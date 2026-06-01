'Harvard Việt Nam' tuyển dụng với loạt tiêu chí ‘cực gắt’: Bằng Giỏi, IELTS 7.5 mới chỉ là điều kiện cần

Vào ngày 4/6 vừa qua, trường ĐH Ngoại thương - ngôi trường thường được biết đến với danh xưng “Harvard Việt Nam” thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2026.

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Đáng chú ý tại phân hiệu trường ĐH Ngoại thương ở TP.HCM, nhà trường cần tuyển dụng 7 giảng viên ở các vị trí công việc: Giảng viên Marketing truyền thông, giảng viên Kinh doanh quốc tế, giảng viên Luật, giảng viên Kinh tế, giảng viên Công nghệ và AI.

Về điều kiện tuyển dụng, tất cả 7 vị trí này đều được yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có bằng Tiến sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Không chỉ trình độ, yêu cầu về ngoại ngữ cũng được nhà trường đưa ra với tiêu chuẩn cao. Trừ giảng viên Công nghệ và AI phải đạt Tiếng Anh IELTS 6.5, tất cả các vị trí còn lại đều phải đáp ứng Tiếng Anh IELTS 7.5 hoặc tương đương (trong đó điểm môn kỹ năng nói từ 7.0 trở lên). Nếu ứng viên tốt nghiệp chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh quá 5 năm (tính từ ngày cấp bằng đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển) thì phải có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 7.5 hoặc tương đương (trong đó điểm môn kỹ năng nói từ 7.0 trở lên), giảng dạy được bằng Tiếng Anh. Chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng trong vòng 24 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển; Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh.

Trường hợp ứng viên đã đi nước ngoài về từ 05 năm trở lên thì chỉ cần nộp minh chứng về khả năng "duy trì năng lực tiếng Anh" bằng việc trong 03 năm gần đây có sử dụng thường xuyên tiếng Anh trong công việc, có giảng dạy, nghiên cứu, viết bài bằng tiếng Anh.

Ngoài các yêu cầu trên, ứng viên phải có công trình nghiên cứu khoa học (có ít nhất 2 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia được tính điểm 0,5 trở lên theo danh mục hội đồng Giáo sư nhà nước công bố hàng năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển), có thâm niên trong công tác giảng dạy, có thể giảng dạy chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh theo quy định của Trường Đại học Ngoại thương.

Trường hợp ứng viên có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Ngoài việc tuyển dụng giảng viên tại phân hiệu ở TP.HCM, nhà trường đang “chiêu mộ” các giảng viên cho khoa công nghệ và khoa học, khoa Khoa học chính trị và Nhân văn tại trụ sở Hà Nội.

Đối với 7 vị trí giảng viên cho khoa công nghệ và khoa học, nhà trường yêu cầu ứng viên phải có trình độ Tiến sĩ với chuyên ngành liên quan, trừ vị trí giảng viên Trí tuệ nhân tạo, Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu chỉ cần có trình độ Thạc sĩ. Tuy nhiên vị trí này yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc thực tế tối thiểu 3 năm tại các công ty công nghệ hoặc các dự án AI chuyên sâu.

Còn lại, với các vị trí khác, ngoài trình độ Tiến sĩ, ứng viên cần có công bố tại các tạp chí Scopus/Wos hoặc Web of Science trong 5 năm gần nhất.

Song song với trình độ, người dạy còn cần có tiếng Anh IELTS 6.5 hoặc tương đương trở lên hoặc có thời gian đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng Anh và phải có khả năng dạy bằng tiếng Anh.