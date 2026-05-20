Hơn 150 chuyên gia quốc tế đến 1 trường ĐH ở Hà Nội để bàn về “xây dựng thông minh…” ngay khi Việt Nam kích hoạt hàng loạt siêu dự án

Nằm trong chuỗi sự kiện trọng điểm chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập trường (1966–2026), mới đây, trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) công bố tổ chức Hội thảo Quốc tế CIB W099/W123 & ICONS 2026. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội.

Hội thảo được đồng tổ chức bởi Đại học Wolverhampton (Vương quốc Anh) và hai tiểu ban chuyên môn thuộc Hội đồng Quốc tế về Nghiên cứu và Đổi mới trong Xây dựng (CIB), bao gồm: Tiểu ban An toàn, Sức khỏe và Phúc lợi trong Xây dựng (W099) và Tiểu ban Con người trong Xây dựng (W123). Sự kiện dự kiến quy tụ hơn 150 chuyên gia, học giả hàng đầu, các nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn cầu.

Xoay quanh chủ đề "Trao quyền cho Con người, Bảo vệ Hành tinh, Mở ra Cơ hội" ("Empowering People, Protecting the Planet, Unlocking Possibilities"), hội thảo sẽ là diễn đàn uy tín hàng đầu nhằm giải quyết những thách thức cấp bách nhất của ngành công nghiệp xây dựng hiện đại: thúc đẩy các tiến bộ công nghệ bền vững và đảm bảo phúc lợi cho lực lượng lao động toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà khẳng định Việt Nam đang tự tin bước vào một kỷ nguyên bùng nổ về phát triển hạ tầng, với hàng loạt siêu dự án mang tính lịch sử đang được kích hoạt đồng loạt với quy mô và tầm vóc chưa từng có tiền lệ.

Khối lượng công việc khổng lồ này mở ra không gian phát triển vô tận, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho ngành Xây dựng những thách thức chưa từng có về năng lực quản trị dự án, tối ưu hóa nguồn lực và đặc biệt là vấn đề an toàn cho hàng triệu lao động trực tiếp.

“Nếu như trước đây, sự tập trung thường được dồn vào câu hỏi ‘làm thế nào để xây dựng nhanh nhất’, thì trong giai đoạn phát triển mới, tư duy quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng đã và đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mục tiêu ‘xây dựng thông minh nhất, an toàn nhất và bền vững nhất’”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu.

Tại Hội thảo, ông đề nghị các nhà khoa học, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp cùng tập trung thảo luận, hiến kế để giải quyết 3 vấn đề sau:

- Tái định nghĩa và luật hóa văn hóa an toàn trong quản lý xây dựng.

- Chủ động, quyết liệt đẩy mạnh chuyển đổi số và xanh trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành dự án, bắt kịp chuẩn mực toàn cầu.

- Phát huy tối đa mô hình liên kết “Ba nhà” (Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà và ban tổ chức Hội thảo Quốc tế CIB W099/W123 & ICONS 2026

2026 cũng là một cột mốc mang tính lịch sử đối với trường ĐH Xây dựng Hà Nội, đánh dấu 6 thập kỷ tiên phong trong công tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật tại Việt Nam. Hội thảo lần này cũng được tổ chức trong bối cảnh Trường ĐHXDHN vinh dự được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch là một trong năm trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia (theo Quyết định số 452/QĐ-TTg), đồng thời là đơn vị dẫn dắt Trung tâm Xuất sắc về Vật liệu mới và Công nghệ Xây dựng (theo Quyết định số 374/QĐ-TTg).

“ICONS là thương hiệu Hội thảo quốc tế của Trường ĐHXDHN, được tổ chức đến lần này là lần thứ ba. Nếu như các Hội thảo ICONS trước đây thường đặt trọng tâm vào những tiến bộ hữu hình trong xây dựng như: vật liệu mới, kết cấu thông minh hay kinh tế tuần hoàn, thì năm nay, với sự đồng hành của tổ chức CIB, hai Tiểu ban W099 và W123, chúng ta cùng nhau quay trở lại với giá trị cốt lõi và quan trọng nhất của mọi công trình: Đó chính là Con người”, PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh.

PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, hội thảo sẽ mang đến các phiên trình bày nghiên cứu chuyên sâu, triển lãm kỹ thuật và một Phiên kết nối Doanh nghiệp Việt - Anh (Vietnam-UK Industry Session) đặc biệt. Các chủ đề trọng tâm bao gồm: đổi mới sáng tạo kỹ thuật số trong xây dựng, năng lực thích ứng của tổ chức, việc làm bền vững, bình đẳng giới và các công nghệ tiên tiến trong xây dựng bền vững.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội tham gia Hội thảo chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh (PhD Workshop), mở rộng mạng lưới với các nhà tài trợ công nghiệp toàn cầu, và trải nghiệm các chuyến tham quan thực tế (Technical visits) tới các công trình kiến trúc, kỹ thuật tiêu biểu lân cận Hà Nội - Thành phố vì Hòa bình.