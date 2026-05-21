Trường “quý tộc” do nữ doanh nhân Thái Hương sáng lập: Học phí gần 700 triệu đồng/năm, lan tỏa mô hình trường học nổi tiếng bậc nhất ở Harvard

TH School được thành lập vào năm 2017, là hệ thống giáo dục do nữ doanh nhân Thái Hương sáng lập, trực thuộc Tập đoàn TH. Cùng với Vinschool, TH School thường được nhiều phụ huynh nhắc đến là một trong những ngôi trường “quý tộc” tại Việt Nam, nơi chỉ dành cho con nhà giàu với mức học phí “khủng” lên đến hàng trăm triệu đồng/năm.

Cụ thể, theo thông tin đăng tải trên website nhà trường, học phí năm học 2026–2027 áp dụng cho hai cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc có mức dao động từ 266 triệu đến gần 700 triệu đồng mỗi năm tùy cấp học.

Ở bậc mầm non, học phí lớp Pre-KG và KG1 là 300 triệu đồng/năm, tăng lên 392 triệu đồng với KG2 và 456 triệu đồng với KG3. Khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 đồng loạt áp dụng mức 560 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, học phí bậc trung học có sự phân hóa theo từng cấp lớp. Cụ thể, học sinh lớp 6–8 đóng 598 triệu đồng/năm; lớp 9–10 là 658 triệu đồng/năm; còn lớp 11–12 có mức cao nhất, lên tới 697 triệu đồng/năm.

Với cơ sở TH School Vinh, đây là trường bán trú dành cho học sinh bậc trung học (chương trình IGCSE lớp 9–10 và A-Level lớp 11–12). Do hợp tác với Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng nên chi phí đầu tư được chia sẻ, mức học phí ở đây thấp hơn so với các cơ sở ở Hà Nội.

Theo bảng học phí công bố, khối trung học của trường áp dụng mức học phí từ 266–286 triệu đồng mỗi năm học. Cụ thể, học sinh lớp 9 và lớp 10 có mức học phí 266 triệu đồng/năm, chia đều thành 2 đợt đóng, mỗi đợt 133 triệu đồng. Trong khi đó, học phí lớp 11 và lớp 12 ở mức 286 triệu đồng/năm, tương ứng 143 triệu đồng mỗi đợt.

Khoản học phí này của TH School đã bao gồm tiền học, tiền tài liệu, phí đóng cho các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tiền ăn, phí xây dựng trường, bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Dẫu vậy, với mức giá tới gần 700 triệu đồng mỗi năm, không ít người vẫn đặt câu hỏi: “Vì sao nhiều phụ huynh sẵn sàng chi số tiền lớn để cho con theo học ngôi trường này?”

Dưới đây là lý do:

Chương trình học chuẩn quốc tế

Tại TH School, học sinh được giảng dạy theo các chương trình chuẩn quốc tế gồm:

Bậc mầm non và tiểu học: International Primary Curriculum (IPC).

Lớp 6–8: International Middle Years Curriculum (IMYC).

Lớp 9–10: International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).

Lớp 11–12: AS/A Level – Pearson Edexcel.

Ngoài chương trình quốc tế, TH School còn kết hợp nội dung giáo dục Việt Nam nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, trở thành những cá thể độc lập, có tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Từ năm 2025, các cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc của TH School đạt chuẩn kiểm định quốc tế từ Hiệp hội các Trường học và Cao đẳng miền Tây Hoa Kỳ (ACS WASC), cho tất cả các cấp học từ mẫu giáo đến lớp 12, giúp học sinh có thêm lợi thế khi theo học và làm việc toàn cầu.

Hệ thống trường TH School cũng đã có được tư cách thành viên của IPC, Cambridge IGCSE & A Level và College Board CEEB 698022.

Lan tỏa mô hình Hạnh phúc nổi tiếng bậc nhất ở Harvard

Ngay từ những ngày đầu xây dựng mô hình giáo dục này, doanh nhân Thái Hương đã định hướng TH School không đơn thuần là môi trường giáo dục hiện đại mang chuẩn quốc tế, mà còn là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, nhân cách và tư duy toàn diện cho học sinh Việt Nam trong môi trường giáo dục hiện đại.

Nữ doanh nhân này từng phát biểu: “Chúng ta hãy xây dựng TH School bằng trái tim và tấm lòng người mẹ, bằng sự truyền thụ nền giáo dục tiên tiến của thế giới và tinh hoa Việt Nam học.” Lời chia sẻ ấy cũng trở thành nền tảng cho triết lý giáo dục mà TH School theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Từ định hướng đó, TH School phát triển theo mô hình giáo dục hạnh phúc, nơi học sinh không chỉ tiếp cận tri thức mà còn được khuyến khích khám phá bản thân, hình thành giá trị sống và phát triển cân bằng cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Nhà trường tiên phong ứng dụng mô hình SPIRE do Tiến sĩ Tal Ben-Shahar (Đại học Harvard) phát triển với 5 yếu tố gồm: tinh thần, thể chất, trí tuệ, các mối quan hệ và cảm xúc. Đây cũng là mô hình giáo dục nổi tiếng từng được giảng dạy tại Đại học Harvard.

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, Hệ thống trường TH School không chỉ là mô hình mang tính đột phá mà còn là nhân tố thúc đẩy cuộc cách mạng về đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Cơ sở vật chất hiện đại

Sau 9 năm phát triển, hệ thống TH School hiện có 3 cơ sở tại Chùa Bộc, Hòa Lạc (Hà Nội) và thành phố Vinh (Nghệ An), chào đón học sinh đến từ gần 30 quốc gia.

Trong đó, hai cơ sở Chùa Bộc và Hòa Lạc có tổng diện tích lên tới 20.000 m2, được đầu tư hệ thống phòng học hiện đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Khối mầm non gồm phòng học, phòng chơi, phòng ngủ, phòng ăn và thư viện được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư loạt phòng thí nghiệm sinh học, vật lý, hóa học đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập chuyên sâu của học sinh. Các em cũng được tiếp cận hệ thống nhạc cụ đa dạng trong các phòng học âm nhạc và trải nghiệm thực hành tại phòng công nghệ dinh dưỡng được giới thiệu là duy nhất tại Việt Nam.

Ngoài học thuật, TH School chú trọng phát triển thể chất với hệ thống bể bơi, sân bóng rổ, phòng thể chất trong nhà và phòng gym được thiết kế hiện đại, góp phần mang đến môi trường học tập toàn diện cho học sinh.

Cơ hội học bổng đa dạng

Nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, TH School trao tặng cho các học sinh xuất sắc các suất học bổng giá trị, giúp các em có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến. Không chỉ dành cho học sinh Việt Nam, các học sinh quốc tế cũng có thể nộp hồ sơ học bổng.

Theo thông tin tuyển sinh do TH School công bố, trường hiện triển khai nhiều chương trình học bổng với giá trị từ 10% đến 70% học phí. Trong đó, “Học bổng Vì hạnh phúc đích thực” dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 11 ở cơ sở Chùa Bộc và học sinh từ lớp 8 -11 cho cơ sở Hòa Lạc và Vinh, tập trung đánh giá năng lực học tập, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và khả năng thực hiện các dự án cộng đồng.

Bên cạnh đó, trường còn có “Học bổng Nghiên cứu văn hóa Việt Nam” dành cho học sinh nước ngoài nhập học từ lớp 1 đến lớp 12, nhằm khuyến khích tìm hiểu văn hóa, đời sống và con người Việt Nam.

TH School cũng triển khai “Học bổng Ươm mầm tương lai” dành cho học sinh mới vào lớp 1 tại cơ sở Chùa Bộc, có giá trị từ 10% đến 30% học phí. Theo nhà trường, các chương trình học bổng đều xét dựa trên kết quả học tập, phỏng vấn, bài luận và video thuyết trình bằng tiếng Anh của thí sinh.

Học bổng hướng tới mục tiêu trao cơ hội học tập trong môi trường giáo dục tiên tiến cho các tài năng trẻ, đồng thời, giảm gánh nặng tài chính cho các phụ huynh.

(Tổng hợp)