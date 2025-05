Mua dưa lê, chọn quả rốn to hay rốn nhỏ ngon ngọt hơn? Nông dân trồng trái cây giàu kinh nghiệm chỉ ra sự khác biệt

Theo WebMD, dưa lê là một thành viên của họ dưa lưới. Nó có thịt quả có màu cam sáng, hương vị ngọt nhẹ và kết cấu mềm, mọng nước.

Với hàm lượng vitamin C, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác cao, dưa lê đã chứng minh được rằng nó rất tốt cho sức khỏe của bạn. Cụ thể, dưa lê giúp tăng cường sức khỏe xương và ngăn ngừa sự phát triển của một số tình trạng bệnh, bao gồm loãng xương nhờ chứa folate và vitamin K; nó cũng giúp bạn cải thiện làn da do cung cấp nhiều vitamin C có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, đồng thời hỗ trợ sản xuất một loại protein gọi là collagen, giúp làn da của bạn căng mọng và khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, dưa lê cũng rất mọng nước, thích hợp làm một loại quả giải khát cho mùa hè nắng nóng.

Nhiều người thực sự thích ăn dưa lê, nhưng họ luôn lo lắng rằng họ không thể chọn được những quả dưa ngon khi mua chúng. Trên thực tế, cách chọn dưa ngon rất đơn giản. Ngoài phương pháp truyền thống nhất là ngửi, cân đo bằng tay và chạm vào, còn có một phương pháp khác rất quan trọng, đó là nhìn vào rốn của quả dưa.

1. Ngửi mùi

Đặt rốn của quả dưa gần mũi của bạn. Một quả dưa chín hoàn toàn sẽ tỏa ra hương thơm ngọt ngào tự nhiên, tương tự như hỗn hợp mật ong và trái cây. Nếu mùi thơm nhạt hoặc gần như không có vị thì có nghĩa là dưa có thể chưa chín hoàn toàn và không đủ ngọt.

Nếu bạn ngửi thấy mùi chua lên men hoặc mùi cồn thì bên trong quả dưa có thể đã bắt đầu bị thối. Nếu có mùi hóa chất nồng nặc thì có thể dưa đã chín sớm hoặc có quá nhiều dư lượng thuốc trừ sâu nên không nên mua loại dưa này.

Dùng tay giữ nhẹ quả dưa, không chạm vào rốn, đưa mũi lại gần các phần khác của quả dưa. Một quả dưa chín sẽ tỏa ra mùi thơm đồng đều khắp quả. Nếu hương thơm chỉ xuất hiện cục bộ thì có thể có vấn đề về chín không đều.

2. Cân đo bằng tay

Chọn những quả dưa có kích thước tương đương và cân chúng trong lòng bàn tay. Với cùng một thể tích, những quả dưa nhạt màu hơn cho thấy lượng nước bốc hơi từ bên trong nhiều hơn, dẫn đến nồng độ đường cao hơn và vị ngọt hơn; trong khi những quả dưa nặng hơn thường có hàm lượng nước cao và có vị ngọt và hương vị tương đối nhẹ hơn.

Nếu không so sánh được, bạn có thể tung quả dưa lên xuống trong lòng bàn tay để cảm nhận "cảm giác nặng" của nó. Nếu thấy nhẹ thì có nghĩa là quả đã tương đối chín; nếu thấy nặng thì có thể quả chưa chín.

3. Chạm 3 lần

Dùng ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt của quả dưa. Dưa có lông mịn thường được hái gần đây và rất tươi. Nếu bề mặt dưa nhẵn và không có lông, hoặc lông thưa và rụng thì có nghĩa là dưa đã được bảo quản trong thời gian dài và đã mất đi một ít độ ẩm.

Thân của những quả dưa mới hái có màu xanh tươi hoặc xanh nhạt và có kết cấu mềm dẻo. Nếu dây dưa khô, ngả vàng, giòn và dễ gãy thì nghĩa là dưa đã được hái từ lâu và độ tươi của dưa đã giảm.

Nhẹ nhàng kéo dây leo. Thân của dưa tươi gắn chặt vào quả dưa và không dễ bị rụng. Nếu dây leo bị lỏng hoặc rụng tự nhiên, nó có thể đã được bảo quản lâu rồi.

4. Nhìn vào rốn dưa

Rốn ở phía dưới quả dưa thực chất là phần cuống quả được hình thành sau khi hoa rụng. Trong quá trình sinh trưởng, rốn dưa càng lớn thì khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và ánh sáng của dưa càng mạnh. Quá trình quang hợp và tích lũy chất dinh dưỡng đầy đủ cho phép đường được chuyển hóa hoàn toàn, giúp trái cây ngọt tự nhiên hơn.

Những quả dưa có rốn nhỏ thường bị thiếu ánh sáng hoặc thiếu chất dinh dưỡng trong giai đoạn sinh trưởng. Loại dưa này không chỉ không có vị ngọt mà phần thịt còn có thể cứng và chát. Điều này đặc biệt đúng đối với các loại dưa được trồng trong nhà kính. Tuy nhiên, nếu rốn nhỏ hơn kích thước của một đồng xu, thì có thể đó là kết quả của chu kỳ sinh trưởng ngắn lại và quá trình chín nhân tạo, làm giảm đáng kể hương vị.

Rốn của một quả dưa chất lượng cao phải có hình tròn hoặc hình bầu dục đều đặn, có bề mặt nhẵn và bằng phẳng, không có chỗ lõm hoặc lồi rõ rệt. Hình dạng này cho thấy quả dưa đã phát triển đồng đều trong suốt quá trình sinh trưởng và có cấu trúc bên trong chắc chắn.

Nếu rốn dưa có vẻ lõm không đều thì có thể là do bệnh tật hoặc tác động bên ngoài trong quá trình phát triển; rốn phình có thể là do sự phát triển bất thường do sử dụng quá nhiều hormone. Cả hai loại dưa này đều nên tránh.

Mẹo bảo quan dưa sau khi mua về - Dưa chưa chín kỹ (vỏ còn xanh, ít mùi, cứng tay): để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp (như góc bếp, ban công râm mát), đặt ngửa đáy lên, tránh đè lên nhau. Sau 3–5 ngày sẽ chín, có thể ngửi hoặc ấn nhẹ để kiểm tra. - Dưa chín rồi (vỏ vàng, thơm, mềm tay): chưa ăn ngay thì nên cho vào tủ lạnh, bọc bằng giấy sạch hoặc túi bảo quản thoáng khí. Để ở ngăn rau củ (2–5 độ C), tránh để gần các loại quả như táo, chuối (tỏa khí ethylene gây chín nhanh). Có thể bảo quản 1–2 tuần nhưng tốt nhất ăn sớm. - Dưa đã cắt: bỏ hạt, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm sát mặt cắt, hoặc cho vào hộp kín, bảo quản ngăn mát 3–4 độ C, ăn trong 3–5 ngày. - Muốn trữ lâu: cắt dưa thành miếng nhỏ, bỏ hạt, để ráo. Ngâm qua nước muối loãng hoặc nước chanh loãng khoảng 3 phút rồi vớt ra, lau khô. Cho vào túi zip kín, hút hết không khí, ghi ngày và bảo quản ở -18 độ C. Có thể giữ được 6–8 tháng, dùng làm đá bào, món tráng miệng hoặc ăn lạnh mùa hè rất mát.

Nguồn và ảnh: Sohu