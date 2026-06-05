Hậu duệ gia tộc lừng lẫy miền Nam: "Tôi đã trả hết các khoản nợ"

Mới đây, chương trình Biến hóa bất ngờ đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Bình Tinh trong vai trò giám khảo. Bình Tinh được biết tới là hậu duệ cuối cùng của gia tộc cải lương Huỳnh Long lừng lẫy miền Nam một thời.

Tại chương trình tuần này, Bình Tinh chia sẻ: "Tôi vô cùng bất ngờ trước các thí sinh năm nay. Tôi thán phục trước khả năng hóa thân ngày càng ấn tượng của thế hệ trẻ.

Bình Tinh

Họ cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi thấy, cứ mỗi mùa lại xuất hiện những gương mặt mới với khả năng biến hóa ngày càng đa dạng và chuyên nghiệp. Các bạn trẻ bây giờ sao giỏi quá trời. Toàn tuổi con tôi mà giỏi quá, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Là một người làm nghề lâu năm, tôi hạnh phúc khi chứng kiến lớp nghệ sĩ kế cận ngày càng tài năng và bản lĩnh.

Với tôi, sự xuất hiện của những gương mặt trẻ không phải là áp lực cạnh tranh mà là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn. Mỗi tài năng mới xuất hiện là thêm một niềm hy vọng để sân khấu tiếp tục được duy trì và phát triển".

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bình Tinh sớm bén duyên với sân khấu từ khi còn rất nhỏ. Là con của cố nghệ sĩ Đức Lợi và soạn giả Bạch Mai, tuổi thơ của Bình Tinh gắn liền với những chuyến lưu diễn cùng đoàn hát, những đêm thức trắng sau cánh gà và tình yêu dành cho cải lương được nuôi dưỡng từ đó.

Cô tâm sự: "Con đường nghệ thuật của tôi chưa bao giờ trải đầy hoa hồng. Có giai đoạn tôi phải nhận hát ở nhiều sân khấu khác nhau, thậm chí đi hát đám tiệc để có thêm kinh phí duy trì hoạt động cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long.

Những năm tháng ấy giúp tôi hiểu rằng nghệ thuật không chỉ cần đam mê mà còn đòi hỏi sự kiên trì, trách nhiệm và cả sự hy sinh. Khi tiếp quản đoàn hát gia đình, tôi không chỉ lo cho sự nghiệp cá nhân, mà còn mang trên vai cuộc sống của hàng chục, hàng trăm con người đang gắn bó với sân khấu.

Bước ngoặt lớn đến với tôi khi đăng quang chương trình Sao Nối Ngôi mùa đầu tiên. Danh hiệu quán quân giúp tên tuổi tôi được biết đến rộng rãi hơn, mở ra nhiều cơ hội biểu diễn trong và ngoài nước.

Sau thành công đó, tôi đã trả hết những khoản nợ của gia đình, ổn định cuộc sống và tiếp tục đầu tư cho Đoàn Tuồng cổ Huỳnh Long - nơi được xem là tâm huyết lớn nhất trong hành trình làm nghề.

Không dừng lại ở cải lương, tôi còn liên tục làm mới bản thân khi thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi tham gia sân khấu kịch, góp mặt trong các dự án điện ảnh, tham gia phim truyền hình và luôn sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ để mở rộng khả năng nghệ thuật.

Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, tôi vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho nghệ thuật như những ngày đầu tiên. Với tôi, sân khấu không chỉ là công việc mà đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống".