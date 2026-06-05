Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng của Vietnam Airlines, áp dụng từ ngày 6/6: Hành khách trên 60 tuổi chú ý

| | Lifestyle

Người từ 60 tuổi trở lên sắp được hưởng thêm quyền lợi khi đặt vé máy bay Vietnam Airlines.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, hãng bay này chính thức mở rộng chương trình ưu đãi giảm 15% giá vé cho hành khách từ 60 tuổi trở lên khi mua vé trên website Vietnam Airlines từ ngày 06/6/2026.

Ưu đãi áp dụng trên hành trình nội địa Việt Nam với hạng Phổ thông linh hoạt (B, M), Phổ thông tiêu chuẩn (S, H, K, L) và Phổ thông tiết kiệm (Q, N, R, T).

Hãng bay cho biết với vé được áp dụng ưu đãi giảm giá 15%, hành khách người cao tuổi cần làm thủ tục tại quầy thủ tục ở sân bay.

Trong những năm gần đây, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không của nhóm khách hàng cao tuổi có xu hướng gia tăng. Không chỉ phục vụ mục đích du lịch, nhiều người lựa chọn máy bay để thăm con cháu đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố khác nhờ thời gian di chuyển nhanh và thuận tiện hơn so với các phương tiện đường bộ.

Việc mở rộng ưu đãi dành cho hành khách từ 60 tuổi trở lên được xem là một trong những động thái nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhóm khách hàng này, đồng thời khuyến khích người cao tuổi chủ động tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng và kết nối gia đình.

Hiện nay, nhiều điểm đến nội địa như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, hay Quy Nhơn đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè. Mức giảm 15% giá vé có thể giúp hành khách tiết kiệm một phần chi phí, đặc biệt đối với các gia đình có nhu cầu đưa ông bà, cha mẹ đi nghỉ dưỡng hoặc về thăm người thân trong dịp hè.

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 doanh nghiệp ở Hà Nội có đến 2 nhà hàng được Michelin gọi tên: Phục vụ khách trong biệt thự Pháp cổ, menu có đến 200 món

1 doanh nghiệp ở Hà Nội có đến 2 nhà hàng được Michelin gọi tên: Phục vụ khách trong biệt thự Pháp cổ, menu có đến 200 món Nổi bật

3 loại cây đặt trong nhà có thể sống trăm năm: Được xem như "báu vật" để lại cho con cháu

3 loại cây đặt trong nhà có thể sống trăm năm: Được xem như "báu vật" để lại cho con cháu Nổi bật

Taylor Swift có tin vui trước ngày đám cưới

Taylor Swift có tin vui trước ngày đám cưới

18:08 , 05/06/2026
Tăng Thanh Hà đã làm gì với gương mặt mà phải dụi mắt mãi mới nhận ra?

Tăng Thanh Hà đã làm gì với gương mặt mà phải dụi mắt mãi mới nhận ra?

16:35 , 05/06/2026
Tin rất vui: Một sân bay miễn phí đỗ xe 3 giờ đầu cho tất cả mọi người đến hết tháng 6

Tin rất vui: Một sân bay miễn phí đỗ xe 3 giờ đầu cho tất cả mọi người đến hết tháng 6

16:17 , 05/06/2026
Đúng đẳng cấp đám cưới hào môn của thiếu gia sòng bạc: Dùng tỏi trang trí bàn tiệc, ý nghĩa phía sau cực sâu sắc

Đúng đẳng cấp đám cưới hào môn của thiếu gia sòng bạc: Dùng tỏi trang trí bàn tiệc, ý nghĩa phía sau cực sâu sắc

15:55 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên