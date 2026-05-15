Lâm Đồng thu hồi thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất

Theo Thái Lâm | 15-05-2026 - 10:00 AM | Sống

Sở Y tế Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (gọi tắt là Công ty Pharmedic) sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Ngày 15/5, Sở Y tế Lâm Đồng đã có thông báo thu hồi lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Công ty Pharmedic sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Sở Y tế yêu cầu thu hồi toàn bộ lô thuốc Natri clorid 0,9% (số giấy đăng ký lưu hành 893100060724 ), số lô 10370725, ngày sản xuất 14/7/2025, hạn dùng 14/1/2028, do Công ty Pharmedic sản xuất. Lô thuốc bị thu hồi do không đạt chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc nêu trên; đồng thời tổ chức thu hồi, trả về nhà phân phối và báo cáo kết quả về Sở trước ngày 29/5 (nếu có).

Các cơ sở khám, chữa bệnh và người dân được yêu cầu ngừng kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi; thực hiện thu hồi và báo cáo theo đúng thời hạn.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng giao Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm bị thu hồi. Bên cạnh đó, các phường, xã, đặc khu được yêu cầu phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo Thái Lâm

Tiền phong

thuốc nhỏ mắt

Cảnh sát cảnh báo nóng về chiêu lừa đảo nhắm vào sinh viên, mất sạch tiền trong tài khoản vì một cú click chuột

4 ngành học từng bị gán mác "vô dụng", nay bỗng hóa "mỏ vàng"

Loại rau có tên liên quan đến động vật được ví như "nhân sâm xanh" vì tốt cho: Não, mắt, tim, dạ dày, da, dáng

09:58 , 15/05/2026
09:45 , 15/05/2026
09:40 , 15/05/2026
09:32 , 15/05/2026

