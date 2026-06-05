Những quán ăn "con cưng" của Michelin Việt Nam: Trụ vững danh sách qua từng năm nhưng liên tục bị nghi ngờ về chất lượng

Bước sang mùa Michelin Guide Việt Nam thứ tư, bức tranh ẩm thực được vinh danh tiếp tục mở rộng với tổng cộng 193 cơ sở ăn uống góp mặt trong danh sách năm 2026. Trong đó có 11 nhà hàng đạt một Sao Michelin, 72 địa chỉ được trao giải Bib Gourmand, 110 cơ sở thuộc hạng mục Michelin Selected và 3 nhà hàng nhận Sao Xanh Michelin.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên số lượng nhà hàng đạt một Sao Michelin tại Việt Nam vượt mốc 10, phản ánh sự phát triển ngày càng đa dạng của ngành ẩm thực trong nước cũng như sự hiện diện ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Tuy nhiên, cứ mỗi mùa Michelin Guide Việt Nam công bố danh sách mới, bên cạnh niềm vui của những cái tên lần đầu được vinh danh, cộng đồng yêu ẩm thực lại dành sự chú ý đặc biệt cho những gương mặt quen thuộc vẫn đều đặn giữ chỗ qua từng năm.

Tuy nhiên, điều thú vị là càng nổi tiếng, những quán ăn này càng trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Không ít địa chỉ được Michelin đánh giá cao lại thường xuyên nhận về những ý kiến trái chiều từ thực khách trong nước. Người khen hết lời, người chê không tiếc lời, tạo nên những cuộc tranh luận kéo dài từ năm này sang năm khác.

Bún chả Hương Liên: Từ biểu tượng du lịch đến những tranh luận về phong độ

Liên tục xuất hiện trong danh sách Michelin Selected, Bún chả Hương Liên từ lâu đã trở thành một trong những địa chỉ ẩm thực nổi tiếng nhất Hà Nội đối với du khách quốc tế. Từ một quán ăn gia đình, nơi đây dần trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên hành trình khám phá ẩm thực của nhiều du khách khi đến Thủ đô.

Song song với danh tiếng đó là những ý kiến trái chiều chưa bao giờ chấm dứt. Trong các cộng đồng yêu ẩm thực Hà Nội, không ít thực khách cho rằng chất lượng món ăn hiện nay không còn mang lại cảm giác đặc biệt như trước. Một số ý kiến nhận xét phần chả nướng chưa đủ đậm hương khói than hoa, trong khi nước chấm được điều chỉnh theo hướng dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Dù vậy, lượng khách đổ về quán mỗi ngày vẫn rất đông. Điều này cho thấy sức hút của thương hiệu vẫn được duy trì, bất chấp những tranh luận liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Phở 10 Lý Quốc Sư: Thương hiệu quốc dân và vòng xoáy tranh luận về giá trị trải nghiệm

Là một trong những đại diện quen thuộc của hạng mục Bib Gourmand, Phở 10 Lý Quốc Sư sở hữu lượng khách trung thành lớn nhờ nước dùng đậm đà, thịt bò chất lượng và vị trí thuận lợi ngay khu vực trung tâm Hà Nội.

Tuy nhiên, cùng với sự nổi tiếng là những ý kiến trái chiều kéo dài nhiều năm. Người yêu thích đánh giá cao hương vị đặc trưng và tính ổn định của món ăn, trong khi những ý kiến khác lại cho rằng mức giá hiện tại đã cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. Không gian đông đúc vào giờ cao điểm cùng nhịp phục vụ nhanh cũng là những yếu tố thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận.

Chính sự khác biệt trong kỳ vọng của từng nhóm thực khách khiến cái tên Phở 10 Lý Quốc Sư gần như luôn xuất hiện trong các cuộc tranh luận về phở Hà Nội.

Bánh cuốn Bà Hoành: Phong cách hào phóng tạo nên sự chia rẽ

Việc Bánh cuốn Bà Hoành liên tục góp mặt trong các danh sách Michelin Selected nhiều năm qua cũng là điều khiến không ít người bất ngờ. Khác với hình dung phổ biến về bánh cuốn Hà Nội thanh mảnh, mềm mỏng và chú trọng sự tinh tế, quán lại nổi tiếng nhờ khẩu phần lớn cùng các món ăn kèm khá đầy đặn.

Sự khác biệt đó tạo nên hai luồng quan điểm rõ rệt. Một bộ phận thực khách yêu thích sự no nê, đậm đà và cảm giác "đáng tiền" mà quán mang lại. Trong khi đó, những người yêu thích phong cách truyền thống lại cho rằng món ăn tại đây chưa thể hiện rõ nét sự thanh thoát vốn gắn liền với bánh cuốn Hà Nội.

Dẫu vậy, việc duy trì sức hút qua nhiều thập kỷ cho thấy Bà Hoành vẫn giữ được vị trí riêng trong bản đồ ẩm thực Thủ đô.

Cục Gạch Quán: Khi thực khách không chỉ trả tiền cho món ăn

Mang màu sắc khác biệt so với những quán ăn đường phố, Cục Gạch Quán tại TP.HCM đều là những cái tên quen thuộc trong danh sách Bib Gourmand, tôn vinh những bữa cơm gia đình Việt Nam với các món ăn dân dã và không gian giàu tính hoài niệm.

Những tranh luận xoay quanh nhà hàng này thường tập trung vào câu chuyện giá cả. Nhiều người đặt câu hỏi liệu những món ăn quen thuộc như rau muống xào, canh cua hay cá kho có thực sự tương xứng với mức chi phí mà thực khách phải bỏ ra.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng giá trị cốt lõi của hai nhà hàng không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở trải nghiệm tổng thể. Không gian, cách bài trí, chất lượng dịch vụ và cảm giác gợi nhớ những bữa cơm gia đình xưa là những yếu tố được nhiều thực khách đánh giá cao.

Ănăn Saigon: Ranh giới giữa sáng tạo và truyền thống

Trong số những nhà hàng thường xuyên tạo ra tranh luận, Ănăn Saigon có lẽ là trường hợp tiêu biểu nhất. Là một trong những nhà hàng được Michelin trao sao tại Việt Nam, nơi đây nổi tiếng với việc đưa các món ăn quen thuộc của Việt Nam lên không gian fine dining hiện đại.

Sự sáng tạo của đầu bếp Peter Cường Franklin nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn quốc tế. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng tạo ra những ý kiến trái chiều trong cộng đồng thực khách trong nước.

Một số người cho rằng việc sử dụng kỹ thuật chế biến hiện đại và các nguyên liệu cao cấp đã tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho ẩm thực Việt Nam. Trong khi đó, những ý kiến khác lại cho rằng sự biến tấu quá mạnh đôi khi khiến món ăn trở nên xa lạ so với ký ức quen thuộc của nhiều người.

Tiêu chuẩn của Michelin Guide được xây dựng trên hệ thống đánh giá mang tính quốc tế và độc lập. Trong khi đó, cảm nhận của thực khách địa phương lại chịu ảnh hưởng bởi ký ức, thói quen ăn uống và những trải nghiệm cá nhân được tích lũy qua nhiều năm.

Bởi vậy, việc những cái tên quen thuộc liên tục được Michelin ghi nhận nhưng vẫn trở thành chủ đề tranh luận là điều không quá bất ngờ. Ở một góc độ khác, chính những cuộc tranh luận đó cho thấy sức sống của nền ẩm thực Việt Nam, nơi luôn tồn tại nhiều cách tiếp cận, nhiều quan điểm và nhiều tiêu chuẩn đánh giá khác nhau về một món ăn hay một nhà hàng.