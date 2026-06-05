Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hiện tại

Mới đây, ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ cùng Thượng úy Lê Hoàng Hiệp tại đám hỏi của người quen chung. Dù chỉ là một bức ảnh đời thường giản dị, sự xuất hiện của nam quân nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng sau thời gian khá dài vắng bóng trên mạng xã hội.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp và ca sĩ Ngọc Linh

Trong ảnh, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đứng trước cửa nhà với phong cách thoải mái, gần gũi. Anh mặc áo thể thao trắng cùng quần dài tối màu, tổng thể đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, năng động. Kiểu tóc cắt gọn gàng, gương mặt sáng cùng nụ cười mỉm giúp nam quân nhân ghi điểm bởi sự thân thiện và điềm đạm.

Điều khiến nhiều người chú ý vẫn là vóc dáng cao ráo, cân đối cùng phong thái đứng thẳng đặc trưng của quân nhân. Dù không xuất hiện trong quân phục hay tại những sự kiện lớn, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp vẫn giữ được thần thái gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không ít cư dân mạng cho rằng chính sự giản dị và kín tiếng ấy lại tạo nên sức hút riêng.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen bày tỏ sự thích thú khi lâu ngày mới thấy hình ảnh mới của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp. Một số bình luận nhận được nhiều tương tác như: “Trời! Lâu lắm rồi mới thấy Hiệp”, “Lâu quá rồi mới thấy đồng chí Hiệp. Nhớ mãi A50, A80 có đồng chí. Mong đồng chí thành công và hạnh phúc”, “Được nhìn thấy ảnh khỏe mạnh, bình an mỗi ngày là vui rồi”, “Đúng là Lê Hoàng Hiệp, lúc nào cũng giản dị, khiêm tốn”, “Hiệp mặc đơn giản vậy mà vẫn đẹp trai, cuốn hút. Nếu mặc vest hay sơ mi trắng chắc đúng kiểu nam chính điện ảnh”,...

Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, nhiều người cũng bày tỏ sự hoài niệm với hình ảnh các chiến sĩ từng xuất hiện trong đội hình diễu binh, diễu hành mùa hè năm 2025.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp sinh năm 1996, hiện công tác tại Quân đoàn 34, là một trong những quân nhân tiêu biểu tham gia đội hình diễu binh, diễu hành tại 2 sự kiện trọng đại của đất nước năm 2025. Thời điểm đó, các hashtag liên quan đến anh từng thu hút hơn 2,3 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng trăm nghìn lượt bình luận và tương tác.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong dịp lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Trung Lê)

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình hay những khoảnh khắc viral trên mạng xã hội, Lê Hoàng Hiệp còn được nhiều người trẻ yêu mến bởi hình ảnh tích cực: kỷ luật, trách nhiệm và nghiêm túc với nhiệm vụ của mình. Sau khi được công chúng chú ý, anh vẫn duy trì cuộc sống kín tiếng, tập trung cho công việc chuyên môn và nhịp sinh hoạt của một sĩ quan quân đội.

Ở Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, nhiều người nhìn thấy hình ảnh của một quân nhân trẻ thời đại mới: điềm đạm, bản lĩnh, rõ ràng trách nhiệm và bền bỉ rèn luyện. Có lẽ cũng vì thế mà dù không xuất hiện thường xuyên, mỗi lần anh được nhắc tới vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

(Tổng hợp)