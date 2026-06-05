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Mưa đá trắng xóa phủ kín đường như tuyết rơi giữa hè tại Trung Quốc

| | Lifestyle

Những ngày qua, nhiều địa phương tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Hà Bắc đã xuất hiện mưa dông, mưa đá; ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống người dân.

Theo thông tin từ Beijing News, Cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cho biết, trong ngày 4/6, thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã ghi nhận các đợt mưa dông kèm mưa lớn trong thời gian ngắn và gió giật khoảng cấp 7. Một số khu vực thuộc xuất hiện mưa đá cục bộ, với đường kính hạt mưa đá lớn nhất khoảng 1 cm.

Số liệu thống kê cho thấy từ 7h đến 16h ngày 4/6, lượng mưa trung bình toàn thành phố đạt 1,8 mm. Khu vực ghi nhận lượng mưa lớn nhất là Thái Hồ Câu (Taihugou), thuộc Thánh Thủy Dục, quận Phòng Sơn, với tổng lượng mưa 30,8 mm.

Mưa đá tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Đây cũng là nơi có cường độ mưa theo giờ lớn nhất, khi lượng mưa trong khoảng từ 14h đến 15h đạt 30,6 mm.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp lạnh trên cao, từ ngày 3/6, khu vực Thiên Tân và tỉnh Hà Bắc cũng đã xuất hiện các đợt mưa dông di chuyển từ tây sang đông. Trong đó, khu vực miền trung và miền nam tỉnh Hà Bắc ghi nhận mưa lớn rõ rệt. Một số địa phương xuất hiện mưa rất to, với lượng mưa lớn nhất đạt 100,5 mm.

Mưa đá tại Hà Bắc (Nguồn: Sina)

Cùng thời điểm, nhiều nơi tại Lang Phường và Thạch Gia Trang (Hà Bắc, Trung Quốc) xuất hiện mưa đá kích thước lớn. Tại một số khu vực của thành phố Lang Phường, đường kính hạt mưa đá lớn nhất được ghi nhận lên tới 4 cm. Ngoài ra, nhiều thành phố khác trong khu vực cũng ghi nhận dông mạnh kèm gió giật cực mạnh trong thời gian ngắn, đạt cấp 10 đến cấp 12.

Theo dự báo, trong ngày 5/6, một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra thời tiết đối lưu mạnh.

Riêng tại Bắc Kinh, dự kiến xuất hiện các đợt mưa dông rải rác. Một số nơi có thể đi kèm gió giật khoảng cấp 7, mưa đá và mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ tại Bắc Kinh trong những ngày này duy trì ở mức tương đối thấp, thời tiết khá dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động từ 23 đến 27 độ C, trong khi nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm từ 13 đến 15 độ C.

Nguồn: Beijing News

Theo Phạm Trang

Đời sống và Pháp luật

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