NSND sở hữu đôi mắt đẹp nhất Việt Nam, sáng hơn sao trên trời: Được trao giải Thành tựu trọn đời

NSND sở hữu giải Thành tựu trọn đời của Hội Điện ảnh Việt Nam

Nhiều người không biết rằng, nghệ sĩ Trà Giang chính là nữ diễn viên đầu tiên vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đồng thời nhận giải Thành tựu trọn đời từ Hội Điện ảnh Việt Nam. Đây chính là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình cống hiến bền bỉ và thầm lặng của bà với nghệ thuật.

Khi đã qua tuổi 80, người từng được gọi là “người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ” của điện ảnh Việt không còn xuất hiện nhiều trước công chúng. Thế nhưng, hình ảnh về đôi mắt được ca ngợi là đẹp nhất Việt Nam, cùng những vai diễn kinh điển mà bà để lại, vẫn luôn in đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Trong nhiều năm gần đây, nữ nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ chung cư trên đường Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Không gian sống tuy không rộng lớn nhưng đủ yên bình để bà sinh hoạt, sáng tác và tận hưởng cuộc sống giản dị. Bà giữ cho mình tâm thế an nhiên, lạc quan, tìm niềm vui trong sáng tạo và những ký ức đẹp của một đời gắn bó với nghệ thuật.

Nữ nghệ sĩ thuộc thế hệ tiên phong

Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, NSND Trà Giang được xem là một biểu tượng tiêu biểu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc lớp sinh viên đầu tiên của Trường Đại học Điện ảnh Việt Nam, thế hệ nghệ sĩ tiên phong đã đặt nền móng cho dòng phim cách mạng trong suốt nhiều thập kỷ sau đó.

Ngay từ những ngày đầu đến với nghệ thuật, Trà Giang đã nhanh chóng bộc lộ tố chất của một ngôi sao điện ảnh đặc biệt. Bộ phim đầu tay “Một Ngày Đầu Thu” (1961) đánh dấu bước khởi đầu cho con đường diễn xuất chuyên nghiệp của bà. Tuy nhiên, phải đến vai chị Tư Hậu trong tác phẩm cùng tên, tên tuổi của Trà Giang mới thực sự tạo được tiếng vang lớn. Với vai diễn này, bà đã giành Huy chương Bạc tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963, đặt dấu ấn cho một thành tích đáng tự hào của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó.

Sau cột mốc quan trọng này, NSND Trà Giang tiếp tục khẳng định vị thế qua nhiều tác phẩm kinh điển như “Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm” (giúp bà đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva 1973), “Bài Ca Ra Trận”, “Em Bé Hà Nội”, “Ngày Lễ Thánh”… Dù chỉ tham gia khoảng 17 bộ phim trong suốt sự nghiệp, bà vẫn trở thành một tượng đài lớn của màn ảnh Việt, khó có thể thay thế.

Nét đẹp Á Đông với “đôi mắt đẹp nhất Việt Nam”

Không chỉ gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tinh tế, Trà Giang còn sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông với sự dịu dàng, đằm thắm và phúc hậu. Đặc biệt, đôi mắt của bà được nhiều người ca ngợi là “đôi mắt đẹp nhất Việt Nam”, vừa sâu, trong và sáng, vừa có khả năng truyền tải cảm xúc mạnh mẽ mà không cần đến lời thoại.

Ánh nhìn ấy vừa mềm mại, vừa kiên định; khi buồn như chất chứa nỗi đau thời cuộc, lúc lại ánh lên niềm tin và khát vọng sống. Có ý kiến cho rằng, đôi mắt của Trà Giang còn “rực rỡ hơn cả những vì sao”, bởi nó không chỉ đẹp về hình thức mà còn ẩn chứa chiều sâu của lịch sử, của một thời kỳ Việt Nam anh hùng kháng chiến.

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, quyết định rời xa màn ảnh của NSND Trà Giang từng khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối. Sau khi ngừng đóng phim, bà chuyển sang giảng dạy tại Trường Điện ảnh, tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm và niềm đam mê nghề nghiệp cho thế hệ diễn viên trẻ. Đến năm 1998, khi chính thức nghỉ hưu, bà lại tìm thấy một hướng đi mới trong cuộc sống, đó là đam mê hội họa.

Khởi đầu chỉ đơn thuần là thú vui cá nhân, nhưng theo thời gian, hội họa dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của bà. Trà Giang đã sáng tác hàng trăm tác phẩm, lấy cảm hứng từ hình ảnh người phụ nữ, điện ảnh và những vùng đất bà từng đặt chân tới.

Dù luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là “một diễn viên vẽ tranh”, bà đã tham gia 10 triển lãm nhóm và tổ chức 4 triển lãm cá nhân. Đây đều là minh chứng cho sự nghiêm túc với niềm đam mê mới này.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)