Hãng mỹ phẩm có chai serum bán chạy nhất Hàn Quốc thông báo khẩn về sản phẩm bị thu hồi ở Việt Nam

Thị trường làm đẹp Việt Nam vừa trải qua một phen xôn xao khi Cục Quản lý Dược liên tiếp ban hành các quyết định về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc tổng cộng 788 sản phẩm mỹ phẩm của 5 doanh nghiệp. Trong danh sách này, Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội bị yêu cầu thu hồi 4 sản phẩm bao gồm: tinh chất vi kim VT RETI-A REEDLE SHOT 700, serum se khít lỗ chân lông Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, mặt nạ nâng cơ VT CICA COLLAGEN MASK, và dầu gội phục hồi tóc hư tổn UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE.

Lý do thu hồi được cơ quan chức năng xác định là do doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố, đồng thời không đáp ứng đúng các quy định về ghi nhãn sản phẩm hiện hành.

Trước sự việc trên, phía Torriden Việt Nam mới đây đã đưa ra thông báo chính thức đến người tiêu dùng, trong khi hai thương hiệu còn lại là VT Cosmetics Vietnam và UNOVE hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Trong văn bản làm rõ gửi đến khách hàng, đại diện Torriden Việt Nam khẳng định nội dung thu hồi này hoàn toàn không liên quan đến chất lượng của sản phẩm. Dòng tinh chất Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule chính hãng được phân phối tại Việt Nam vẫn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng theo quy định hiện hành.

Nguyên nhân của sự việc xuất phát từ sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, cụ thể là phần thông tin công dụng sản phẩm thể hiện trên nhãn phụ tiếng Việt chưa thống nhất với nội dung đã đăng ký trong hồ sơ công bố. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Torriden Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, điều chỉnh lại nhãn phụ theo đúng danh mục đã đăng ký, đồng thời tạm dừng phân phối sản phẩm này trong thời gian hoàn thiện việc cập nhật thông tin. Đơn vị cũng gửi lời xin lỗi đến người tiêu dùng vì những hiểu lầm và bất tiện phát sinh từ sự cố hành chính nói trên.

Torriden là thương hiệu mỹ phẩm thuần chay đến từ Hàn Quốc, được thành lập vào năm 2015 với tên gọi lấy cảm hứng từ vùng thiên nhiên hoang sơ Torridon tại Scotland. Thương hiệu được biết đến rộng rãi nhờ tập trung vào các dòng sản phẩm cấp ẩm sâu và phục hồi da, tiêu biểu là dòng Dive In chứa phức hợp Hyaluronic Acid và dòng Balanceful dành cho da nhạy cảm. "Ngôi sao sáng" của hãng - serum Torriden Dive-In Low Molecule Hyaluronic Acid (màu xanh), là item từng nhiều năm liên tiếp giành vị trí Quán quân ở hạng mục serum tại giải thưởng Olive Young Awards của Hàn Quốc, bao gồm trong danh sách hạng mục năm 2025 vừa qua.

