6 lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng cây trầu bà

Trầu bà là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay nhờ dễ sống, dễ chăm sóc và phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Từ phòng khách, phòng ngủ, bàn làm việc đến ban công, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những chậu trầu bà xanh mướt. Tuy nhiên, chính vì quá dễ trồng nên nhiều người lại vô tình mắc phải những sai lầm khiến cây phát triển chậm, lá nhỏ dần hoặc mất đi vẻ đẹp vốn có.

Nếu gia đình đang trồng trầu bà, dưới đây là 6 lời khuyên đáng tham khảo.

1. Đừng tự hào khi cây sống mãi mà không lớn

Đây là điều rất nhiều người gặp phải.

Không ít chậu trầu bà vẫn xanh tốt suốt vài năm nhưng gần như không phát triển thêm. Lá mới nhỏ hơn lá cũ, thân vươn dài nhưng thưa thớt. Nhiều người cho rằng như vậy là bình thường vì cây vẫn chưa chết. Thực tế, cây đang ở trạng thái tồn tại chứ chưa thực sự phát triển. Nếu thấy cây nhiều tháng không ra lá to hơn hoặc tốc độ sinh trưởng quá chậm, nên xem lại vị trí đặt cây, dinh dưỡng và ánh sáng thay vì chỉ hài lòng vì cây còn sống.

2. Trầu bà càng leo cao càng đẹp

Nhiều gia đình để trầu bà rủ xuống tự nhiên từ tủ hoặc kệ cao. Cách này vẫn đẹp nhưng chưa khai thác hết tiềm năng của cây. Trong môi trường tự nhiên, trầu bà là loài dây leo. Khi được bám vào cọc xơ dừa, thân gỗ hoặc giá thể phù hợp, cây thường cho lá lớn hơn đáng kể. Thậm chí kích thước lá có thể gấp nhiều lần so với khi để rủ xuống. Nếu muốn cây trở nên ấn tượng hơn, hãy thử cho cây một điểm tựa để leo thay vì chỉ để dây buông dài.

3. Đừng giữ những dây trầu bà quá dài nhưng lá ngày càng nhỏ

Nhiều người thích cảm giác một dây trầu bà dài vài mét nên cố giữ tất cả các nhánh. Tuy nhiên, theo thời gian, phần ngọn thường nhỏ dần do dinh dưỡng phải chia đều cho toàn bộ thân cây. Đôi khi việc mạnh dạn cắt ngắn một vài đoạn lại giúp cây khỏe hơn. Những mắt lá được cắt ra còn có thể giâm thành cây mới. Sau khi cắt tỉa, cây mẹ thường bật nhiều chồi non và trở nên xanh tốt hơn trước.

4. Đừng đặt cây cạnh điều hòa quanh năm

Đây là sai lầm phổ biến ở các gia đình sống trong chung cư hoặc dân văn phòng. Trầu bà thích môi trường có độ ẩm tương đối ổn định. Luồng gió lạnh thổi trực tiếp từ điều hòa trong thời gian dài có thể khiến mép lá khô, lá xoăn hoặc mất độ bóng tự nhiên. Nếu trồng trong phòng điều hòa, nên thỉnh thoảng đưa cây ra khu vực có ánh sáng tự nhiên hoặc bổ sung độ ẩm bằng cách lau lá và tưới nước hợp lý.

5. Lau lá quan trọng hơn nhiều người nghĩ

Trầu bà được yêu thích phần lớn nhờ bộ lá xanh bóng. Tuy nhiên khi trồng trong nhà, bụi thường bám lên lá rất nhanh. Một lớp bụi mỏng có thể khiến cây giảm khả năng hấp thụ ánh sáng và mất đi vẻ tươi tắn. Chỉ cần dùng khăn mềm lau lá định kỳ, cây sẽ trông khác hẳn. Đây là việc đơn giản nhưng hiệu quả hơn nhiều so với các loại dung dịch làm bóng lá được quảng cáo trên mạng.

6. Đừng tiếc thay chậu khi rễ đã chiếm kín

Nhiều người giữ nguyên một chậu trầu bà suốt nhiều năm vì thấy cây vẫn xanh. Tuy nhiên, nếu bộ rễ đã phát triển kín chậu, cây sẽ ngày càng khó hấp thụ dinh dưỡng. Dấu hiệu thường thấy là cây ra lá mới chậm, lá nhỏ và màu xanh nhạt hơn trước. Khi nhận thấy rễ bắt đầu chen kín đáy chậu hoặc trồi lên mặt đất, đó là lúc nên cân nhắc thay chậu lớn hơn để cây có không gian phát triển.

Điều quan trọng nhất là đừng xem trầu bà là loại cây "trồng cho có"

Sở dĩ trầu bà phổ biến vì đây là loại cây dễ thích nghi và ít đòi hỏi công chăm sóc. Tuy nhiên, dễ sống không có nghĩa là có thể bỏ mặc hoàn toàn. Một chậu trầu bà được chăm sóc đúng cách có thể tạo thành mảng xanh rất đẹp, lá lớn, bóng khỏe và trở thành điểm nhấn cho cả căn nhà. Chỉ cần dành thêm một chút thời gian quan sát và điều chỉnh cách chăm sóc, gia đình sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một chậu cây chỉ đang tồn tại và một chậu cây thực sự phát triển khỏe mạnh.