KHẨN CẤP: 1 loại KEM giải nhiệt mùa hè bị thu hồi vì nguy cơ lẫn mảnh kim loại

Theo thông tin từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), hãng Straus Family Creamery có trụ sở tại Bắc California đã tự nguyện thu hồi một số lô kem hữu cơ cao cấp sau khi phát hiện khả năng xuất hiện vật liệu kim loại lạ trong sản phẩm.

Thông báo thu hồi được FDA công bố hôm thứ Sáu, chỉ ít ngày sau khi doanh nghiệp này chủ động tiến hành rà soát và làm việc với hệ thống phân phối.

Đợt thu hồi lần này ảnh hưởng đến các dòng kem đóng hộp dung tích pint và quart với nhiều hương vị quen thuộc như: vani, dâu tây, chocolate Hà Lan, bạc hà chip và cookie dough (bột bánh quy).

Kem vani của hãng Straus Family Creamery là một trong những hương vị nằm trong danh sách thu hồi của FDA do có khả năng chứa các mảnh kim loại

Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được phân phối tới nhiều chuỗi bán lẻ tại 17 bang của Mỹ gồm: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, New Jersey, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Washington và Wisconsin.

Theo FDA, không phải toàn bộ sản phẩm của Straus Family Creamery đều nằm trong diện thu hồi. Công ty cho biết chỉ một số lô sản xuất nhất định bị ảnh hưởng, được xác định thông qua hạn sử dụng “best by” từ ngày 23/12/2026 đến ngày 30/12/2026.

Những sản phẩm này bắt đầu xuất hiện trên kệ hàng từ ngày 4/5. Người tiêu dùng có thể kiểm tra thông tin hạn sử dụng được in màu đen ở đáy ngoài bao bì để xác định liệu sản phẩm mình đang sử dụng có thuộc diện bị thu hồi hay không.

Dù chưa ghi nhận ca chấn thương hoặc bệnh lý nào liên quan, FDA vẫn khuyến cáo người tiêu dùng không nên tiếp tục sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi.

Thay vì mang trả lại cửa hàng, khách hàng được khuyên nên tiêu hủy sản phẩm để tránh các nguy cơ tiềm ẩn.

Trong thông báo gửi FDA, Straus Family Creamery cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các nhà bán lẻ nhằm nhanh chóng loại bỏ các sản phẩm có khả năng bị ảnh hưởng khỏi hệ thống phân phối.

Sự việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về rủi ro trong quy trình sản xuất thực phẩm, ngay cả với các thương hiệu theo đuổi hình ảnh “sạch”, hữu cơ và cao cấp.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu ngành kem tại Mỹ đối mặt với các đợt thu hồi quy mô lớn. Chỉ riêng trong vài tháng gần đây, nhiều thương hiệu đã phải thu hồi sản phẩm liên quan đến nguy cơ dị ứng hoặc lẫn vật thể lạ.

Trước đó không lâu, hãng Loard’s Ice Cream có trụ sở tại California cũng đã thu hồi hàng chục sản phẩm bán tại Bắc California do không khai báo đầy đủ các thành phần có khả năng gây dị ứng như sữa, trứng, lúa mì, đậu phộng và đậu nành. FDA cho biết đợt thu hồi đó không ghi nhận trường hợp mắc bệnh nào.

Một vụ việc khác cũng từng khiến người tiêu dùng Mỹ chú ý là đợt thu hồi hàng chục sản phẩm kem vì chứa chất gây dị ứng không được công bố trên nhãn, tiềm ẩn nguy cơ “đe dọa tính mạng” đối với những người có cơ địa mẫn cảm.

Giới chuyên gia cho rằng các đợt thu hồi thực phẩm tại Mỹ đang cho thấy hệ thống giám sát an toàn thực phẩm hoạt động ngày càng chặt chẽ hơn, đặc biệt với các sản phẩm tiêu dùng nhanh như kem, sữa và thực phẩm đông lạnh.

Tuy nhiên, điều này đồng thời cũng phản ánh áp lực kiểm soát chất lượng ngày càng lớn đối với các doanh nghiệp thực phẩm, nhất là trong bối cảnh người tiêu dùng đặt kỳ vọng cao hơn vào tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn.

Đối với người tiêu dùng, các chuyên gia khuyến nghị nên duy trì thói quen kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm, bao gồm hạn sử dụng, mã lô hàng và các cảnh báo từ cơ quan quản lý trước khi sử dụng thực phẩm đóng gói, đặc biệt với các sản phẩm bảo quản lạnh hoặc đông lạnh.

Hiện Straus Family Creamery cho biết khách hàng muốn nhận phiếu đổi sản phẩm có thể truy cập trang web thu hồi của công ty để được hỗ trợ. Người tiêu dùng cũng có thể liên hệ trực tiếp qua email support@strausmilk.com hoặc số điện thoại chăm sóc khách hàng do doanh nghiệp công bố.

Tính đến thời điểm hiện tại, đại diện Straus Family Creamery vẫn chưa đưa ra bình luận bổ sung về vụ việc khi được truyền thông Mỹ liên hệ.

Nguồn: foxbusiness