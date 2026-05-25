Bật điều hòa kiểu này: EVN cảnh báo tiền điện tăng vọt

Mùa hè đang bước vài giai đoạn đỉnh điểm với những đợt nắng nóng gay gắt khiến chiếc điều hòa trở thành vật bất ly thân của mọi nhà. Thế nhưng, nhiều người cuối tháng lại "khóc ròng" khi nhìn hóa đơn tiền điện tăng gấp đôi, gấp ba dù nhu cầu sử dụng không thay đổi quá nhiều. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), những thói quen tai hại khi sử dụng điều hòa chính là lý do khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Nếu bạn vẫn đang duy trì 5 sai lầm dưới đây thì nên thay đổi ngay.

Cài đặt nhiệt độ quá thấp ngay khi vừa bật máy

Trở về nhà từ con đường nắng nóng 40 độ C, thói quen của đa số người trẻ là lập tức hạ nhiệt độ điều hòa xuống mức thấp nhất, thậm chí là 16 độ C để mong phòng mát nhanh. Tuy nhiên, EVN cảnh báo đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Thực tế, công suất của máy nén không đổi, việc hạ nhiệt độ quá sâu chỉ khiến máy phải gồng mình hoạt động hết công suất trong thời gian dài để đạt được mức nhiệt yêu cầu, gây tiêu tốn điện năng khủng khiếp. EVN khuyến cáo người dân nên duy trì nhiệt độ phòng ở mức 26 đến 28 độ C. Cứ mỗi khi bạn giảm đi 1 độ C, lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị sẽ tăng thêm từ 1% đến 3%.

Sai lầm từ việc bật - tắt điều hòa liên tục để "tiết kiệm"

Nhiều người có thói quen bật điều hòa cho phòng thật lạnh, sau đó tắt đi và bật quạt cho mát, đến khi phòng nóng trở lại thì mới bật máy lên. Kiểu sử dụng "linh hoạt" này không hề tiết kiệm như bạn nghĩ. Mỗi lần khởi động lại, máy nén của điều hòa đòi hỏi một lượng dòng điện cực lớn để vận hành hệ thống làm lạnh từ đầu. Việc bật - tắt liên tục vừa làm giảm tuổi thọ của thiết bị, vừa khiến hóa đơn tiền điện cuối tháng của bạn tăng vọt gấp ba lần so với việc để máy chạy ổn định ở nhiệt độ hợp lý.

Đóng kín cửa nhưng lại quên che rèm cản nắng

Không gian kín là điều kiện bắt buộc để điều hòa hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, nếu phòng của bạn có cửa kính hoặc nằm ở hướng Tây hứng trọn ánh nắng mặt trời, việc không che rèm sẽ là một gánh nặng cho ví tiền. Ánh nắng xuyên qua kính tạo ra hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ trong phòng tăng lên liên tục. Khi đó, cảm biến của điều hòa sẽ nhận diện phòng vẫn nóng và bắt buộc máy nén phải chạy liên tục không ngắt. Để cải thiện, bạn có thể lắp thêm rèm cửa chống tia UV cách nhiệt hoặc phim cách nhiệt dán kính lên cửa.

Chỉ dùng điều hòa

Nhiều gia đình đóng chặt cửa, bật điều hòa và tắt hết quạt vì nghĩ rằng gió quạt sẽ làm loãng hơi lạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia điện lực khuyên bạn nên bật thêm một chiếc quạt gió nhẹ hoặc quạt tuần hoàn không khí trong khoảng 15-20 phút đầu. Luồng gió từ quạt sẽ giúp luân chuyển hơi lạnh nhanh hơn, phân bổ đều khắp các ngóc ngách trong phòng thay vì tích tụ một chỗ dưới sàn. Nhờ có quạt hỗ trợ, bạn có thể tăng nhiệt độ điều hòa lên 1-2 độ C mà phòng vẫn mát sâu, từ đó giúp tiết kiệm một khoản tiền điện không hề nhỏ.

Cài đặt chế độ Dry (giọt nước) vô tội vạ suốt cả mùa hè

Từng có một làn sóng chia sẻ mẹo chuyển từ chế độ Cool (bông tuyết) sang Dry (giọt nước) để tiết kiệm điện. Thực chất, chế độ Dry chỉ có tác dụng hút ẩm, giúp phòng khô ráo trong những ngày thời tiết nồm ẩm hoặc mưa ngâu. Vào những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm và hanh khô, việc lạm dụng chế độ Dry không thể làm mát không khí, khiến điều hòa phải chạy liên tục không thể ngắt mạch. Không những thế, dùng Dry trong ngày khô nóng còn gây ra tình trạng mất nước, khô da, rát họng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Hãy trả điều hòa về đúng chế độ Cool để máy hoạt động đúng công năng kỹ thuật.