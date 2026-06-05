Tin rất vui: Một sân bay miễn phí đỗ xe 3 giờ đầu cho tất cả mọi người đến hết tháng 6

Sân bay vốn là điểm quen thuộc, mỗi khi nhắc tới mọi người sẽ nghĩ ngay tới những chuyến đi. Tuy nhiên, với sân bay Narita ở Nhật Bản thì không hẳn như vậy. Không cần có chuyến bay, người dân và du khách vẫn có thể đến sân bay Narita để ăn uống, mua sắm, vui chơi. Mới đây nhất, sân bay này còn thông báo cho phép người sử dụng ô tô có thể được miễn phí đỗ xe tối đa 3 giờ tại bãi P-2.

Thời gian áp dụng ưu đãi này là từ 1/6 đến hết 30/6, theo Narita International Airport Corporation. Điểm đáng chú ý là chương trình này không chỉ dành cho hành khách có chuyến bay. Những người không đi máy bay, người dân sống quanh khu vực, khách đến đưa đón người thân hoặc du khách muốn ghé sân bay tham quan cũng có thể được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng đủ điều kiện. Thông báo chính thức của sân bay không giới hạn người tham gia theo quốc tịch hay nơi cư trú.

Ảnh Narita Airport

Tên gọi chính thức của chương trình này là “P-2 Parking Lot 3-hour Free Campaign – NRTで遊ぼう!”, với thông điệp khuyến khích mọi người đến trải nghiệm sân bay theo một cách mới. Thay vì chỉ xuất hiện vội vàng trước giờ bay hoặc khi đón người thân, người dân có thể xem sân bay như một điểm đến trong ngày để dùng bữa, mua sắm, ngắm máy bay và thư giãn. Ưu đãi được áp dụng tại bãi đỗ xe P-2, khu vực kết nối trực tiếp với Nhà ga số 2 của sân bay Narita.

Những điều kiện cụ thể

Để được miễn phí đỗ xe, khách cần gửi ô tô thông thường tại bãi P-2 và chi tiêu từ 1.000 yen trở lên, đã bao gồm thuế, tại các cửa hàng ăn uống hoặc mua sắm trong sân bay trong cùng ngày. Các cửa hàng hợp lệ nằm tại cả Nhà ga số 1, số 2 và số 3.

Khi rời bãi xe, khách phải đi qua làn có nhân viên phục vụ, xuất trình vé gửi xe cùng hóa đơn mua hàng để được xác nhận ưu đãi. Nếu thanh toán trước tại máy tự động, chương trình miễn phí 3 giờ sẽ không được áp dụng.

Ngoài ra, xe phải vào và ra khỏi bãi trong cùng một ngày. Điều này đồng nghĩa chương trình phù hợp với những người đến sân bay trong thời gian ngắn để ăn uống, mua sắm, tham quan hoặc đưa đón người thân, thay vì gửi xe nhiều ngày để đi du lịch bằng máy bay.

Ảnh Narita Airport

Một số khoản chi cũng không được tính vào điều kiện 1.000 yen, như giao dịch tại ngân hàng, bưu điện, cơ sở y tế hoặc dịch vụ giao thông công cộng trong sân bay. Ưu đãi này cũng không được dùng đồng thời với một số chương trình giảm giá khác của sân bay.

Dù vậy, điều kiện chi tiêu 1.000 yen được xem là khá dễ tiếp cận với nhiều gia đình hoặc nhóm bạn. Với một bữa ăn nhẹ, đồ uống, bánh kẹo, quà lưu niệm hoặc một vài món mua sắm nhỏ trong sân bay, khách đã có thể đạt mức chi tiêu tối thiểu để được miễn phí đỗ xe trong thời gian quy định.

Đưa sân bay trở thành điểm đến đời sống

Chương trình miễn phí đỗ xe, khuyến khích người dân và cả du khách đến sân bay để mua sắm, vui chơi, thư giãn, cho thấy: Sân bay ngày nay không chỉ còn là nơi để lên máy bay. Ở nhiều quốc gia, các sân bay lớn đang dần được phát triển như tổ hợp dịch vụ với nhà hàng, khu mua sắm, khu vui chơi, không gian thư giãn và điểm ngắm máy bay.

Ảnh Narita Airport

Trước đó, sân bay Narita cũng đã mở thêm khu SHIKISAI GARDEN – Seasonal colors tại Nhà ga số 1. Khu vực này được giới thiệu là không gian để khách thư giãn, dùng bữa, ngắm máy bay cất hạ cánh, đưa trẻ em vui chơi hoặc trải nghiệm những tiện ích mang màu sắc rất riêng của sân bay.