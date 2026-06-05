"Ông hoàng nhạc Việt" một thời cùng lúc khoe 2 cơ ngơi bề thế ở TP.HCM

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người trầm trồ khi cùng lúc hé lộ 2 công trình bề thế tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hài hước chia sẻ lịch trình tất bật: "Sáng quận 2, trưa quận 3, chiều tối lại quận 2. Một ngày chạy coi 2 công trình xây dựng vầy, người thân cứ hỏi tiền đâu sao nói hết hoài? Phải tranh thủ hát nhiều thêm thôi, không kén chọn nữa".

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ 2 công trình bề thế anh đang xây sửa tại TP.HCM

Qua loạt ảnh đăng tải, Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện đầy năng lượng giữa công trình đang thi công. Ở một bức ảnh, nam ca sĩ ngồi giữa khu vực đào móng sâu với hệ thống cọc thép và khung chống kiên cố, dang tay đầy hào hứng như khoe thành quả mới. Không gian cho thấy công trình có quy mô lớn, được đầu tư bài bản với phần móng đồ sộ.

Ở hình ảnh khác, "ông hoàng nhạc Việt" đứng tạo dáng trước căn nhà hiện đại đang trong quá trình hoàn thiện. Công trình nổi bật với mặt tiền trắng sang trọng, hệ thống kính lớn cùng phần khung thép đang được lắp đặt phía trước.

Chia sẻ của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu chi và khả năng kiếm tiền bền bỉ của giọng ca sinh năm 1971. Không ít ý kiến còn gọi anh là một trong những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng nể của showbiz Việt.

"Ông hoàng nhạc Việt" một thời hiện có cuộc sống bận rộn, giàu có

Đàm Vĩnh Hưng được xem là một trong những ca sĩ thành công của dòng nhạc nhẹ Việt Nam. Anh nổi tiếng từ cuối thập niên 1990 và ghi dấu ấn với hàng loạt ca khúc như Say tình , Xin lỗi tình yêu , Lâu đài tình ái … Với phong cách biểu diễn riêng biệt cùng độ phủ sóng mạnh mẽ suốt nhiều năm, anh từng được công chúng ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt".

Thời gian gần đây, cuộc sống của Đàm Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi. Anh đã bán căn biệt thự gắn bó suốt nhiều năm để xây dựng nơi ở mới thuận tiện hơn cho việc học tập của con trai Polo Huỳnh.

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ cũng dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Ở tuổi U60, Đàm Vĩnh Hưng chọn cuộc sống nhẹ nhàng, mở quán cà phê tại Thảo Điền và tập trung chăm sóc con trai.