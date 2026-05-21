Người tiêu dùng lưu ý: Sản phẩm sữa rửa mặt này bị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc

Theo Nam An | 21-05-2026 - 09:52 AM | Sống

Một lô sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum vừa bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Ngày 19/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Công văn số 1840/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm không đạt chất lượng của Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt.

Theo thông báo, sản phẩm bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn quốc là Sữa rửa mặt dưỡng da, còn gọi là Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, dạng tuýp 100ml. Thông tin trên nhãn sản phẩm thể hiện số lô 04, ngày sản xuất 15/09/20235, hạn sử dụng đến ngày 15/9/2028.

Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, dạng tuýp 100ml

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, địa chỉ tại số 19B đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh.

Sản phẩm được sản xuất tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt, địa chỉ số 22C đường 42, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, nay là phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý Dược cho biết lý do thu hồi là do mẫu kiểm nghiệm của sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm, đồng thời kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu.

Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Sữa rửamặt dưỡng da (Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp100ml nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Sữa rửa mặt dưỡng da (Sữa rửa mặt NhậtViệt Cosmetics trà xanh tinh chất serum) - Tuýp 100ml nêu trên về Cục Quản lý Dượctrước ngày 18/6/2026.

Riêng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh được giao Kiểm tra Công ty TNHH một thành viên sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; hạn chót ngày 2/7 phải báo cáo về Cục việc xử lý, xử phạt vi phạm.

