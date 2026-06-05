Dưa lê đang vào mùa ngon nhất năm: Ăn mát, ngọt thơm nhưng có những "đại kỵ" không nên xem thường

Mỗi khi mùa hè đến, dưa lê lại trở thành một trong những loại trái cây được săn đón nhiều nhất tại các chợ truyền thống và siêu thị. Chỉ cần bổ đôi quả dưa, mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng đã đủ khiến nhiều người khó cưỡng. Phần thịt trắng ngà hoặc vàng nhạt, mọng nước, ngọt thanh giúp giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Không chỉ ngon miệng, dưa lê còn chứa hàm lượng nước rất cao, cùng nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Đây cũng là lý do loại quả dân dã này thường xuyên xuất hiện trong thực đơn mùa hè của nhiều gia đình Việt.

Theo TS Phạm Việt Hoàng, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) từng chia sẻ trên Vietnamnet, dưa lê giàu nước, chất xơ, vitamin và các khoáng chất như kali, magie, rất phù hợp với người thường xuyên làm việc ngoài trời, người vận động nhiều hoặc cần bổ sung nước trong mùa hè.

Ăn dưa lê có những lợi ích gì?

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dưa lê chứa lượng nước rất cao, đồng thời cung cấp vitamin C, kali, chất chống oxy hóa và một lượng chất xơ nhất định.

Nhờ đó, loại quả này có thể hỗ trợ:

- Bổ sung nước cho cơ thể trong thời tiết nóng bức.

- Hỗ trợ tiêu hóa nhờ lượng chất xơ tự nhiên.

- Tăng cường miễn dịch nhờ vitamin C.

- Hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhờ hàm lượng kali.

- Cung cấp năng lượng lành mạnh với lượng calo tương đối thấp.

Những "đại kỵ" khi ăn dưa lê không phải ai cũng biết

Dù tốt cho sức khỏe, dưa lê không phải thực phẩm có thể ăn vô tư với mọi đối tượng.

Không nên ăn quá nhiều một lúc

Dưa lê chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Việc ăn quá nhiều trong thời gian ngắn có thể khiến đường huyết tăng nhanh, đặc biệt với người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường.

Tránh ăn khi bụng quá đói

Ăn quá nhiều trái cây ngọt lúc bụng rỗng có thể gây cảm giác cồn cào, khó chịu hoặc làm đường huyết dao động mạnh ở một số người nhạy cảm.

Không ăn quả bị nứt, dập hoặc để quá lâu

Những quả dưa đã nứt vỏ hoặc bị va đập mạnh dễ trở thành môi trường cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm mùa hè.

Hạn chế ăn dưa đã cắt để qua đêm

Sau khi bổ, dưa lê nên được bảo quản trong hộp kín và dùng sớm. Việc để quá lâu trong tủ lạnh có thể làm giảm chất lượng dinh dưỡng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Tuy nhiên, giữa hàng chục quả dưa có hình dáng tương tự nhau, không ít người mua phải quả nhạt vị, chưa chín hoặc thậm chí bị hỏng bên trong dù bên ngoài vẫn đẹp mắt. Theo những người trồng dưa lâu năm, chỉ cần để ý một vài chi tiết đơn giản, bạn hoàn toàn có thể chọn được quả dưa ngon mà không cần dựa vào may mắn.

5 mẹo chọn dưa lê ngọt, giòn và mọng nước

1. Quan sát phần đáy quả

Người trồng dưa thường ưu tiên những quả có phần đáy (hay còn gọi là "rốn dưa") tròn, rõ và hơi lõm vào trong. Đây thường là dấu hiệu cho thấy phần thịt dày, nhiều nước và có độ ngọt cao hơn. Ngược lại, những quả có phần đáy quá nhỏ hoặc phẳng thường cho cảm giác nhạt vị hơn khi ăn.

2. Cầm thử để cảm nhận trọng lượng

Một trong những bí quyết đơn giản nhất là nhấc quả dưa lên tay. Nếu hai quả có kích thước tương đương, hãy chọn quả nặng hơn. Trọng lượng lớn thường cho thấy lượng nước bên trong nhiều, thịt quả chắc và mọng hơn. Những quả nhẹ bất thường có thể đã bị mất nước hoặc rỗng ruột do quá trình sinh trưởng không thuận lợi.

3. Ngửi mùi thơm gần cuống

Dưa lê chín tự nhiên thường có mùi thơm nhẹ, dễ chịu ở phần cuống. Nếu gần như không có mùi, quả có thể chưa chín hẳn. Trong khi đó, mùi quá nồng hoặc có dấu hiệu lên men lại cho thấy dưa đã quá chín và bắt đầu giảm chất lượng.

4. Kiểm tra cuống dưa

Cuống xanh, còn tươi và chắc là dấu hiệu cho thấy quả vừa được thu hoạch. Nếu cuống đã héo khô hoặc dễ gãy rụng, dưa có thể đã để lâu ngày, chất lượng và độ mọng nước cũng giảm đáng kể.

5. Nhìn màu sắc và bề mặt

Nên ưu tiên những quả có màu vàng nhạt đều, bề mặt sáng, không có vết nứt hay dập nát. Các vết bầm hoặc nứt nhỏ có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, làm giảm độ an toàn thực phẩm.

Không phải ngẫu nhiên mà dưa lê được xem là một trong những loại trái cây "quốc dân" của mùa hè. Vị ngọt thanh, giòn mát cùng mức giá dễ tiếp cận khiến loại quả này luôn nằm trong danh sách được nhiều gia đình yêu thích.

Tuy nhiên, để thưởng thức trọn vẹn hương vị của dưa lê, việc chọn đúng quả ngon và ăn đúng cách quan trọng không kém. Chỉ cần ghi nhớ vài mẹo nhỏ như quan sát cuống, ngửi mùi thơm, chọn quả nặng tay và tránh những "đại kỵ" khi ăn, bạn hoàn toàn có thể mang về những quả dưa ngon ngọt nhất mà không phải phụ thuộc vào may mắn.

Mùa dưa lê chỉ kéo dài vài tháng trong năm. Nếu thấy những sạp dưa vàng ươm đang phủ kín chợ và siêu thị, có lẽ đây chính là thời điểm lý tưởng để thưởng thức loại trái cây vừa ngon, vừa mát lành này.