Cún cưng đi lạc, con trai đi đi lại trong phòng rồi làm hành động khiến mẹ cắt camera đăng khắp nơi

Thú cưng từ lâu đã không còn đơn thuần là những con vật nuôi để giữ nhà, mà đã trở thành những thành viên thực thụ, một phần không thể thiếu trong nhiều gia đình, đặc biệt là với những đứa trẻ. Khi một chú cún hay chú mèo nhỏ biến mất, nỗi lo lắng và đau lòng của các bạ nhỏ có thể lớn lao đến mức khiến người lớn cũng phải nghẹn ngào.

Mới đây, một đoạn video ngắn được trích xuất từ camera an ninh của một gia đình tại Việt Nam được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Facebook đã lập tức thu hút hơn 20.000 lượt yêu thích cùng hàng ngàn bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng vì câu chuyện quá đỗi dễ thương và cảm động.

Phản ứng của cậu bé khi cún đi lạc gây bão (Nguồn: Nguyễn Hạnh)

Theo đó, đoạn video ghi lại toàn bộ diễn biến tâm trạng đầy bão giông của một cậu bé tên Khang khi chú cún cưng của gia đình bé bỗng nhiên mất tích. Người mẹ chia sẻ em cún đã đi lạc suốt 3 tiếng đồng hồ chưa thấy về. Trong suốt khoảng thời gian định mệnh ấy, cậu bé Khang đã khóc hết nước mắt vì lo lắng. Cậu bé rơi vào trạng thái bồn chồn, cứ đi ra đi vào, tâm trí rối bời đến mức bỏ mặc cả chiếc bánh mì ăn sáng của mình trên bàn.

Xuyên suốt đoạn video, cậu bé hết đứng khóc lại ngồi bần thần, sau đó nằm gục cả ra ghế dài để khóc. Đỉnh điểm của sự đau lòng là khi Khang nhìn thấy chiếc gối nhỏ của em cún nằm dưới sàn nhà, cậu bé đã nhặt lên, ôm chặt vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc của người bạn nhỏ rồi tiếp tục òa khóc nức nở.

Cậu bé buồn bã vừa đứng vừa khóc rồi vừa nằm vừa khóc (Ảnh chụp màn hình)

Sau đó là vừa... ôm gối của cún vừa khóc (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, ngay đúng vào lúc Khang đang gào khóc to nhất vì tuyệt vọng, một phép màu nhỏ đã xuất hiện. Từ phía cửa, em cún nhỏ từ đâu đột ngột phi thẳng vào nhà. Khung cảnh lúc đó lập tức đảo chiều, cậu bé Khang mừng rỡ như vớ được vàng, vội vàng lao đến ôm chầm lấy chú cún vào lòng, vừa khóc mừng vừa vỗ về người bạn nhỏ. Người mẹ khi kiểm tra lại camera đã không khỏi xúc động nghẹn ngào, vừa khóc, vừa mừng lại vừa buồn cười trước biểu cảm vô cùng chân thực của con trai.

Giây phút "đoàn tụ" của Khang và em cún (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, cư dân mạng đã đồng loạt để lại những bình luận bày tỏ sự thương cảm, đồng thời dành cơn mưa lời khen cho trái tim ấm áp của cậu bé. Nhiều người khẳng định rằng phải những ai từng nuôi và thực sự yêu thương thú cưng mới có thể thấu hiểu được cảm giác hoảng loạn, đau lòng đến nghẹt thở này.

Một tài khoản xúc động chia sẻ: "Đứa trẻ này không cần phải học đạo đức bởi tự trong chính trái tim của bạn ấy đã có rồi. Những đứa trẻ yêu thương động vật là những con người rất lương thiện" . Nhiều cư dân mạng khác cũng có chung cảm xúc: "Yêu thật đấy. Lúc đầu thì khóc buồn. Sau khi thấy cún về lại càng khóc to hơn nhưng là khóc mừng" , hay "Bé sống tình cảm lắm luôn á. Lớn lên chắc chắn là người có tình hiền và dễ thương" , "Thằng nhỏ này làm cô khóc theo, nhỏ đã có tấm lòng như vậy sau này chắc chắn là người tốt" ...

Một số người cũng không quên nhắn nhủ gia đình nên cẩn thận hơn trong việc trông giữ thú cưng để tránh làm tổn thương tâm hồn nhạy cảm của trẻ nhỏ: "Thương bé trai. Nếu cún không về nữa thì bé trai sẽ tổn thương và đau lòng vô cùng. Mong sen nuôi kín cún để bé an toàn và cũng không làm đau lòng con trẻ. May mắn không thể đến lần sau đâu" .

Chị Nguyễn Hạnh - mẹ của bé Khang, đồng thời cũng là người đăng tải đoạn video tiết lộ thêm gia đình chị có hai người con là Khang và chị gái tên Bông, cả hai chị em đều dành một tình yêu thương đặc biệt to lớn cho chú cún cưng.

Chị Hạnh tâm sự: "Cả chị con cũng khóc đó, cún mà đi lạc là cả hai chị em đạp xe đi tìm khóc bỏ ăn luôn. Mẹ mà đánh chị Bông là cún xông vào bênh không cho đánh!" .

Hình ảnh đời thường của cậu bé Khang và bạn cún của gia đình (Ảnh: FBNV)

Có thể thấy, sự gắn kết kỳ diệu và sự trung thành của chú cún đối với những đứa trẻ trong nhà chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy tình yêu thương khi được cho đi một cách thuần khiết sẽ luôn nhận lại những giá trị vô giá.

Lợi ích khi giáo dục trẻ nhỏ lòng yêu thương động vật

1. Nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc và lòng trắc ẩn

Việc nuôi dưỡng tình yêu với các loài vật không đơn thuần là một sở thích tuổi thơ, mà là phương pháp trực quan nhất để hình thành lòng trắc ẩn ở đứa trẻ. Khi biết xót xa trước nỗi đau của một sinh mệnh nhỏ bé hoặc biết lo lắng khi người bạn bốn chân gặp nguy hiểm, trái tim của con đã được tưới mát bằng sự thiện lương. Bản năng biết quan tâm này sẽ tự động phát triển thành lòng đồng cảm với con người, giúp trẻ lớn lên trở thành những cá nhân tinh tế và biết sẻ chia.

2. Rèn luyện tinh thần trách nhiệm từ sớm

Tình yêu thương động vật là bệ phóng tuyệt vời giúp trẻ rèn luyện tinh thần trách nhiệm và tính tự lập. Việc cùng cha mẹ chăm sóc thú cưng từ những hành động nhỏ như cho ăn, dọn dẹp chỗ ngủ hay để mắt trông giữ giúp trẻ hiểu rằng bản thân mình có vai trò bảo vệ một sự sống khác. Những trải nghiệm thực tế này dạy cho con bài học quý giá về sự kiên nhẫn và tính cẩn trọng - những kỹ năng vốn rất khó tiếp thu nếu chỉ qua lời nói lý thuyết suông.

3. Xây dựng ý thức kỷ luật và tính tự giác

Khi trẻ nhận thức được việc làm của mình có ảnh hưởng trực tiếp đến niềm vui hay sự an toàn của vật nuôi, chúng sẽ tự khắc hình thành ý thức kỷ luật tự giác. Trẻ sẽ học được cách tư duy trước sau, biết lo lắng đến hậu quả của sự bất cẩn và từ đó trưởng thành, chín chắn hơn trong mọi hành động của đời sống thường nhật.