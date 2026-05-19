Nhận được 14 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, người đàn ông mua vàng hết 12 tỷ rồi bị bắt, tuyên bố: “Tiền tự nhiên vào tài khoản nên tôi tiêu”

Vụ việc xảy ra vào năm 2021, khi Abdel Ghadia - một rapper trẻ tại Australia - bất ngờ phát hiện tài khoản của mình nhận được khoảng 760.000 AUD (hơn 14 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà một cặp vợ chồng tại Sydney chuyển để hoàn tất thủ tục mua nhà, nhưng do nhầm lẫn, họ đã chuyển khoản nhầm vào tài khoản của Ghadia.

Theo thông tin được công bố tại tòa, cặp đôi gặp sự cố là chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng Tara Thorne và chồng cô Corey. Trong giai đoạn cuối của thương vụ mua bất động sản, họ đã chuyển số tiền trên tới một tài khoản được chỉ định tại ngân hàng Commonwealth.

Tuy nhiên, sau đó đơn vị phụ trách thủ tục chuyển nhượng thông báo rằng số tiền “biến mất”, không hề tới đúng tài khoản người nhận. Sự việc khiến cặp đôi vô cùng sốc bởi đây là khoản tiền dùng để hoàn tất giao dịch mua nhà.

Trong khi đó, Abdel Ghadia lại nhanh chóng bước vào một cuộc “vung tiền” xa hoa sau khi phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ tăng mạnh số dư. Khi bị cảnh sát thẩm vấn vào tháng 10/2021, Ghadia khai rằng anh “thức dậy và thấy tiền trong tài khoản”.

Người này nói với cơ quan điều tra: “Tiền tự nhiên xuất hiện trong tài khoản và tôi đã tiêu nó. Tôi không biết vì sao tiền vào tài khoản của mình, tôi có nói với ngân hàng, nhưng đúng là tôi đã đi tiêu số tiền đó”.

Theo quy định pháp luật tại Australia cũng như nhiều quốc gia khác, tiền được chuyển nhầm không thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người nhận. Người nhận có trách nhiệm thông báo cho ngân hàng hoặc hoàn trả số tiền thay vì sử dụng cho mục đích cá nhân.

Dẫu vậy, Ghadia vẫn lao vào một cuộc mua sắm quy mô lớn, chủ yếu tập trung vào vàng và ngoại tệ.

Điểm dừng chân đầu tiên của anh ta là cửa hàng vàng ABC Bullion. Chỉ trong 6 lần giao dịch vào tháng 6/2021, Ghadia đã chi tới hơn 598.000 AUD để mua nhiều thỏi vàng có trọng lượng từ 10 ounce đến 1 kg.

Không dừng lại ở đó, người này tiếp tục bỏ ra hơn 62.000 AUD để mua vàng tại một đại lý khác ở bang Queensland, đồng thời chi thêm khoảng 48.000 AUD để sở hữu các đồng xu vàng KHC. Tổng số tiền Ghadia dùng để gom vàng lên tới khoảng 708.000 AUD (hơn 12 tỷ đồng).

Khi bị bắt giữ, Ghadia khai rằng anh muốn dùng số vàng này để tặng cho một người mà mình yêu thương. Ngoài vàng, anh ta còn tham gia thị trường tiền tệ quốc tế, chi gần 14.500 AUD để đổi ngoại tệ.

Chuỗi tiêu xài xa xỉ tiếp tục kéo dài trong nhiều tuần. Từ tháng 6 đến tháng 7/2021, Ghadia đã rút khoảng 13.600 AUD tiền mặt từ nhiều cây ATM tại Sydney. Anh ta cũng mua sắm đồ hiệu và mỹ phẩm tại MECCA ở trung tâm thương mại Westfield Parramatta.

Sau quá trình điều tra, Abdel Ghadia bị truy tố với hai tội danh liên quan đến việc xử lý tài sản có được từ hành vi phạm pháp. Cuối cùng, người này nhận mức án 18 tháng tù giam.

Vụ việc cũng trở thành lời cảnh báo về những rủi ro pháp lý nghiêm trọng liên quan đến tiền chuyển khoản nhầm. Theo giới luật sư Australia, việc cố tình sử dụng số tiền không thuộc về mình vẫn có thể bị xem là hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc tiêu thụ tài sản bất hợp pháp.

Trong thời đại giao dịch điện tử phát triển mạnh, các chuyên gia tài chính khuyến cáo mọi người cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển khoản. Trong trường hợp bất ngờ nhận được khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc, người nhận nên lập tức liên hệ ngân hàng để tránh rơi vào vòng lao lý như trường hợp của Abdel Ghadia.

(Theo Unilad)