Chính thức: Ông Park Hang-seo làm HLV trưởng CLB Thái Lan

CLB Kanchanaburi của Thái Lan sẽ là điểm đến tiếp theo của ông Park Hang Seo với vai trò HLV trưởng đội bóng. Ông Park tái xuất nghề cầm quân sau 4 năm, kể từ thời điểm chia tay ĐT Việt Nam hậu AFF Cup 2022. Kanchanaburi FC từng giành quyền thăng hạng lên Thai League 2 mùa 2024-25 nhưng lại phải xuống hạng ở mùa 2025-26. Dù vậy, tham vọng của đội bóng không chỉ dừng ở thành tích ngắn hạn.

Được đánh giá nằm trong nhóm những CLB đầu tư mạnh nhất Thái Lan hiện tại, Kanchanaburi FC đã xây dựng lộ trình rõ ràng cùng HLV Park gồm: thăng hạng trở lại chỉ sau 1 năm, vươn lên nhóm đầu bóng đá Thái Lan trong vòng 5 năm, xây dựng lực lượng đủ sức cạnh tranh với Buriram United, đồng thời hướng tới suất dự AFC Champions League và nâng tầm cạnh tranh ở châu Á.

Chia sẻ về quyết định này, ông Park cho biết:

“Tôi muốn tự mình chứng minh rằng thời gian không thể trở thành rào cản của thử thách”.

Lần sang Thái Lan này là quyết định được HLV Park đưa ra sau nhiều lời mời từ nhiều quốc gia khác nhau. Bóng đá Thái Lan vẫn được xem là thị trường mà các HLV Hàn Quốc chưa thật sự tạo được thành công bền vững. Việc một HLV mang triết lý bóng đá Hàn Quốc thuần túy, không qua môi trường Nhật Bản, trực tiếp bước vào cạnh tranh tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý lớn của giới bóng đá.

Thời gian qua, ông Park đồng hành với CLB Bắc Ninh trong vai trò cố vấn đến hết mùa giải 2025/26. Ngoài ra, ở cương vị Trưởng đoàn đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup, ông Park sẽ đặt trách nhiệm với đội tuyển nước nhà xuyên suốt hành trình World Cup, trước khi đến tiếp quản vị trí HLV trưởng CLB Kanchanaburi.

HLV Park Hang Seo là một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Ông từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, giành 2 HCV SEA Games liên tiếp, đồng thời giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Không chỉ vậy, ở Hàn Quốc, ông cũng từng đưa Sangju Sangmu vô địch K League 2 và giành quyền thăng hạng hai lần.

Sau khi rời ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam năm 2023, ông từng công khai tuyên bố trong họp báo rằng sẽ không tiếp tục làm HLV ở Hàn Quốc hay Việt Nam nữa. Đó là cách ông nhường lại sân khấu cho thế hệ HLV trẻ kế tiếp.