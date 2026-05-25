Sân bay Nội Bài hôm nay 71 độ C

Theo Lộc Liên | 25-05-2026 - 20:32 PM | Lifestyle

Trong ngày nắng nóng cao điểm tại Hà Nội hôm nay (25/5), nhiệt độ bề mặt bê tông khu vực sân đỗ máy bay ở Nội Bài được ghi nhận lên tới 71 độ C. Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng khu bay vẫn duy trì công việc để bảo đảm hoạt động khai thác an toàn.

Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Riêng hôm nay, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài đã chạm mốc 71 độ C.

Nền nhiệt diện rộng kết hợp cùng hơi nóng phả ra từ động cơ máy bay, đang khai thác khiến môi trường làm việc tại khu bay Nội Bài trở nên đặc biệt khắc nghiệt.

Bất chấp mức nhiệt cao, khối lượng công việc của cán bộ, công nhân viên làm việc trong khu bay vẫn phải được duy trì đều đặn, nhằm đảm bảo tiến độ bảo dưỡng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất tại khu bay là tuần tra và thu gom vật ngoại lai (FOD) để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho máy bay cất và hạ cánh.

Nhân viên sân bay phải tận dụng thời gian hoàn thành các hạng mục công trình trước khi thời tiết có thể chuyển dông, lốc bất chợt.

Đại diện Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài cho biết đơn vị đã chủ động sắp xếp ca kíp làm việc linh hoạt để bảo vệ sức khỏe nhân viên, ngoại trừ những tình huống phát sinh khẩn cấp cần xử lý ngay lập tức. Bên cạnh đó, công đoàn Cảng cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà để động viên lực lượng bám trụ tại các điểm nóng.

Tiền Phong

