏi dù không phải thực hiện những công việc đòi hỏi vận động thể chất.

Ảnh minh họa

Không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất, tình trạng này còn tác động tới chất lượng cuộc sống. Báo cáo của VSP Vision Care cho thấy: Gần một nửa số người mắc hội chứng “sợ màn hình” cho biết họ thường xuyên cảm thấy kiệt sức hơn sau giờ làm, khó tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hoặc gặp vấn đề về giấc ngủ. Một phần nguyên nhân là việc tiếp xúc với màn hình kéo dài khiến cơ thể khó chuyển sang trạng thái thư giãn hoàn toàn.

Người trẻ lại là nhóm chịu ảnh hưởng mạnh hơn cả. Một khảo sát đi kèm của VSP Vision Care cho thấy hơn 80% dân văn phòng Gen Z thường xuyên làm việc vào buổi tối hoặc cuối tuần. Hơn một nửa cho biết sức khỏe thị giác của họ đã suy giảm kể từ khi bắt đầu đi làm. Việc luôn trong trạng thái “sẵn sàng online” khiến ranh giới giữa công việc và nghỉ ngơi ngày càng mờ nhạt.

Bên cạnh thời gian sử dụng màn hình quá dài, sự bùng nổ của các công cụ số cũng góp phần làm gia tăng áp lực. Trong nhiều công việc hiện nay, nhân viên phải liên tục chuyển đổi giữa email, ứng dụng nhắn tin, nền tảng quản lý dự án, phần mềm họp trực tuyến và các công cụ AI. Sự chuyển đổi liên tục này khiến não bộ phải xử lý lượng thông tin lớn hơn, từ đó làm cảm giác mệt mỏi xuất hiện nhanh hơn.

Làm sao để khắc phục hội chứng “sợ màn hình”?

Các chuyên gia cho rằng hội chứng sợ màn hình không phải là vấn đề không thể khắc phục. Điều quan trọng là bản thân mỗi người cần nhận diện đúng nguyên nhân thay vì cho rằng bản thân đang thiếu động lực hay mất hứng thú với công việc.

Một trong những giải pháp được khuyến nghị là quy tắc 20-20. Theo đó, cứ sau 20 phút làm việc, bạn nên nhìn vào một vật ở khoảng cách khoảng 6 mét trong ít nhất 20 giây để mắt được thư giãn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh ánh sáng làm việc, đặt màn hình ở vị trí phù hợp và tăng kích thước chữ cũng có thể giúp giảm áp lực lên mắt.

Nhiều chuyên gia cũng khuyến khích nhân viên văn phòng chủ động tạo ra các khoảng nghỉ ngắn trong ngày thay vì chỉ nghỉ khi đã quá mệt. Chỉ vài phút đứng dậy đi lại, vươn vai hoặc rời xa màn hình cũng có thể giúp não bộ phục hồi đáng kể khả năng tập trung.

(Nguồn: metaintro.com)