Đột quỵ cũng phải “sợ” loại nước quen thuộc của người Việt, uống hàng ngày thêm lợi đủ đường: Không phải trà xanh

Cà phê thuộc nhóm đồ uống phổ biến trên toàn cầu, chứa caffeine cùng nhiều hợp chất sinh học như polyphenol và niacin. Một ly cà phê đen pha nguyên chất, không thêm đường hay kem (khoảng 240g), chỉ cung cấp khoảng 2,4 calo, 0,3g protein và gần như không chứa chất béo hay carbohydrate. Ngoài ra, đây cũng là nguồn bổ sung kali và magie đáng kể.

Vậy mối quan hệ của cà phê với sức khỏe tim mạch là gì?

Cà phê có giúp giảm nguy cơ đột quỵ?

Một nghiên cứu do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện và công bố trên tạp chí Stroke: Journal of the American Heart Association đã đưa ra kết quả đáng chú ý. Theo đó, những người uống khoảng một tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn khoảng 20% so với những người không có thói quen uống cà phê.

Tiến sĩ Yoshihiro Kokubo, công tác tại Trung tâm Tim mạch và Não Quốc gia Nhật Bản, cho biết nhóm nghiên cứu của ông đã tiến hành khảo sát trên 83.269 người trưởng thành và theo dõi trong trung bình 13 năm.

Kết quả cho thấy, việc duy trì thói quen uống ít nhất một tách cà phê mỗi ngày không chỉ liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ đột quỵ nói chung mà còn có thể làm giảm tới 32% nguy cơ xuất huyết não so với những người ít sử dụng loại đồ uống này.

Các nghiên cứu hiện đại cho thấy, nếu tiêu thụ cà phê với lượng hợp lý, người dùng có thể nhận được nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có việc giảm nguy cơ mắc tiểu đường, bệnh tim mạch và cả đột quỵ.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng cà phê

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cà phê không phải là thức uống có thể sử dụng tùy ý mà không kiểm soát. Việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra những tác dụng không mong muốn như mất ngủ, tim đập nhanh hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Vì vậy, để tận dụng tối đa lợi ích và hạn chế rủi ro, người dùng cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

1. Điều chỉnh lượng cà phê hợp lý mỗi ngày

Mức tiêu thụ phù hợp đóng vai trò then chốt. Thông thường, mỗi người chỉ nên uống khoảng 1–2 tách cà phê/ngày, tùy thuộc vào thể trạng. Nếu cơ thể xuất hiện dấu hiệu khó chịu, nên giảm lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng tiêu cực.

2. Nắm rõ mức độ nhạy cảm của cơ thể

Khả năng dung nạp caffeine ở mỗi người là khác nhau. Có người uống cà phê vẫn cảm thấy bình thường, nhưng cũng có người dễ bị kích thích, bồn chồn hoặc khó chịu. Với những người nhạy cảm, nên bắt đầu với lượng nhỏ, sau đó điều chỉnh dần và tránh vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể.

3. Lựa chọn thời điểm uống phù hợp

Không nên uống cà phê vào buổi tối hoặc sát giờ đi ngủ vì có thể làm gián đoạn giấc ngủ. Bên cạnh đó, uống cà phê khi bụng đói có thể gây kích ứng dạ dày. Thời điểm thích hợp nhất là sau bữa ăn để giảm tác động lên hệ tiêu hóa.

4. Chọn loại cà phê theo nhu cầu và khẩu vị

Phương pháp chế biến ảnh hưởng trực tiếp đến thành phần và hương vị của cà phê. Cà phê không qua lọc thường giữ lại nhiều hợp chất như polyphenol và niacin, trong khi cà phê đã lọc lại ít dầu và tạp chất hơn, cho vị thanh nhẹ hơn. Tùy vào sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn loại phù hợp.

5. Quan tâm đến chất lượng nước pha

Nước là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng tách cà phê. Sử dụng nước sạch, đã lọc hoặc nước khoáng đạt chuẩn sẽ giúp chiết xuất tối đa hương vị cũng như các thành phần có lợi từ hạt cà phê.

(Tổng hợp)