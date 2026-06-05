Khách sạn duy nhất tại Việt Nam có 3 nhà hàng được "Oscar ẩm thực" vinh danh 4 năm liền, một cái tên giữ vững 1 Sao MICHELIN

Thành tích hiếm có tròn ngành ẩm thực Việt Nam﻿

Trong bối cảnh du lịch cao cấp ngày càng gắn chặt với trải nghiệm ẩm thực bản địa và quốc tế, Capella Hanoi đang tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi trở thành khách sạn duy nhất tại Việt Nam sở hữu ba nhà hàng cùng được vinh danh tại MICHELIN Guide 2026. Thành tích này không chỉ giúp khách sạn giữ vững hình ảnh là một trong những điểm đến sang trọng bậc nhất Thủ đô, mà còn đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tên tuổi này hiện diện nổi bật trên bản đồ ẩm thực danh giá được ví như “Oscar của ngành ăn uống”.

(Ảnh: Capella Hanoi)

Theo công bố mới nhất từ MICHELIN Guide 2026, Hibana by Koki tiếp tục giữ vững 1 Sao MICHELIN cho nghệ thuật Teppanyaki đỉnh cao. Đáng chú ý, đây vẫn là nhà hàng Teppanyaki duy nhất tại Việt Nam sở hữu 1 Sao MICHELIN, qua đó duy trì vị thế khác biệt trong phân khúc ẩm thực cao cấp. Song song với đó, Izakaya by Koki và Backstage tiếp tục được xướng tên ở hạng mục MICHELIN Selected, ghi nhận chất lượng ổn định và trải nghiệm ẩm thực nổi bật suốt 4 năm liên tiếp.

Capella Hanoi là khách sạn duy nhất tại Việt Nam sở hữu ba nhà hàng được vinh danh tại Giải thưởng MICHELIN Guide 2026, đánh dấu 4 năm liên tiếp khẳng định vị thế là điểm đến ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

Việc cùng lúc có ba nhà hàng được MICHELIN Guide vinh danh là thành tích rất hiếm trên thị trường khách sạn trong nước. Điều này cho thấy Capella Hanoi không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú hạng sang, mà còn xây dựng chiến lược phát triển ẩm thực như một trụ cột thương hiệu. Trong bối cảnh du khách quốc tế ngày càng quan tâm tới những “destination dining”, tức hành trình du lịch gắn với điểm đến ẩm thực, lợi thế này đang giúp khách sạn tạo ra khác biệt rõ rệt so với phần còn lại của thị trường.

﻿Nơi ẩm thực trở thành nghệ thuật

Hibana by Koki là cái tên nổi bật nhất trong bộ ba nhà hàng được vinh danh năm nay. Nhà hàng gây ấn tượng bởi trải nghiệm Teppanyaki mang tính trình diễn, nơi nguyên liệu cao cấp, kỹ thuật nấu nướng chuẩn xác và phong cách phục vụ cá nhân hóa cùng hội tụ trong một không gian giới hạn chỗ ngồi.

Không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mô hình này hướng tới trải nghiệm thưởng thức toàn diện, nơi thực khách có thể theo dõi trực tiếp từng công đoạn chế biến và cảm nhận sự chỉn chu đến từng chi tiết. Việc tiếp tục giữ vững 1 Sao MICHELIN cho thấy chất lượng của Hibana by Koki không đến từ tính thời điểm, mà đã đạt tới độ ổn định của một thương hiệu ẩm thực hạng sang.

Món ăn tại nhà hàng Hibana by Koki

Trong khi đó, Izakaya by Koki và Backstage﻿ đóng vai trò mở rộng hệ sinh thái trải nghiệm ẩm thực tại Capella Hanoi. Nếu Izakaya by Koki mang đến tinh thần ẩm thực Nhật Bản gần gũi nhưng được nâng tầm bằng kỹ thuật và tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp, thì Backstage lại chinh phục thực khách bằng dấu ấn phong cách, không gian và cảm hứng ẩm thực riêng biệt.

Cả hai cùng được MICHELIN Selected trong 4 năm liên tiếp là minh chứng cho sự bền bỉ về chất lượng, một yếu tố đặc biệt quan trọng trong ngành dịch vụ cao cấp, nơi trải nghiệm nhất quán luôn là tiêu chí quyết định khả năng giữ chân khách hàng.

Nhà hàng Backstage 4 năm liền lọt danh sách MICHELIN Selected

Không dừng lại ở thành tựu ẩm thực, Capella Hanoi còn là cái tên từng được truyền thông quốc tế chú ý nhờ dấu ấn kiến trúc và trải nghiệm lưu trú đẳng cấp. Khách sạn này cũng từng được ghi nhận là một trong những công trình có kiến trúc ấn tượng tại châu Á, góp phần đưa hình ảnh khách sạn sang trọng của Việt Nam lên bản đồ khu vực.

Sự kết hợp giữa kiến trúc, nghệ thuật, dịch vụ cá nhân hóa và hệ sinh thái nhà hàng đạt chuẩn quốc tế đang giúp Capella Hanoi trở thành mô hình tiêu biểu cho xu hướng khách sạn hạng sang thế hệ mới: không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là điểm đến trải nghiệm trọn vẹn.

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, những thương hiệu có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng giữa lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa sẽ nắm nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua thu hút dòng khách chất lượng cao. Với Capella Hanoi, việc liên tiếp khẳng định tên tuổi tại giải thưởng được ví như “Oscar ẩm thực”không chỉ là một thành tích mang tính danh hiệu, mà còn là đòn bẩy thương hiệu quan trọng.

Thành tích này không chỉ phản ánh năng lực vận hành ở đẳng cấp cao, mà còn cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, dài hạn vào trải nghiệm khách hàng. Đây là cơ sở để khách sạn tiếp tục nâng tầm vị thế trong phân khúc xa xỉ, đồng thời góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một điểm đến ngày càng hấp dẫn đối với giới mộ điệu ẩm thực toàn cầu.